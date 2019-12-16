 Вице-премьер Кулеба обсудил с замгоссекретаря США Хейлом действия после Нормандского саммита, - Ортагус

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, встреча Кулебы с заместителем Госсекретаря США Дэвидом Хейлом, прошла 13 декабря в Вашингтоне.

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"Заместитель госсекретаря Хейл подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

Заместитель госсекретаря Хейл и вице-премьер-министр Кулеба обсудили шаги, которые должны последовать после встречи в нормандской формате от 9 декабря, а также важность продолжения прогресса по воплощению реформ для обеспечения успеха Украины.

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Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки - президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.