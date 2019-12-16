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 Выводы специалистов, делавших экспертизы в деле убийства Шеремета, противоречат друг другу, - "Слідство.Інфо"

Журналисты "Слідство.Інфо" заявили о том, что выводы специалистов, которые проводили экспертизу в деле убийства Павла Шеремета противоречат друг другу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-страничке программы. 

В тексте отмечается: "Обоснованные сомнения. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Основной довод правоохранителей - экспертиза. Она якобы доказывает, что подозреваемые и лица, зафиксированные на камерах наблюдения, - одни и те же люди.

Мы тщательно изучили эту экспертизу и обнаружили: выводы специалистов противоречат друг другу. Более того - исследование британского эксперта, на авторитет которого ссылается Аваков, вообще ставит под сомнение результаты расследования. Однако, эта экспертиза вообще не вошла в финальный отчет полиции.

Как думаете, можно, опираясь на такие неоднозначные выводы, объявлять подозрение в убийстве?"

Выводы специалистов, делавших экспертизы в деле убийства Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.Інфо 01

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165676
 
   
 Топ комментарии
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Мейд-ін-Лубянка.
Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, з метою дестабілізації ситуації в країні...
...От ви глумитесь і флешмобите, а я акурат такі текстики, тільки в рос. версії, періодично почитую в себе на сторінці від 2015-го р.* - саме так, з незначними редакційними відмінностями, стандартно звучать звинувачення на мою адресу від фсбшних ботів, за якими адмін тут "чистить" і часом мені показує. (За останній рік до цього набору ще додалося, що я "нацистка" - а це вже півкроку й до "арійської раси", якої раніше не було, - плюс почали з'являтися боти україномовні: гугл-транслейт-версія.)

Тобто, МВС України і лубянські боти списують - з одної й тої самої методички.
І "відома людина" Павел Шеремет - також звідти. Бо це в Україні про небіжчика, царство йому небесне, громадяни (крім київських журналістів + тих, хто побував у нього в ефірі) вперше масово довідалися щойно в день його вбивства. А от у Росії Павел Шеремет дійсно БУВ "відомою людиною", навіть ДУЖЕ, - людиною-леґендою, іконою російської ліберальної тусовки. Там, не тут. У них, не в нас. "Не в Киеве Богдан, а в селе Селифан" (с).
Переплутали пацани - списали з чекістанського без поправки на місцевість.
Вкотре повторюю: люди, читайте. Культура читання дає змогу розпізнати вовка "по голосу" ще до того, як він скине маску.
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ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗАВТРА БЕЗ ОБГОВОРЕНЬ
17 грудня Законопроєкт 2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), внесений президентом Володимиром Зеленським, виноситься на голосування.
"Зміни до Конституції виносяться на голосування вже завтра.
Без обговорень. Без дискусії з суспільством.
Турборежим по ліквідації місцевого самоврядування увімкнений"
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Мутное пятно может быть кем угодно. Особенно теткой справа.
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Это всё один человек. Как раз по той самой "походке".
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У чому конкретно полягають протиріччя?
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щас тебя запишут в раша-провокаторов Нельзя сомневаться в невиновности волонтеров и ветеранов. Они святые. Особенно "Буча" с 6 судимостями
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Задание по дискредитации волонтеров и добровольцев, полученное Гомункулом в Париже от хйула, требовало быстрого исполнения... Поэтому и получился этот феерический бред... Шо швидко робиться, те криве родиться.
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Зелебобики ликуют.
Ждут когда коммуналка подешевеет.
Некоторые самые сообразительные начинают подозревать что их кинули.
Но пока никак не показывают.
Только по глазам видно когда говорят про свои платежки.
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Порохоботы. да успокойтесь вы уже. Сядут все. И еще до вашего Соевого папика доберутся. Идите искать себе другую работу, скоро вам платить будет нечем. Всем привет! Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 494
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Підозрювана Юлія Кузьменко настоює на проходженні політографа. Саме слідство боїться проходження політографа підозрюваною?
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настоюють настойку, а Юлія наполягає...
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Самое смешное, что зелибобики включили кремлевское "ваши доказательства - не доказательства", русня она везде русня.
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Как закроют обычного пересичного преступника, то никто в выводы экспертов особо не вгружается: все приветствуют наказание и хлопают в ладоши.
А эти чем от нас остальных отличаются? Тем шо они за Украину воевали? То не они одни. Воевало за Украину, помимо них, много порядочных и безупречных людей. И шо теперь? Сравнять этих чертей с настоящими героями и ветеранами и отмазать их от предъявленных обвинений?
Виноваты они или нет, мы за этим будем следить и разбираться, но если на них лежит такое тяжкое подозрение, то они должны быть закрыты, наглухо.
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Тут идут ниточки в СБУ и лично к Мародеру. поэтому мобилизовано все порохоботское племя.
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Зашибись Гриць, "Виноваты они или нет, мы за этим будем следить и разбираться, но если на них лежит такое тяжкое подозрение, то они должны быть закрыты, наглухо.",
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О. русскую мову вспомнил. Будь готов, что и к тебе придут разбираться. где ты свое майно наволонтерил, патриот
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forever stupid, а не П би ти НХ...... кацарило довбане
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Тоесть, вас можно закрыть? Или Авакова с Зеленским? Любого можно закрыть, да?
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Нулівка кремлівська, не варто так тупо палитися.
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Це цитата кацапотварина, лапки бачиш? І я не волонтер, так грошами їм помогав, як прийдуть так тут і ляжуть, а майно в мене ще з 18 ст.
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Тише тише, только не надо эксцессов. Ишь как возбудился. А что это, нервишки шалят так? Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 4687
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Та наче ні, не люблю тупих опонентів, в 2014 були досить розумні москалі, певне вже в США переїхали, а з такою шмизю нецікаво.
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Расслабься. Пока. Но не сильно
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Я й не напрягався, навіть взірець ******** рускості Ейдельштейн сказав що західна Україна їм вже не по зубам.
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Чого це, я ж не закликаю відділятись.
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Люди добрі! Давайте допоможемо витягти з буцигарні кіборгів, патріотів! Давайте(хто скільки може!) перерахуємо на заставу та адвокатів тим, завдяки кому ми та наші діти не ховаємося від обстрілів руського миру по підвалам!!! Хоч краплю віддамо тим, кого нищить ця влада!!! Бо по тюрмах не ті, що крали і крадуть, хто на побігеньках в кремлівського х*йла та олігархів,- а патріоти та чесні люди, воїни! Не будьте байдужими, бо ця каральна зєлєбєнєпуйловська машина знищить нас всіх!!!
Реквізити
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UA543007110000026005052698006
код ЄДРПОУ/ІПН 42992954
Найменування банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 300711
Призначення платежу ВАЖЛИВО!: пожертва від ПІП, ТЕЛЕФОН
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Во, первые ушлые пошли. Буратины, вперед, ваши денежки очень нужны Лисе Алисе и коту Базилио
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дай ей адрес, ей не в падлу за деньгами к тебе домой подъехать
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Не треба заздрити, через три місяця у вас крапива буде.
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ти, гнида запарєбріковська, згинь! бажано навіки...там чорти в пеклі пательню нагріли,- тебе зачекалися, курва парашинська!
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це-організація...там є розрахунковий рахунок! а не картка приватної особи! почитайте в неті, які добрі справи вони роблять...а зараз- треба витягати воїнів-героїв, який тримають з агратами, як злодюг!
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Не проходить, розрахунковий рахунок не проходить, висвітлюється червоним.
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Мотивация убрать именно Шеремета была тогда только у Авакова. Шеремет в своих передачах на радио не раз касался газовых скважин, принадлежащих Авакову и выведенных из-под налогообложения благодаря схемам.
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Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 3345
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