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Все про:Верховный Суд (796) переименования (552) УПЦ МП (1019)

 Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее постановление суд принял по результатам заседания 11 декабря, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что применение мер обеспечения этого иска путем запрета совершения всем уполномоченным регистрационным органам любых регистрационных действий в отношении сведений в Единый государственный реестр о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения данного спора по существу заявленных исковых требований является целесообразным и необходимым, поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд", - говорится в обосновании позиции суда.

При этом отмечается, что доводы кассационной жалобы не опровергают указанных выводов суда и сводятся к переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

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Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.

В ответ на это Министерство культуры Украины обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просит отменить эти решения судов и принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска отказать. Кассационная жалоба была аргументирована тем, что порядок отмены регистрационных действий в отношении религиозных организаций определен законодательством и субъекты государственной регистрации не могут совершать такие действия.

В ноябре первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что министерство в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП), не уточнив, какие именно меры намерено принять ведомство.

Источник: https://censor.net.ua/n3165680
 
 
 Топ комментарии
 
что и следовало ожидать после недавнего посещения Мацковской церкви гарантом с премьером
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Дивно, московська церква страхається назви "російська".
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запомните: нет никакого укранского президента зеленского, есть галимый слуга кремля зеленский!
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что и следовало ожидать после недавнего посещения Мацковской церкви гарантом с премьером
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только не церкви ..., а идеологического отдела ФСБ РФ в Украине...
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Дивно, московська церква страхається назви "російська".
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тому що вони - резиденти; вони не можуть світити своє феесбешне коріння.
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запомните: нет никакого укранского президента зеленского, есть галимый слуга кремля зеленский!
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"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что..."
Дальше этот бред читать невозможно. Перевожу на нормальный язык: эти поцы пытаются отменить Закон Украины. Так будет понятнее. Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 2062
Источник: https://censor.net.ua/n3165680
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Предлагаю новое название РПЦ Мракобесного пархатриархата.
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Що доброго, навіть церква шарахається від назви "російська".
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Так ВР приняла закон,которым обязывает москальскую секту,собственно так и называться. Всем плевать? Законы можно отменять в судах? Так это анархия.
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Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС посетил церковь Московского патриархата.

"Возникает логичный вопрос, зачем идти в Московский патриархат? Неужели нельзя поехать в Чернобыль, или поехать к памятнику ликвидаторам на территории Свято-Николаевского храма на Татарке Православной церкви Украины? Зачем идти в храм Русской православной церкви? Это такой знак поддержки РПЦ в Украине?" - говорится в сообщении.

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 4022
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тенденции таковы, что с кровью будем выхаркивать период зеленых
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ну так в єтот сатанат вся зеленая свора во главе с зе молится ходит...кто же их тронет
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А что господа порохоботы, может вы еще и верующие? И в церковь ходите ? И посты соблюдаете? Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 8614
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Оберпоп Гундяй своему заму по работе с персоналом о судебном вердикте: «Слава Богу, не придётся Малороссийскому ГлавУпру ксивы, погоны, кокарды, шевроны и петлицы переделывать».
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