 Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации, – посол Франции де Понсен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации.
Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал де Понсен.
При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.
"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил он.
адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины,
а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического
процесса. ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА-- ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
....поподробней плиз....... это кого имеют ввиду бандитов террористов ОРЛДО????!!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3165672
ИХ разыскаивает милиция.... Внимание Розыск!
Да це ж зрада дня!!!
Самое интересное что конечная цель это победа мировой революции,а буржуи продают ему веревку на которой он их и повесит.
1) Разоружение;
2) Вывод войск с территории;
3) Граница под контролем Украины;
4) Выборы.