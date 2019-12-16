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 Политика Украины
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Все про:диктатура (119) Ефремов (1540) Стоян (110) цензура (1152)

 Суд закрыл дело против экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко за голосование по "диктаторским законам" 16 января 2014 года

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению экс-нардепов фракции "Партия регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия диктаторских законов 16 января 2014 года.

Соответствующее постановление суда от 8 ноября было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Судья Вита Бортницкая при принятии решения сослалась на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" от 13 мая 2014 года, который частично декриминализовал преступления, в которых обвинялись Ефремов, Гордиенко и Стоян.

21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Название "диктаторских законов" получил пакет документов, которые Верховная Рада приняла 16 января 2014 года без обсуждения. Большинство законопроектов принималось без официального голосования, путем поднятия рук. Тексты некоторых законов стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали.

Во фракции "Партии регионов" указали на то, что оппозиция препятствовала нормальному голосованию, в частности депутаты оппозиционных фракций забирали карточки для голосования у коллег по парламенту. Оппозиция заявила, что законы приняты с нарушениями Регламента Верховной Рады, а их суть охарактеризовала как "государственный переворот".

Среди принятых парламентом законов – так называемый закон Олейника–Колесниченко, которым, в частности, определен порядок регистрации и функционирования общественных организаций – "иностранных агентов"; введена уголовная ответственность за клевету и экстремистскую деятельность, а также за вмешательство в работу информационных ресурсов органов госвласти; ужесточена уголовная ответственность за массовые беспорядки, блокирование и захват зданий и др.

Принятие этих законов вызвало негативную реакцию протестующих на Майдане активистов, западных политиков и официальных лиц, а также международных правозащитных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду

Источник: https://censor.net.ua/n3165668
 
   
 Топ комментарии
 
щас ему еще и миллионные компенсации из бюджета выплатят.. и снимут аресты с его денег заграницей.. Спасибо вам, Зебилы!!! и будьте вы прокляты вместе с вашими Ефремовыми!!!
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Свои же люди. Это не волонтеров и патриотов кошмарить
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Клятий пєтя, все робить для того, шоб нарід подумав, шо наш бубочка всрався...
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Чому Портнов ще на волі? Він винен в смерті Небесної сотні, загибелі біля 15 тисяч громадян України на Донбасі, погрозам патріотам,.... Зебіли ви очманіли?!
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Свободу красномордому !!!!!!! и компенсациючтописец..... Суд закрив справу проти екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка за голосування щодо "диктаторських законів" 16 січня 2014 року - Цензор.НЕТ 264
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ЗеЛеные сами хотят протянуть подобные законы!гнать зеленых мразей на ростов!
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Логично. Шо ж к ним иметь какие-то притензии, когда сами ещё хуже закон языковой приняли?
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Сейчас шмаркля и его шобла подадут новый проект диктаторских законов.
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Дуже скоро суд визнає Майдан антиконституційним переворотом. Після чого радісні беркутята полетять додомку по виплати та компенсації.
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Их 5 лет не могли осудить, такие собрали доказательства, что все сыпалось. В этой же новости сказано: 30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса. Между тем по европейским меркам, это чисто политическое преследование, то есть осуждение за принятие политических решений. Совсем другое дело, подозрению Ефремову в финансировании терроризма - это совсем не политическое преследование. А теперь, внимание, 20 декабря 2018 года СБУ сняла обвинения в финансировании терроризма с Ефремова, Королевской и Ахметова.
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ЗЕбилы, вы ж в курсе, что теперь ещё моральный ущерб этим гандонам выплачивать придётся, когда они в ЕСПЧ выиграют?
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Пробачте, тільке одне питання- а скільки років Порох тягнув цей процес?)) Хочу для себе зрозуміти- хто зоробив більше на користь цих ушльопків- Порох чи Зе?
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Сколько ты ещё чучело ЗЕбильное будешь про Порошенко визжать???
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Ваша вишукана гречність притаманна всім послідовникам Полроха, чи Ви особливий?)))
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Зрозумійте для себе перш за все, що Президент України ( чи то Порох, чи то Зе) - це виконавча гілка влади.

А більше на користь цих ушльопків зробила судова гілка влади.

Лише є одне АЛЕ! При Пороху суддям може і хотілося їх відпустити, але відпустили вони їхсаме при Зе. Якось так.
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Маєте рацію, але я вважаю в цьму питанні вони, Порох і Зе, варті один одного, нажаль.
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При Порошенко он сидел. В июле изменили меру пресечения на домашний арест, в сентябре вообще поменяли на личное обязательство, а сейчас и вовсе стал белым пушистым. Действительно.......... кто сделал больше ему на пользу?))
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а в нас що, рашапідорасія?! 37-й рік?! Тримати без обвинувачення і суду по 5 років, це що?!
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У нас уже стало хуже. Сепара, который даже не скрывал этого, отпускают на все 4 стороны и закрывают уголовное производство. Осталось только извиниться перед овощем и торжественно его встретить в Борисполе с почетным караулом.
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А овощ уже тут, в Киеве. С каждого проданного билета на поезд фирмочка по продаже билетов он-лайн получает денежку для енакиевского хряка. Сотни тысяч кв метров киевской коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, помогают хряку не протянуть ноги.
И еще сотни больших и маленьких бизнесов работают на хряка и его команду.
Об этом не знает/не хочет знать СБУ, МВД, ГПУ... Не исключаю, ждут хряка, чтобы доложить: ваше, Виктор Хведорыч, майно, мы сберегли. Рады и дальше вам служить.
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Не травите душу. Всякий раз когда думаешь, что хуже некуда - стучат снизу.
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При парашенко он сидел,где? Ему,шо приговор вынесли? Почему пэдросуд не вынес приговор ему? Почему быдлокум не расследовал его дело? Cидел....пэдро и ждал пока ефремов поделится наворованым
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Меня сейчас не волнует что и почему не было сделано при Порошенко. Я не живу вчерашним днем. Меня интересует почему сейчас дело закрыто и Ефремов на свободе. Зе вроде выбирали для улучшения ситуации, а не ухудшения.
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Дело закрыто потому-что все доказательства,если они были,ушли вместе с быдлокумом.И заводил на ефремова дело,если оно вообще было,тоже картавый.А у новых прокуроров просто ничего нет.И держать они его не имеют никакого права.Спасибо пэтрокуму
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Да, забыла написать - сидел он в СИЗО.
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Действительно, ну чего сепарня и колаборанты должны отвечать по Законам Украины, если столько АТО-шников с войны вернулось, волонтеры и их можно прессонуть от всей малоросской души! НЕТ СЛОВ!!!
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Неважно, что говорит зе-власть, важно, что она делает.
Теперь быть за Украину - плохо, а против Украины - хорошо.
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скоро он женится на штепе и усыновит савченко героиню ...будут в троем голодать и тушить чинарики об каблук..ай мама..
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ЗЕсепар кремлёвские подстилки уже нет ни малейших сомнений. ЗЕмрази кремлёвские
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Следующим шагом будет признание Майдана преступным
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Киевский

@Kieffskiy

·3 ч
Нащо нам засирають мозок мовою і томосом? Щоб у нас не залишилось часу спитати про гроші і ціни.
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Ну так по устоявшейся доброй украинской традиции пожаловать за счёт платника податків компенсации невинно угнетённым как Бочковскому и Насирову.
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и это еще не всё ...
Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры касательно переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название.
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Слава Зебілам, визволителям колоборантів, зрадників, ворогів України,... Скоро сидіти будете разом.
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"Да, я спонсор ополчения", - Ефремов дал интервью в ЛНР, перед арестом в Киеве

ВИДЕО
https://youtu.be/eCYjUtXUWcU

Суд закрив справу проти екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка за голосування щодо "диктаторських законів" 16 січня 2014 року - Цензор.НЕТ 4343



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Що бутусік, не подобається правда, знову баниш!!! Краще дай відповідь, чому пєтін кум, він же генпридурок 3-го тисячоліття, за 4 роки не посадив цього зрадника?! За які грошики генпридурок зараз мешкає в Лондоні, чи не за шапкокрадівські та єфремовські?!
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