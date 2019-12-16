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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17947) Марченко Дмитрий (25)

 Порошенко внес 19 млн грн для залога, чтобы генерал Марченко вышел из СИЗО

Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находится в СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

В сообщении отмечается: "Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальные для необходимой суммы внесла семья Порошенко. Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил во время благотворительного концерта группы "Ot Vinta".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа "Ot Vinta" проведет концерт для сбора средств на внесение залога за генерала Марченко

"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, организованного против волонтеров, добровольцев, наших воинов, защитивших Украину от российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни единого шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку к тому генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО. "Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", - отметил Порошенко.

"Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя "киборг". Их ничего не остановило. Так же, как вздрогнула рука в ГБР, когда они подписывали возбуждения дела по Маруси Звиробий, по Федыне. По морякам, которые ушли Керченским проливом. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Своих не бросаем": активисты объявили о сборе средств для внесения залога за киборга, боевого генерала Марченко

Петр Порошенко убежден, что главная цель преследований против патриотов - это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет. "Их цель - не посадить Марченко или даже Порошенко. Их цель - переписать историю последних 5 лет нашей с вами страны. Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир - это реваншизм, путинизм, за волосы возвращение нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что обстоятельства так называемого "дела Марченко", хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления. "Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы ".

Петр Порошенко поблагодарил каждого, кто не остался в стороне от этой акции и присоединился к сбору средств. Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

Читайте также: Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3165688
 
   
 Топ комментарии
 
Порох допустил много косяков, но на сегодняшний день это пока что единственный Президент Украины и государственник!..
респект и спасибо за помощь генералу Марченко!
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супер.. у ватников-зебилов от этой новости реально подгорать начнет))
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зебил, поторопись - моника благотворительность для зебилов делает: тебя ждут блины с лопаты и оливье в карман... Порошенко внес 19 млн грн для залога, чтобы генерал Марченко вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 5509

Порошенко внес 19 млн грн для залога, чтобы генерал Марченко вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 3325
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
зебіл, шукай інфи, в яких джуніор розказує, як Порошенко дав суркісам бабло вскладчину, а ті самі захотіли зробити ремонт належної їм і прилеглої території власними силами.
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интересный типаж просто.
смесь вранья и непроходимой тупости. пытаюсь понять - это у тебя от рождения или приобретенное в следствии травмы мозга
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почему только 19, самый бедный, не потянул больше? ...
и тут своё жлобское нутро проявил, как и много в чем, включая восстановление брусчатки перед входом на стадион "Динамо" в 2014 году ..., языком трепать про патриотизм, поддержку ... , оно же не мешки ворочать,
а за бабло своё удавится.
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маньке троллить нечем.
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Сергей Коротких, которого считают одним из основателей организации "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ", имеет тесные связи с белорусским КГБ и российским ФСБ, при помощи Авакова ему удалось довольно быстро получить гражданство Украины.

Порошенко вніс 19 млн грн для застави, щоб генерал Марченко вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 5764
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Читал на фб публикации добровольцев и блогеров . Многие сходятся во мнении что это был действительно Коротких , цепной пёс министра МВД . Порошенко вніс 19 млн грн для застави, щоб генерал Марченко вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 1611 .
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Придивіться уважно до фото. Там дійсно видно жіночі груди, живіт та товсті стегна. Якщо прикрити лице, то це скоріше жінка.
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нашим не привыкать... Уже не первый раз своих выкупаем у свинособак
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Рано или поздно зеленую плесень, поразившую тело Украины, изведут.
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Порох мудак по многим вопросам, но по сравнению с нынешними непонятно чьими слугами - Петя титан. При этом он украинский мудак и титан. В отличие от...
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Ору))))) Прикол конечно, но в свете того шо пропагандоны по Г+Г мелют, то не такой уж и далёкий от реальности прикол..
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Как же иначе - иначе генерал разговорится, и пэпастиый потеряет в миллиарды больше + свободу.
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Зато сепару Ефремову рассказывать не чего, поэтому ЗЕкловуны его и отпустили, правда ЗЕбилка дезертирша...
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от опять Зеля не на того напал..а скажут, скажут - Петя внес залог..
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дурак сажает БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ в тюрьму,

а умный в армию инвестирует - вернется сторицей!

короче, с наступающей Йолкой, вас, господа-товарищи !
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после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии"...

...которая нам понадобится очень скоро Порошенко вніс 19 млн грн для застави, щоб генерал Марченко вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 5765
в виде "газонокосилок" модел МG-42 для подстрижки ЗЕльоных газонов
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Утримування під вартою за надуманими звинуваченнями кіборга, генерала Дмитра Марченка, який брав участь у бойових діях на Донбасі й воював проти російської агресії, - це не просто абсурд, це цілеспрямована акція з дискредитації військових. І протистояти цьому може лише небайдуже громадянське суспільство.
Про це під час благодійного концерту на підтримку генерала Марченка заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський.
"Є стійке враження, що ми перебуваємо в театрі абсурду, де суди над військовими - це лише одна з мізансцен. Я згадую в залі суду після апеляційного засідання ті ситі обличчя. Вони не знали, що вони роблять? Знали. Помилкою це не можна назвати", - наголосив Михайло Забродський.
Він подякував усім, хто долучився до благодійної акції на підтримку кіборга Дмитра Марченка.
"Це ті, хто, можливо, і не знає генерала Марченка, і лише в загальних рисах уявляють його заслуги. Це генерал, який став генералом на війні, - і його загартовують за дуже сумнівним приводом", - наголосив народний депутат.
Він також застеріг, що, на його думку, це може бути початком системного наступу на патріотів. Тому надзвичайно важливо тримати єдність і бути небайдужими - переконаний генерал Михайло Забродський.
Під час благодійного концерту стало відомо, що у марафоні взяли участь понад три тисячі людей. 19 мільйонів гривень для звільнення кіборга Марченка з СІЗО внесла родина Петра Порошенка.
https://prm.ua/zabrodskiy-pro-spravu-marchenka-koli-boyovogo-generala-zagratovuyut-za-sumnivnimi-privodami-tse-teatr-absurdu/
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Интересно, что бы было, если бы в тех условиях главнокомандующим был Зеленский, а в СНБО заседали разные Сивохи.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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Теперь мародёр будет на марченко на свободе охотиться, и так всех свидетелей уберёт.
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Чучело то это ты в Италию збежало прятаца от мародёра??
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Судя по тому как оживились порохоботы этот Марченко ценный винтик
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Да. Ценнее Арахамии Жирного Борова, Наемника прости туток, всего состава квартала 95 и сериала сваты вместе взятые.
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2019 год. Киборгов и волонтёров сажают в тюрьмы "антикоррупционеры" и регионалы, а "коррупционеры" борются за киборгов и волонтёров.
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Ну шож. зетипиллы...Порошенко - действующий президент Украины. А Клован ваш - просто клован. Шут. Посмешище.
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Почитал комменты.Из всего прочитанного я понял что мальдивского будкостроителя срочно нужно возвести в лик святых по мнению порохоботов.Ну кроче вылизали соевое очко до блеска.А вообще Цензор стал порохоботской помойкой раньше его можно было читать.Любую даже самую невинную тему слабоумные порохоботы переводят в то что кондитер Дартаньян и сразу же начинают плеваться говном в Зеленского.И еще мне не все что делает Зеленский нравиться даже больше не нравиться,но говорить о том что порошенко государственник может только недоразвитый или боты которые отрабатывают шоколадную похлебку.
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Не читай? Че ты тут крутишся? Садомазохист? Любитель шоб отодрали каждый раз?
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Зелька,потрох должен уже сидеть в тюряге,а не разбрасываться наворованным,как босс мафии.
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А чего Порох должен сидеть, а явный откровенный сепар Ефремов ЗЕбильной властью выпущен на свободу?? Избирательное правосудие при кловуне??
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Чекаю чергових коментарів блогосерунів Касьянича з Друзенком на шпальтах Цензора,що якби не клятий Порошенко(з переліченням усіх кровозастигальних злочинів),то б....
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В мене іноді складається таке враження, що він чи не єдиний, кому болить за Україну! Людина-глиба! Дякую, дякую, дякую! Господи, якщо ти є, молю тебе, прибери, будь ласочка, те зелене лайно і поверни нам знову Порошенка!
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