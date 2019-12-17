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 Общество
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Все про:лотерея (124) Ложенко (3)

 В сегодняшнем разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке настоящей лотереи виноваты чиновники, - президент лотерейного оператора

Сегодняшняя ситуация, когда под видом различных "лотерей" действуют игорные заведения, а настоящая лотерея пребывает в упадке - это вина чиновников из Министерства финансов, много лет игнорирующих свои обязанности.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в интервью ZN.UA президент ведущего лотерейного оператора Украины, компании М.С.Л. Георгий Ложенко.

По его словам, Министерство финансов имело все возможности за шесть лет с 2013 года (год принятия закона "О государственных лотереях" - ред.) сделать рынок прозрачным, введя четкие правила проведения лотерей. Но просто игнорировало свои обязанности, не задумываясь ни про наработку опыта ни на совершенствования контроля за рынком.

"Государство этого не сделало, потому что чиновникам это было не выгодно", - считает президент М.С.Л.

Отсутствием контроля со стороны регулятора - Министерства финансов, по словам Ложенко, воспользовались мошенники, "которые идею ЛТСов (лотерейный терминал самообслуживани) перекрутили в игровые автоматы".

"Все наши попытки остановить нелотерейный процесс и обращения в правоохранительные органы, в Минфин, с просьбой прекратить вот этот беспредел по использованию нашего бренда мошенниками, наталкивались на равнодушие… Понимаете, лотерейный оператор не может заменить законодателя и силовиков. Он не диктует рынку правил игры. Это функция государства", - отметил Ложенко.

Он также добавил, что считает неверным подход нынешнего правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса, в котором лотерея отнесена к азартной игре.

"Лотерея и "игорка" принципиально отличаются. Но авторы законопроектов не утруждают себя в этом разобраться", - отметил Ложенко.

У лотереи, по его словам, совсем другие принципы организации игры, другая система контроля, принципы регулирования и система налогообложения.

"И до последнего пятилетия она никогда не страдала криминалом, фиктивными выигрышами, неучтенными билетами. Только теперь, когда на рынке воцарилась бесконтрольность, все резко изменилось. Но, извините, не лотерейные компании создали
этот беспредел. Это чиновники постаралась. Однако никто не мешает выполнить закон о лотереях. Чтобы под вывеской "лото" была именно лотерея, а не какая-то азартная игра, в нормальных странах существует отдельно закон о лотерее и отдельно закон для игорного бизнеса. Ведь по своей сути это разные вещи, которые очень нежелательно скрещивать в одном законе", - резюмировал Ложенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3165686
 
 
 Топ комментарии
 
А ты не виноват
Только последний идиот сейчас в лотореи со страной играется
Ибо по странному стечению обстоятельств победителями все время оказываются родственники учтроителей лотерей
"Нашел фраера с тобой играть У тебя ж семь тузов в рукаве" (с)
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Сейчас набегут...ммм...люди и будут кричать что виноват ЗЕ)))
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ну да, царь хороший-бояре плохие. Рядом на ветке "Йдеться про росіянина з латвійським паспортом Бориса Баума, якому заступник голови ОП Кирило Тимошенко допомагає отримати українське громадянство. Саме Баум, власник грального офшора First National Lotteri Ltd., адаптував закон «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор» під інтереси майбутніх монополістів, компанію Parimatch, одним з співвласників якої є відомий російський бізнесмен Юрій Красовський...Саме Кирило заводив Баума до номінального автора законопроекту Давіда Арахамії, аби вони разом створили вигідний для букмекерів законопроект про легалізацію грального бізнесу, фактично поклавши ринок під монополіста з російським співвласником. Ба більше, саме Баума начебто готують на посаду керівника державного органу, який контролюватиме питання грального бізнесу, для цього, власне, йому й знадобилося українське громадянство. Факт початку набуття українського громадянства Баумом також підтверджує інсайдерський телеграм-канал "Тёмный Рыцарь".Источник: https://censor.net.ua/b3165731
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А они виноваты... именно ЗЕ потому что то что нагородил Аваков и СБУ с судьями "крыша" эти Лото-лохотронов под вывеской официальных двух лотерейных операторов не имеющих к ним никакого на самом деле отношения... ЗЕ банда узаконила по полному беспределу потому что имеет с этого гешефт раз и второе они же дебильное все там СН...начиная с Зе самого...
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VOLVO XC 70 у тебя мотор барахлит...где то в апреле начал....
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А ты не виноват
Только последний идиот сейчас в лотореи со страной играется
Ибо по странному стечению обстоятельств победителями все время оказываются родственники учтроителей лотерей
"Нашел фраера с тобой играть У тебя ж семь тузов в рукаве" (с)
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Немає в Україні державної лотереї. Слово "національна" у назвах тих лохотронів не вказує на приналежність оператора до держави. Просто один лохотронщик втратив клієнтську базу, що пішла до іншого лохотронщика. Чому? Бо шанси на виграш у гральних автоматах вищий за усі ці мсл та ін. А в рулетку- так взагалі джек-пот можна зірвати з шансом 1 до 37.
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єто типа есть проститутки, а есть ...лаві))))
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в разгуле нелегального азартного бизнеса.. виновата только полиция. Все до единой точки им известны. Даже если некоторые не известны, то найти их можно за 5 минут. Но крышевать и получать с них деньги выгоднее, потому и не трогают их. Клоун у власти полгода, за это время можно было вычистить полностью нелегалов.
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любого новопришедшего Президента сразу можно оценить по двум критериям - отношению к игорке и кумовству..
если изменений по ним в первій месяц нет - 100% такое же г ,как и до него..
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Лотерейный бизнес в НАШЕЙ стране это развод лохов ,
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А кто-то верит в возможность крупного выигрыша в украинской лотерее?
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Це зайвий раз доводить моє твердження що, в Україні немає олігархів, а є бюрократія, яка живиться за рахунок експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. Вони за ніч можуть народити "олігарха" типу Курченко, а можуть за ніч обдерти "олігарха" типу Бєні. Всі ці "олігархи" ніщо без волі чиновників-бюрократів, які вирішують кого робити олігархом, а кого ні. Всі ці великі бізнесмени тільки фінансові розпорядники бюрократії. Якщо такий фінансовий розпорядник "поважає" чиновників то, йому створюють всі умови ще й допомогу з бюджету виписують, а якщо не "поважає" то, можуть і відібрати все, тут вже як і з ким "домовиться" (порішає).
При тому що, ця Система працює на всіх рівнях. Просто дрібні чиновники задовольняються доїнням дрібного бізнесу, а великі чиновники доять великий бізнес. Жоден український великий бізнесмен не міг би відбутися без того що, йому державні посадовці за мізер віддали державні підприємства, створили умови для збагачення, льготні тарифи на електроенергію та газ, прикрили від відповідальності чи дали обікрасти вкладників банку, дозволили вивезти гроші за кордон або ввезти без мита сировину чи енергоресурси, надали державне рефінансування, виплатили борг чи надали дотації для бізнесу.... А за все це такі "бізнесмени" вельми вдячні чиновникам і поповнюють їх фонди та рахунки за кордоном.
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Стосовно лотерейного бізнесу то, тут є свої державні посадовці, які "курують" цей бізнес. Крім прямого "кришування", вони створюють умови і не дозволяють "чужакам" заходити на свою територію. Звичайно це, дуже прибутковий "бізнес" і багато ділків були б вельми "вдячні" бюрократам ось і просяться, намяківая таким чином "вазьмітє і мєня". Але для легкості доїння державні мужі не хочуть розводити бардак. Їм головне аби справно платили і не сильно світилися, а така вінйна за потоки тільки створює зайвий галас.
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