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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (286) Зеленский (4027)

 Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом 01

В рамках визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате. По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку политактивиста Исаева, остро критиковавшего Алиева

Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума.

Зеленский вместе с супругой Еленой планирует посетить Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретиться с представителями украинской общины в Азербайджане.

Также читайте: Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3165684
 
 
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Шикарный был подарок от диктатора диктатору.
Теперь будет хороший прием.
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та кому интересны те два выхухоля...

намного важнее ЭТА новость:
Петро Порошенко

Мені повідомили, що вже більше 3 тисяч людей за три дні взяли участь у марафоні зі збору коштів для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг.
Вчора, коли ми з родиною були на службі Божій, предстоятель нашої церкви розповідав притчу про багатих. Там йшлося про те, що коли збирали гроші, Господь подякував вдовиці, яка віддала найменшу копійчину. І коли в Господа запитали, чому так, адже хтось дав набагато більше, Спаситель відповів: "Ви дали частину того, що ви маєте, а вдовиця віддала все. І зараз уповає лише на Господа".
Так само і зараз, кожен дав різні гроші. Може й останні. Але він не зміг залишитися байдужим. Кожному з вас за кожну копійку - велике дякую! Генерала Марченка ми витягнемо!
Решту додасть наша родина.
#FreeMarchenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1029804954078617/
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Что скажет Аваков по этому поводу? Когда домой. Письмо ведь ждет не дождется.
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А чого Зе не взяв із собою Авакова, який народився в Баку?
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И кто что скажет, где в этом визите зрада зрадная затаилась? Кто выведет капитулянта на чистую воду?
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Подарок с собой привез, упакованный и ленточкой перевязал?
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