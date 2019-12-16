 Порошенко внес 19 млн грн для залога, чтобы генерал Марченко вышел из СИЗО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

В сообщении отмечается: "Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальные для необходимой суммы внесла семья Порошенко. Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил во время благотворительного концерта группы "Ot Vinta".

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"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, организованного против волонтеров, добровольцев, наших воинов, защитивших Украину от российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни единого шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку к тому генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО. "Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", - отметил Порошенко.

"Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя "киборг". Их ничего не остановило. Так же, как вздрогнула рука в ГБР, когда они подписывали возбуждения дела по Маруси Звиробий, по Федыне. По морякам, которые ушли Керченским проливом. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", - отметил Порошенко.

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Петр Порошенко убежден, что главная цель преследований против патриотов - это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет. "Их цель - не посадить Марченко или даже Порошенко. Их цель - переписать историю последних 5 лет нашей с вами страны. Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир - это реваншизм, путинизм, за волосы возвращение нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что обстоятельства так называемого "дела Марченко", хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления. "Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы ".

Петр Порошенко поблагодарил каждого, кто не остался в стороне от этой акции и присоединился к сбору средств. Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии".

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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

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