 Вице-премьер Кулеба обсудил с замгоссекретаря США Хейлом действия после Нормандского саммита, - Ортагус

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, встреча Кулебы с заместителем Госсекретаря США Дэвидом Хейлом, прошла 13 декабря в Вашингтоне.
"Заместитель госсекретаря Хейл подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.
Заместитель госсекретаря Хейл и вице-премьер-министр Кулеба обсудили шаги, которые должны последовать после встречи в нормандской формате от 9 декабря, а также важность продолжения прогресса по воплощению реформ для обеспечения успеха Украины.
Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки - президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Всего одна буква ...
3 год ·
Ех-ма... Цікаве життя!
«Мотор Січ». Одне з провідних підприємств-виробників авіаційних двигунів.
ПРОДАНО.
Продано Китаю.
А яка різниця, запитаєте ви?
Пояснюю.
Китай визнаний США як стратегічний супротивник.
Китай оголосив про реалізацію програми з будівництва авіаносців. Китайці вже опанували будівництво корпусів, електроніки. Навіть - корпусів літаків. Однією з перешкод є відсутність технології будівництва двигунів...
Саме тому КНР і виявила зацікавленість в купівлі українського підприємства.
Сполучені Штати дуже нервово відреагували на ймовірність такої Угоди.
Да, і зрозуміло: кому сподобається, коли країна, якій ти допомогаєш, яка тебе називає «стратегічним партнером», допомогає озброюватись твоєму «стратегічному супротивнику»?
В трьох провідних виданнях США вийшли відповідні статті схожого змісту:
- Нафіга ми допомогаємо Україні, якщо вона допомогає Китаю?!
Історія з продажем акцій цього підприємства тягнеться не перший рік. Свого часу, дізнавшись про такі наміри керівництва «Мотор-Січ», Служба Безпеки навіть порушила кримінальну справу і наклала арешт на акції!
Але, виявляється, є сили, які більш впливові, ніж СБУ...