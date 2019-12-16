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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (286) депортация (325) ГМС (12) Исаев Эльвин (1)

 В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина гражданина Азербайджана Исаева

Государственная миграционная служба, ссылаясь на закон о защите персональных данных, отказывается сообщить, депортировала ли Украина в Азербайджан Эльвина Исаева.

Позицию ведомства Громадському радіо озвучила заместитель начальника отдела Управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Инна Ганенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Законом о защите персональных данных, мы не вправе комментировать информацию о лицах, обращавшихся в миграционную службу. Поэтому подтвердить или опровергнуть факт, который вас интересует, в частности, принудительного выдворения этого лица, не могу", - сказала Инна Ганенко.

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Напомним, накануне о выдаче Украине Эльвина Исаева заявила Государственная миграционная служба Азербайджана. Согласно этим данным, 12 декабря Украина депортировала Исаева.

Источник: https://censor.net.ua/n3165687
 
 
 Топ комментарии
 
Трусливое и подлое шакалье под руководством зебила
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В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина азербайджанского активиста Исаева

Так вот это ж и есть ответ.
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Антон Санченко
3 ч. ·

Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
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Антон Санченко
3 ч. ·

Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
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Сейчас вам про 73% избирателей зелебени расскажут. Единицы могут признать, что их поимели как лохов

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Так у Мавроди хоть идея была, он был идеалист, он реально верил что можно завалить международную систему финансового рынка. А тут же, отсутствие идеи как таковой вообще, впрочем как и принципов! Мавроди- авантюрист, но вместе с тем, образованный, интелектуальный человек, кроме того, еще и рассказы писал, причем очень неплохие, он прекрасно разбирался в человеческой психологии, и использовал человеческие грехи и жажду к халяве, но делал это, абсолютно искренно! Прикиньте, он аккумулировал в МММ реть бюджета России на тот период! 18 камазов налички вывезли из его личного хранилища, и он был идеалистом! Он до сих пор говорит, что деньги ему нужны были чтобы честно учавствовать в приватизации России. О нем снят фильм - Пиррамида- так вот ,многие факты - остаются абсолютно верными- он был в жизни реальным аскетом, ездил на старом ЗИМе , жил в обычной квартире,хотя за это бабло, мог купить себе Остров! Я не иделизирую Его- но это реальный персонаж не из нашего мира. И мне он больше стмпатичен чем абсолютно никчемный Торчок.
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В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина азербайджанского активиста Исаева

Так вот это ж и есть ответ.
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Трусливое и подлое шакалье под руководством зебила
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Наивный, повелся :

Победивший по данным эксзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский призывает страны постсоветского пространства на примере Украины увидеть реальную возможность неожиданного исхода выборов главы государства.
"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины, всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - все возможно!", - сказал В.Зеленский. (21.04.2019 г.)
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ух ты....вспомнили о защите персональных данных...
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Плкидькам комфортніше прикидатися шлангом!
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При чому тут Закон про захист персональних даних?!!! Ідійоти і ДЕБІЛИ!!! А гірше всього, що це було зроблено всупереч рішенню європейського суду!!! На догоду алієву перед візитом полудурка!!!
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