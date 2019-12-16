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 Политика Украины
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Все про:запрет (1371) пропаганда (2378) СБУ (14144) Гитлянская (161)

 Пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда" на 3 года запретили въезд, они уже покинули Украину, - Гитлянская

Российским журналистам, членам съемочной группы телеканала Министерства обороны РФ "Звезда", въехавшим в Украину 12 декабря, въезд в Украину запрещен на три года, они уже покинули страну.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", - сказала Гитлянская. По ее словам, съемочная группа "Звезды" уже покинула территорию Украины.

При этом спикер СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, не аккредитовываясь для работы журналистами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Напоминаем, 12 декабря российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в "рабочих целях".

Источник: https://censor.net.ua/n3165678
 
   
 Топ комментарии
 
оперативно сработали, молодцы! (ирония)
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И как они сюда въехали, кто им разрешил снимать в центре Киева....
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Ну да, працювати через жопу, тут вони чемпіони.
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И как они сюда въехали, кто им разрешил снимать в центре Киева....
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Так хай їде. Пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда" на 3 года запретили въезд, они уже покинули Украину, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 2286 Петлю на Майдані за 10 хвилин зробимо...
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Ніт! Наполягаю на втіленні креативу від гарнюні Янінки - 400 ударов салом!
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Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня, згідно з яким оновлюється перелік юридичних осіб, щодо яких в Україні вводяться спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи, до якого, серед іншого, увійшли кілька російських телеканалів.
Так, згідно з додатком до розміщеного у вівторок на сайті президента України відповідного указу (№133/2017 від 15 травня 2017 р.), санкції застосовуються до російських телекомпаній "ТВ центр", "Росбизнесконсалтинг" (РБК), "НТВ-Плюс", "Телерадиокомпания Воуроженных сил Російської Федерації "Звезда", "ТНТ-Телесеть", яка об'єднує активи московського уряду "Москва Медиа", МІА "Россия Сегодня", "Рен ТВ", та низки інших теле - і радіокомпаній. Зазначені обмежувальні заходи застосовуються строком на 3 роки.
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І? Як на паспортному контролі визначити людину, що працює на телеканал "Звєзда"? Вони всі назвали вигадану мету візиту.
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І їхали з професійним обладнанням. Прикордонникам дали команду з ОПи, без варіантів
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Сказали, шо ани - "абычные граждане" .
СБУ поверила...
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А что, в центре Киева снимать нельзя, только на окраинах ?
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должно быть разрешение на съемки, как у журналистов да и наснимать могут что-то секретное
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Дивлячись кому, цим брехунам в принципі можна взагалі не знімати.
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Ти такий же заторможений як і фін. Вони в"їхали як приватні особи. Аккредитації на журналістську діяльність не отримували. Дійшло?
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Между Украиной и россией сегодня курсируют 13 поездов. Из них восемь украинских с конечными пунктами назначения москва или санкт-петербург. Есть еще пять транзитных: по территории Украины идет поезд Баку-Харьков "Азербайджанских железных дорог", три поезда компании "Железная дорога Молдовы" и один поезд ржд по маршруту Кишинев-москва.
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Очередная брехня филиала фсб в Украине
Никто и ничто им не запрещал
Да и как можно запретить, если это одна контора
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Верховний суд дозволив Українській православній церкві Московського патріархату зберегти назву. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі.
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Парахаботы, не нагнетайте! Какой ищё риванш?
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Помогу тебе собрать вещи.
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Надо было в бубен настучать на дорожку.
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А якщо батальйон ССО ГРУ ГШ РФ, отак вьєдєт?
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Ви знаєте... Ще зовсім нещодавно сказав би "повна ґабсурда" - але зараз цілком можливо й таке.
Або літаки зі "спеціалістами" ЧВК Вагнера, запрошеними "для обеспечения безопасности депутатов СН от анонсированных собакяном нападений".
Бо в нас тут "молодствующие фашистики" та "назгул экстремизма"...
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Как же дешево, убого и топорно! Да не стоило пускать. Они же теперь герои там у себя! Кстати так и есть. Ну поржали над нами в центре Киева! Какое лоховство!
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Так они поехали потому что Зеленский их приглашал! Если в гости приглашают "ручками, ножками, глазками" походить по Киеву - что ж не поехать-то?
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тут же что заело?---что с мин-обороны РФ издание сми! Ну как хуже удумать! Ну Петросяна бы позвали там. Поржали бы над ним---он над нами! Ну конюхи просто торохканые!
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Правила жанру. Впустили, щоб вигнати ... От є чим відволікти людей від наступу на ветеранів АТО
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рашастан не может чтоб обмануть все через жопу а их повертели и послали по тому пути котрый они так любят указывать всем
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"При этом спикер СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, не аккредитовываясь для работы журналистами." Они въехали посмотреть шпили Софийского собора. Пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда" на 3 года запретили въезд, они уже покинули Украину, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 179

Источник: https://censor.net.ua/n3165678
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а шо такое?
... нашли таки закон, который они нарушили?
країна суцільної ганьби
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А могли арестовать и выставить их на обмен. У них ведь полюбому была взрывчатка и собирались взорвать Майдан.
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дозвизделась "звизда" ))))) (это не маты...это констатация факта))))
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На жаль, свою місію вони виконали. Зробили медійну картинку для кацапського медіапростору - про "молодствующих фашистиков" та "назгул экстремизма", з яким тепер асоціюють українські патріотичні сили.
Тепер їм навздогін заборонили в'їзд. Але - опіздали.
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Это позор ,эти уроды должны были покинуть Украину освободившись лет через 10-15 ... Пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда" на 3 года запретили въезд, они уже покинули Украину, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 8349
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ну раз Гитлянская сказала значит так оно и есть ......ахахахаха ахахахаха ахахахаха хахахахаха ахахахах ахахахахахаха хаахахахахахах ахахахахахаххахааххаахахахахахахххаахахааааахахахахахахахахах
....Джокер
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піаністу похер на Україну...цинічне чмо без роду-племені, совісті...сцикливий і мстивий цуцик, що мнить себе вовкодавом...
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В мене до СБУ одне питання: чому на 3 роки а не довічно ?
І одна пропозиція: дозволити кацапам в'їзд в Україну тільки до найближчого дерева, можна з своїм шнурком.
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Зеля должен запомнить, что с мокшей лучше молчать чем говорить: болтонул, мол, у нас свобода слова, приедь посмотри; ну, тётка и приехала...
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