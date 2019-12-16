 В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина гражданина Азербайджана Исаева

Позицию ведомства Громадському радіо озвучила заместитель начальника отдела Управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Инна Ганенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с Законом о защите персональных данных, мы не вправе комментировать информацию о лицах, обращавшихся в миграционную службу. Поэтому подтвердить или опровергнуть факт, который вас интересует, в частности, принудительного выдворения этого лица, не могу", - сказала Инна Ганенко.
Напомним, накануне о выдаче Украине Эльвина Исаева заявила Государственная миграционная служба Азербайджана. Согласно этим данным, 12 декабря Украина депортировала Исаева.
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Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
Так вот это ж и есть ответ.
Победивший по данным эксзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский призывает страны постсоветского пространства на примере Украины увидеть реальную возможность неожиданного исхода выборов главы государства.
"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины, всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - все возможно!", - сказал В.Зеленский. (21.04.2019 г.)