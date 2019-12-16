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 Путин подписал закон, разрешающий ФСБ, не выпускать за границу своих бывших сотрудников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству ФСБ запрещать выезд из страны своим бывшим сотрудникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, максимальный срок запрета - пять лет, начиная со дня увольнения.

Авторы закона утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков. В частности, глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон направлен на "обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ" через "провокации против русских за рубежом, которые участились".

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Источник: https://censor.net.ua/n3165690
 
 
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3 марта 1861 год Александр 2 отменил Крепостное право в Российском империи
16 декабря 2019 год Путин Ху..ло единственный ввел крепостное право в России....
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Скорее би Пуйло всем хромосомним запретило из засРашки виезжать!
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Так это стандартный срок не выезда за границу и в Украине для допущеных к гостайне. И так же было в СыСыСэРе и так было на Росее по сию пору.
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У СРСН теж виїжджали з допуском кому було треба. У мене був такий знайомий.
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Совок був країною маразмів. Особливо з "підписками" про держтайну.
1. 18-річний хлопець, єврей, служив строкову у військах зв'язку. Слюсарем ремонтної дільниці. Бачив порожні шафи для апаратури ЗАС. Потім 5 років не міг виїхати з батьками до Ізраїлю.
2. Дівчина вступила до КПІ, приладобудівний факультет (гіроскопи). На першому курсі її вигнали через провалену сесію. Вступила на іншого факультету. Зустріла своє кохання - німця з ГДР. Розписалися тут. Але... підписка з 1-го курсу і навіть на канікули не пустили до східного Берліна.
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Какие года ты в совке жил?
Что такие анекдоты рассказываешь только, что для младенцев рождённых в 90-х, которые не фига не видали.
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Все он верно говорит. Если оформлен допуск даже по 2-й форме и не важно видел ты что-то или знаешь что-то или не видел ничего но допуск был оформлен хрен тебя 5 лет куда выпустят.
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У меня была 2-я форма допуска, если бы союз не развалился меня вообще бы никуда не выпустили лет 15, потому как ездил я на доработку изделий нашего п/я почти все время по в/ч РТВ при КГБ,ГРУ,РЭБ.
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Заинтересованым прошу успокоится, было это 1985-1991 г.г.
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У совку жив у 1952-1991 роках. З 1976 працював інженером на ТВ. І бачив "поза об'єктивом і поза мікрофоном" те що баранам-глядачам типу тебе і не снилося. Бо редактори вміло готували вам локшину з модифікаторами смаку.
Де і коли ти жив - навіть не цікавлюся. Коммі, совкодрочери, підкацапники і даунецькі для мене - відпрацьований шлак, який слід утилізувати.
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А с чего пи.... ? Все верно, тоснее смотря какой допуск был у работника...
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3.14шь ты, а у меня лишь два года назад этот срок (быть невыездным) закончился.
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Потому что, умственно одаренное, я никогда там не был.
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Тобто йдеться не про тимчасовий виїзд, а про виїзд на ПМЖ.
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До запровадження виїздних віз залишився один крок...
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Мейд-ін-Лубянка.
Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, з метою дестабілізації ситуації в країні...
...От ви глумитесь і флешмобите, а я акурат такі текстики, тільки в рос. версії, періодично почитую в себе на сторінці від 2015-го р.* - саме так, з незначними редакційними відмінностями, стандартно звучать звинувачення на мою адресу від фсбшних ботів, за якими адмін тут "чистить" і часом мені показує. (За останній рік до цього набору ще додалося, що я "нацистка" - а це вже півкроку й до "арійської раси", якої раніше не було, - плюс почали з'являтися боти україномовні: гугл-транслейт-версія.)

Тобто, МВС України і лубянські боти списують - з одної й тої самої методички.
І "відома людина" Павел Шеремет - також звідти. Бо це в Україні про небіжчика, царство йому небесне, громадяни (крім київських журналістів + тих, хто побував у нього в ефірі) вперше масово довідалися щойно в день його вбивства. А от у Росії Павел Шеремет дійсно БУВ "відомою людиною", навіть ДУЖЕ, - людиною-леґендою, іконою російської ліберальної тусовки. Там, не тут. У них, не в нас. "Не в Киеве Богдан, а в селе Селифан" (с).
Переплутали пацани - списали з чекістанського без поправки на місцевість.
Вкотре повторюю: люди, читайте. Культура читання дає змогу розпізнати вовка "по голосу" ще до того, як він скине маску.
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Не только это. Есть ещё один прокол: "следствие" приписало Антоненко "проповедование арийских, нацистских идей" (не помню точную формулировку), и на этом основании считает возможным обвинить его в убийстве белоруса (!) . На первый взгляд выглядит полным идиотизмом, поскольку белорусы - не негры, а ближайшие кровные родственники украинцев.
Всё становится на свои места если вспомнить что трагедию Хатыни советская пропаганда приписала "бандеровцам", хотя никакие "бандеровцы" никак не могли вести боевые действия на территории Белоруссии, потому что украинские националисты боролись только за национальное государство на своей земле. Какую угрозу могли представлять белорусские крестьяне идее украинской национальной государственности - советская пропаганда объяснить не потрудилась.
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Неча по турциям шляться..моНо и на Белом море позагарать.
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Хутин подписал закон разрешающий ФСБ запрещать выезд за границу своим бывшим сотрудникам. - кроме выезда в Донбасс и Сирию....
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Страна вечной зоны и даже для самих вертухаев.. Путин подписал закон, разрешающий ФСБ, не выпускать за границу своих бывших сотрудников - Цензор.НЕТ 4473
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Это только начало... все идет к тому что винторогий скот должен будет выездную визу получать... как в совке..
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Краще би ***** підписав закон, що усіх колишніх фсбешників розстрілють.
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При Сталіні так було, тому нехай продовжують справу Леніна-Сталіна🤗
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Что значит так было?Так оно и продолжилось, змея только периодически меняла кожу, деятельность же её оставалась всё той же.
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все вірно - адже,раби не повинні порозбігатися)
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Винджа одобряет. Пусть и действующих не выпускают. Да и вообще, в сущности, всех можно не выпускать, понаездиются по Европам, понахватаются там вольнодумства, ещё сикилёву с соловьёмым верить перестанут....
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Ну да. А то бегай потом за ними с "новичком" по всему миру.
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Рашистского фюрерка поддерживаю! Нефиг шастать на пенсионе по ненавистному миру!!!
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краще би кацапів взагалі не випускали за бугор. Вже засрали курорти, які 2 роки тому позиціонувалися як рашенз-фрі.
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На кого этот цирк рассчитан ? Наводнил всю Европу своими агентами настолько, что их уже в горах пачками находят, а потом делает видимость,что их там нет и делать им там нечего...Гэбист и в сортире гэбист. Путин подписал закон, разрешающий ФСБ, не выпускать за границу своих бывших сотрудников - Цензор.НЕТ 758
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осторожно, двери закрываются, следующая станция - "рай" для кацапов.. остальные - просто сдохнут
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"Рай" для каЦАПов это отдельное место в аду.
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Тю, це *уйло дійсно якесь дивне! Як жеж тепер його шпілі-вілі зможуть труїти ворогів рашкі-гамняшкі?! )
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Ничего нового. У меня в соседнем подъезде жил дед, а сын его (так уж получилось еще со времен совка остался служить на северном флоте). И вот дед в 2014-м помер, так кацапы его сына на похороны отца не пустили...
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Наглядное пособие того, на сколько частей должна распасться параша.
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помєсь Лубянкі с Болівудом теж діє...

Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 5 часов назад

Все по сценарію фільму «Слуга народу». Правки до Конституції від Зе пропонують аби статус регіонів залежав від формату простої більшості у ВР.. Певно, будуть навіть якісь «торги»,- не лише між партіями, а і між регіонами. Правда недовго. Бо таке держутворення довго не існуватиме

Путін підписав закон, що дозволяє ФСБ забороняти виїзд за кордон своїм колишнім співробітникам - Цензор.НЕТ 7757
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Видимо бывшие фсб-шники наворовавшие миллионы баксов потихоньку валят из РФ. Пользуются связями в том же ФСБ и бегут на запад унося и деньги и секреты конторы.
Путин решил запугать бегущих с корабля "крыс".
Но процесс бегства и развала уже не остановить.
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Як казав Суворов, для таких вихід тільки через трубу.
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Лучше бы было если б вообще никого не выпускали.Нехер ватным ублюдкам шастать по заграницам.
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Молодец *****? Спасает мир от проникновения Петрова и Баширова? Да нет! Все проще. Единственные кто в *****стане могут взять за яйца разграбивших страну и их потомков за границей это голодные пенсы ФСБ. Вот им за границу нельзя - там же дети *****, ротенберга, мизулиной . Ну всех... Прикольная перспектива оказалась у опричников - служил? - соси...
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мне другое интересно - вопрос для КВН "почему доллар падает а цены растут"???
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