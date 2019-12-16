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Все про:США (15919) Кулеба Дмитрий (228) нормандская четверка (1042) Хейл Дэвид (11) Ортагус (3)

 Вице-премьер Кулеба обсудил с замгоссекретаря США Хейлом действия после Нормандского саммита, - Ортагус

Шаги, которые нужно предпринять после Нормандского саммита, обсудил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Госдепе.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, встреча Кулебы с заместителем Госсекретаря США Дэвидом Хейлом, прошла 13 декабря в Вашингтоне.

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"Заместитель госсекретаря Хейл подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

Заместитель госсекретаря Хейл и вице-премьер-министр Кулеба обсудили шаги, которые должны последовать после встречи в нормандской формате от 9 декабря, а также важность продолжения прогресса по воплощению реформ для обеспечения успеха Украины.

Вице-премьер Кулеба обсудил с замгоссекретаря США Хейлом действия после Нормандского саммита, - Ортагус 01

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Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки - президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3165685
 
 
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Потерпи. Семь лет войне, а потом - турбокапитуляция. Вот земельку украинскую раздерибанят, и сразу "импементируют минский сговор". Не сомневайся.
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Завести 6-й флот США в Чорне море і погнати кацяпів через міст в паРАШУ.
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Хватит с пиндосами шо-то обсуждать ,они ВСЕГДА играют только на себя, их можно использовать ,но не давать пользоваться собой !
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Обсуждать нужно будет с новым президентом США и его администрацией - а с этими трампами некуй даже тратить времени на беседы - все бессмысленно и результата НОЛЬ .. Віце-прем'єр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус - Цензор.НЕТ 5794
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George Tuka
3 год ·

Ех-ма... Цікаве життя!
«Мотор Січ». Одне з провідних підприємств-виробників авіаційних двигунів.
ПРОДАНО.
Продано Китаю.
А яка різниця, запитаєте ви?
Пояснюю.
Китай визнаний США як стратегічний супротивник.
Китай оголосив про реалізацію програми з будівництва авіаносців. Китайці вже опанували будівництво корпусів, електроніки. Навіть - корпусів літаків. Однією з перешкод є відсутність технології будівництва двигунів...
Саме тому КНР і виявила зацікавленість в купівлі українського підприємства.
Сполучені Штати дуже нервово відреагували на ймовірність такої Угоди.
Да, і зрозуміло: кому сподобається, коли країна, якій ти допомогаєш, яка тебе називає «стратегічним партнером», допомогає озброюватись твоєму «стратегічному супротивнику»?
В трьох провідних виданнях США вийшли відповідні статті схожого змісту:
- Нафіга ми допомогаємо Україні, якщо вона допомогає Китаю?!
Історія з продажем акцій цього підприємства тягнеться не перший рік. Свого часу, дізнавшись про такі наміри керівництва «Мотор-Січ», Служба Безпеки навіть порушила кримінальну справу і наклала арешт на акції!
Але, виявляється, є сили, які більш впливові, ніж СБУ...
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