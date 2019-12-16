 Выводы специалистов, делавших экспертизы в деле убийства Шеремета, противоречат друг другу, - "Слідство.Інфо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-страничке программы.
В тексте отмечается: "Обоснованные сомнения. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Основной довод правоохранителей - экспертиза. Она якобы доказывает, что подозреваемые и лица, зафиксированные на камерах наблюдения, - одни и те же люди.
Мы тщательно изучили эту экспертизу и обнаружили: выводы специалистов противоречат друг другу. Более того - исследование британского эксперта, на авторитет которого ссылается Аваков, вообще ставит под сомнение результаты расследования. Однако, эта экспертиза вообще не вошла в финальный отчет полиции.
Как думаете, можно, опираясь на такие неоднозначные выводы, объявлять подозрение в убийстве?"
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Ждут когда коммуналка подешевеет.
Некоторые самые сообразительные начинают подозревать что их кинули.
Но пока никак не показывают.
Только по глазам видно когда говорят про свои платежки.
А эти чем от нас остальных отличаются? Тем шо они за Украину воевали? То не они одни. Воевало за Украину, помимо них, много порядочных и безупречных людей. И шо теперь? Сравнять этих чертей с настоящими героями и ветеранами и отмазать их от предъявленных обвинений?
Виноваты они или нет, мы за этим будем следить и разбираться, но если на них лежит такое тяжкое подозрение, то они должны быть закрыты, наглухо.
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