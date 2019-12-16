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 Украинского воина Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронят в Харькове 18 декабря

В среду, 18 декабря, в городе Харьков в 12.00 на Аллее Героев 18-го кладбища (пр. Юрия Гагарина, 362) похоронят украинского воина Сергея Александровича Михальчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Сергей Михальчук, 1998 года рождения, уроженца села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области, младший сержант, военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины (бригады быстрого реагирования), который погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги вследствие смертельных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела, прикрыв своим телом боевого побратима.

Завтра, 17 декабря, Сергея Михальчука привезут в родное село, где с ним попрощаются в местной церкви родственники и знакомые.

У него остались родители и брат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук. ФОТО

Украинского воина Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронят в Харькове 18 декабря 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165683
 
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