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Все про:Франция (2158) минские соглашения (2715) Понсен (10)

 Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации, – посол Франции де Понсен

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины требуют прояснения и дополнительной интерпретации, поскольку не все в них прописано точно с точки зрения этапности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации.

Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал де Понсен.

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При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165672
 
 
 Топ комментарии
 
Нахер пошли, лягушатники прокацапские
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О каких таких изменениях лепечет этот агент крымля, если сывочолый гэтьман только на прошлой неделе заявил, что там в его минских договорняках все ОК?
Да це ж зрада дня!!!
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При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений,
адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины,
а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического
процесса. ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА-- ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
....поподробней плиз....... это кого имеют ввиду бандитов террористов ОРЛДО????!!!! Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации, – посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6491

Источник: https://censor.net.ua/n3165672
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Не бандитов, а экспертов из ОРДЛО. Пояснили же недавно, забыл что ли?..
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это типа Богдана как посмотрю на его анфас и профиль... и сразу текст со стендов....
ИХ разыскаивает милиция.... Внимание Розыск!
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В Соглашении нет подписей стороны ОРЛДО. Есть внизу подписи плотвы и захара без юридического статуса. Можно конечно некромантов привлечь, может помогут. Что касается заявления посольства, то им стоит прочитать текст - там более чем все понятно, даже с указанием точных сроков. И они давно уже прошли. Так что сам документ де юре уже не состоятелен.
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Нахер пошли, лягушатники прокацапские
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Посол Поносен мав на увазі "пенетрацію", але виникли складнощі перекладу. Так дівчинку й назвали: " Інтерпретація".
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О каких таких изменениях лепечет этот агент крымля, если сывочолый гэтьман только на прошлой неделе заявил, что там в его минских договорняках все ОК?
Да це ж зрада дня!!!
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Твой обрезанный пархатый кумир заявлял, что против минских, потом что будет будапештский, потом что минский но с трампом, потом что будапештский но с китайцами...и только когда все и везде послали его НАХ, спустился на грешную землю, и понял, что он пустое место.
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..зачем ф топку?..вначале раздел безопасности выполнить, орков прогнать за поребрик и кордон отдать, потом и про выборы думать и все получится.....
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Не иначе начнет,а уже давно начал.
Самое интересное что конечная цель это победа мировой революции,а буржуи продают ему веревку на которой он их и повесит.
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Пунктов всего -- четыре .:
1) Разоружение;
2) Вывод войск с территории;
3) Граница под контролем Украины;
4) Выборы.
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Так на каких условиях Вы ожидаете воплощения в жизнь этих пунктов?
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Будьте реалистами, чтобы Украине диктовать свои условия, нужно быть сильней. Израиль реально сильней и Палестины, и соседних стран, что он не раз доказывает реальными действиями, а не размышлениями экспертов. Поэтому Израиль кладет на резолюции ООН и гневные тирады исламских стран и кроме защиты своей территории попутно устраивает ползучую оккупацию палестинской территории. А еще у него за спиной США. А по нашей ситуации это россияне сегодня контролируют Крым и часть Донбасса,а не украинцы часть российской территории. Вы серьезно считаете, что Украина сегодня может что-то навязать россиянам на переговорах по Крыму и Донбассу? И не важно, кто президент - Зеленский или Порошенко, или даже Ярош. Поэтому тут или оставить все как есть и ждать ослабления соседа, а это может быть через год, а может быть через 100 лет, или принимать компромиссные условия. Или начинать большую войну, атаковать большими силами Донецк, атаковать Крым, быть готовыми к обратной атаке со стороны Курска, Белгорода... а там как получится, то есть пан или пропал.
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