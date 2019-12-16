 Пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда" на 3 года запретили въезд, они уже покинули Украину, - Гитлянская

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.
"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", - сказала Гитлянская. По ее словам, съемочная группа "Звезды" уже покинула территорию Украины.
При этом спикер СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, не аккредитовываясь для работы журналистами.
Напоминаем, 12 декабря российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в "рабочих целях".
Так, згідно з додатком до розміщеного у вівторок на сайті президента України відповідного указу (№133/2017 від 15 травня 2017 р.), санкції застосовуються до російських телекомпаній "ТВ центр", "Росбизнесконсалтинг" (РБК), "НТВ-Плюс", "Телерадиокомпания Воуроженных сил Російської Федерації "Звезда", "ТНТ-Телесеть", яка об'єднує активи московського уряду "Москва Медиа", МІА "Россия Сегодня", "Рен ТВ", та низки інших теле - і радіокомпаній. Зазначені обмежувальні заходи застосовуються строком на 3 роки.
СБУ поверила...
Никто и ничто им не запрещал
Да и как можно запретить, если это одна контора
Або літаки зі "спеціалістами" ЧВК Вагнера, запрошеними "для обеспечения безопасности депутатов СН от анонсированных собакяном нападений".
Бо в нас тут "молодствующие фашистики" та "назгул экстремизма"...
Источник: https://censor.net.ua/n3165678
... нашли таки закон, который они нарушили?
країна суцільної ганьби
Тепер їм навздогін заборонили в'їзд. Але - опіздали.
....Джокер
І одна пропозиція: дозволити кацапам в'їзд в Україну тільки до найближчого дерева, можна з своїм шнурком.