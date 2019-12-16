 Вооруженная агрессия России унесла 14 тыс жизней, 1,5 млн человек стали переселенцами, – заявление МИД Украины

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 45-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", информирует Цензор.НЕТ.
"Вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое по подсчетам международных организаций достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч - погибшие, 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами", - говорится в сообщении.
В МИД отмечают, что с 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия РФ в Крыму и на Донбассе как акт агрессии. "Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 45 лет назад", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркивают, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и частей Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и является следствием международного вооруженного конфликта, развязанного РФ против Украины 20 февраля 2014 года.
"Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия на всех международных площадках и противодействовать попыткам России легитимизировать оккупацию АР Крым и г.Севастополь с целью прекращения произвола российской оккупационной администрации в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.
А наш президент лагідно спілкується з рашка- журналістами, які закликали кацапів нищити українців.
ФСБ, тьфу блин, СБУ!...
мені здавалось, що ці часи давно минули, а то були лише 5 років спокою.
. https://dos-cso.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=754*****************************
(Притчи Соломона)
Ну, тут, как во всём - кому вершки, а кому корешки. Одним - гробы, другим - бабло вагонами.
... Да гори ты ***** в аду чучело пейсатое за такие слова !!
І головне його не банять.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати