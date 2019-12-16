 Путин подписал закон, разрешающий ФСБ, не выпускать за границу своих бывших сотрудников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, максимальный срок запрета - пять лет, начиная со дня увольнения.

Авторы закона утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков. В частности, глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон направлен на "обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ" через "провокации против русских за рубежом, которые участились".

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