 Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В рамках визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате. По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума.
Зеленский вместе с супругой Еленой планирует посетить Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретиться с представителями украинской общины в Азербайджане.
Теперь будет хороший прием.
намного важнее ЭТА новость:
Петро Порошенко
Мені повідомили, що вже більше 3 тисяч людей за три дні взяли участь у марафоні зі збору коштів для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг.
Вчора, коли ми з родиною були на службі Божій, предстоятель нашої церкви розповідав притчу про багатих. Там йшлося про те, що коли збирали гроші, Господь подякував вдовиці, яка віддала найменшу копійчину. І коли в Господа запитали, чому так, адже хтось дав набагато більше, Спаситель відповів: "Ви дали частину того, що ви маєте, а вдовиця віддала все. І зараз уповає лише на Господа".
Так само і зараз, кожен дав різні гроші. Може й останні. Але він не зміг залишитися байдужим. Кожному з вас за кожну копійку - велике дякую! Генерала Марченка ми витягнемо!
Решту додасть наша родина.
#FreeMarchenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1029804954078617/