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 Пропагандиста российского НТВ не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Пограничники не пропустили в Украину еще одного пропагандиста российского телеканала НТВ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о Алексее Чеботареве, который прибыл в Киев рейсом из Минска сегодня после обеда.

"Во время паспортного контроля он указал, что является представителем телеканала НТВ. В то же время он не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме того, данный телеканал есть в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны. С учетом всех этих обстоятельств, данному лицу было отказано во въезде в Украину", - рассказал Демченко.

Читайте: Пограничники не пустили в Украину пропагандистку с российского НТВ, которая незаконно посещала оккупированный Крым

Он также напомнил, что ранее во въезде в страну было отказано двум сотрудникам НТВ, в частности, в связи с тем, что они незаконно посещали оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Также смотрите: Пропагандистов российского НТВ не пустили в Украину. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165682
 
   
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Эти кацапские зебзики по ходу для статистики сюда лезут, показать, мол, как "Украина массово не уважает журналистов".
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Что то гости зачастили и бандеровцев перестали бояться....
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Чего бояться ? На всех каналах "творчество" зели .
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КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
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* «Нянечка детского интерната», которую раздели солдаты и снимали на телефон. К счастью выжила и даже дала интервью НТВ

* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе

* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь

* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я лично придумать могу. Но я физически не в состоянии придумать актёров, которыми заменили население 120-тысячного города, «чтобы скрыть факт его истребления или перемещения куда-либо»!

* 1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов - свеженькое, буквально сегодняшнее

* На окраинах Краматорска работают передвижные крематории

* связанные «спинка к спинке» много сотен обнажённых трупов, колышущихся на дне ставков Славянска. «Сотни бледных, гниющих тел» максимум в форменных штанах

* «Успешный немецко-швейцарский врач» с 15-ю клиниками по геронтологии, который привёз на майдан 500 тыс. евро для боевиков Правого сектора. От НТВ, «Россия-1? в это же время о его такой жизни и не знает

* Американцы собираются затопить весь Донбасс аммиаком, чтобы добывать сланцевый уголь

* Оккупация и зачистка Одессы нацистами Нацгвардии в конце декабря 2014 года. С польским и львовским акцентом, избиения девушек за русскую речь. Пропажи людей. «Всё напоминает фильмы про войну». «Люди в шоке», видимо, все оба…

* Инвалид, побитый «не до конца» 6 декабря 2014 г. Его остановили и заставили кричать: «Слава Украине!». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.

* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)

* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -

* Украинские диверсанты работают на территории России, в частности, в Грозном

* В Днепропетровске в центре города стоят нацеленные на Москву ракеты, установленные по личному приказу Коломойского

* США завезли в поликлиники страны 42 миллиона доз вакцины «Гердасил», которая приводит к бесплодию и всех женщин. На Юго-Востоке будут насильно колоть ею для стерилизации Донбасса (зачем туда аж 42 миллиона доз, интересно?) -

* Хунта прекратила поставку инсулина на Юго-Восток Украины! Тысячи больных сахарным диабетом обречены на тяжелейшие осложнения и на смерть

* Киевская хунта хочет загнать миллионы людей Юго-Востока в концлагеря. Платит Евросоюз. Первый канал -

* Кличко возил на Майдан боевые психостимуляторы армии США

* 2 мая на рейде Одессы стоял американский военный корабль , который специально облучал одесситов

* Одной беременной вырезали нерождённого ребёнка, чтобы съесть. А ей зашили туда живую кошку. Заканчивается восхитительным «А за злодИяния придется отвечать!»
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