 Пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда" на 3 года запретили въезд, они уже покинули Украину, - Гитлянская

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", - сказала Гитлянская. По ее словам, съемочная группа "Звезды" уже покинула территорию Украины.

При этом спикер СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, не аккредитовываясь для работы журналистами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Напоминаем, 12 декабря российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в "рабочих целях".