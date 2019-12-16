 Пропагандиста российского НТВ не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Речь идет о Алексее Чеботареве, который прибыл в Киев рейсом из Минска сегодня после обеда.
"Во время паспортного контроля он указал, что является представителем телеканала НТВ. В то же время он не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме того, данный телеканал есть в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны. С учетом всех этих обстоятельств, данному лицу было отказано во въезде в Украину", - рассказал Демченко.
Он также напомнил, что ранее во въезде в страну было отказано двум сотрудникам НТВ, в частности, в связи с тем, что они незаконно посещали оккупированные территории Крыма и Донбасса.
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе
* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь
* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я лично придумать могу. Но я физически не в состоянии придумать актёров, которыми заменили население 120-тысячного города, «чтобы скрыть факт его истребления или перемещения куда-либо»!
* 1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов - свеженькое, буквально сегодняшнее
* На окраинах Краматорска работают передвижные крематории
* связанные «спинка к спинке» много сотен обнажённых трупов, колышущихся на дне ставков Славянска. «Сотни бледных, гниющих тел» максимум в форменных штанах
* «Успешный немецко-швейцарский врач» с 15-ю клиниками по геронтологии, который привёз на майдан 500 тыс. евро для боевиков Правого сектора. От НТВ, «Россия-1? в это же время о его такой жизни и не знает
* Американцы собираются затопить весь Донбасс аммиаком, чтобы добывать сланцевый уголь
* Оккупация и зачистка Одессы нацистами Нацгвардии в конце декабря 2014 года. С польским и львовским акцентом, избиения девушек за русскую речь. Пропажи людей. «Всё напоминает фильмы про войну». «Люди в шоке», видимо, все оба…
* Инвалид, побитый «не до конца» 6 декабря 2014 г. Его остановили и заставили кричать: «Слава Украине!». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -
* Украинские диверсанты работают на территории России, в частности, в Грозном
* В Днепропетровске в центре города стоят нацеленные на Москву ракеты, установленные по личному приказу Коломойского
* США завезли в поликлиники страны 42 миллиона доз вакцины «Гердасил», которая приводит к бесплодию и всех женщин. На Юго-Востоке будут насильно колоть ею для стерилизации Донбасса (зачем туда аж 42 миллиона доз, интересно?) -
* Хунта прекратила поставку инсулина на Юго-Восток Украины! Тысячи больных сахарным диабетом обречены на тяжелейшие осложнения и на смерть
* Киевская хунта хочет загнать миллионы людей Юго-Востока в концлагеря. Платит Евросоюз. Первый канал -
* Кличко возил на Майдан боевые психостимуляторы армии США
* 2 мая на рейде Одессы стоял американский военный корабль , который специально облучал одесситов
* Одной беременной вырезали нерождённого ребёнка, чтобы съесть. А ей зашили туда живую кошку. Заканчивается восхитительным «А за злодИяния придется отвечать!»