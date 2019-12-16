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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Зеленский (4027) Испания (504) футболист (132) Зозуля (41)

 Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле, которого в Испании оскорбили фанаты команды-соперника

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле в связи с оскорблениями со стороны фанатов во время матча второго дивизиона в Испании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю. Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч в связи с оскорблениями и угрозами в адрес футболиста. ВИДЕО

Напоминаем, матч второго дивизиона Испании между ФК "Райо Вальекано" и "Альбасете" 15 декабря был остановлен после первого тайма в связи с оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" украинца Романа Зозули. Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинского футболиста "nazi" (нацист). Из-за этого клуб "Альбасете" отказался выходить на второй тайм.

Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле, которого в Испании оскорбили фанаты команды-соперника 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3165666
 
   
 Топ комментарии
 
Зозуля после игры с сарказом ответил фанатам, которые считают его нацистом, передает в Twitter Carrusel Deportivo. "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. А потому что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для народа это неприемлемо", - сказал Зозуля, имея ввиду рабочий район южного Мадрида, в котором проживают фанаты "Райо Вальекано".
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Владимир Александрович в знак солидарности и поддержки тоже одел, как и Зозуля, футболку с портретом Бандеры !

Ой, шо-то я наверно не то написал ...
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Хто? Бубочка в Баку і навряд знає хто такий Зозуля, адмін його аккаунта молодець.
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Хто? Бубочка в Баку і навряд знає хто такий Зозуля, адмін його аккаунта молодець.
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Владимир Александрович в знак солидарности и поддержки тоже одел, как и Зозуля, футболку с портретом Бандеры !

Ой, шо-то я наверно не то написал ...
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ну админ то Пьетра полюбому молодец больше!!!)))
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К слову, в канун визита в Баку, актер, который зазывал "всех людей, любящих свободу приезжать в Украину," и гарантировал всем гражданство:

Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/15/7234909/
"... В августе российская полиция задержала Исаева, блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству ЕСПЧ, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане".
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Зозуля после игры с сарказом ответил фанатам, которые считают его нацистом, передает в Twitter Carrusel Deportivo. "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. А потому что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для народа это неприемлемо", - сказал Зозуля, имея ввиду рабочий район южного Мадрида, в котором проживают фанаты "Райо Вальекано".
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Дарма Зозуля спускається до їх рівня.
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Сподіваюсь на те, що це фейк, бо приїхавши гастером в іньшу країну казати таке публічно про громадян цієї країни може тільки йолоп.
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а че тогда он сопли в раздевалке пускал?
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В чем Зрада не знаю, но подхвачу ваши идеи, будем голосить вместе!
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Одна беда: на Зеленского там срали точно как и на Зозулю...
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А я вот удивился, что многие на Цензоре стали писать всякие гадости про сборную Испании, в поддержку каталонских и баскских сепаров... Что за чушь? Причем здесь испанская сборная? Какая нафиг Каталония?
Фанаты Райо Вальекано-отмороженные коммуняки, они сами поддерживают сепаров, бо те такие же леваки, и против испанского правительства.
Райо Вальекано должен быть жестко наказан. Viva Espana!
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всякие гадости на цензоре пишут всякие порохоботы и кремлеботы

им похрен на кого срать.
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слишком много внимания паре бухим наследникам испанских фашистов....
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може це спланована спец операція по поверненню Зозулі до українського клубу? До щоб і по дешевше?
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как жалко этого миллионера. обидели жертву парикмахера. обязательно президента подключить и сессию верховной рады провести
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Этот миллионер был на передке и материально помогал нашим военным,не единожды
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..правильно.. давайте, Владимир Александрович, присоединяйтесь уже ко всем нашим.. бросьте уже ту хйловскую "кость" с нормандии грызть.. а то вы совсем, как неродной, к украинцам..)(
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Жму руку!", - написал Президент.

Лучше не надо. После рукопожатия с путиным Ваша рука токсична)
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Ты ничего не перепутала?
Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника - Цензор.НЕТ 4287

Если уверена, то фото в студию!
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Очень скептически отношусь к деятельности Зеленского, но, за этот пост, ему уважение.
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Все верно Зеленский сделал.
И Игроки Команды - Молодцы!
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А де слова підтримки від Петра п'ятого - взірця патріотизму?
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Зазуле надо было просто наклепать ФК "Райо Вальекано" по больше голов, что бы они успокоились.
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