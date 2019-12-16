 Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле, которого в Испании оскорбили фанаты команды-соперника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - написал Президент.
Напоминаем, матч второго дивизиона Испании между ФК "Райо Вальекано" и "Альбасете" 15 декабря был остановлен после первого тайма в связи с оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" украинца Романа Зозули. Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинского футболиста "nazi" (нацист). Из-за этого клуб "Альбасете" отказался выходить на второй тайм.
Ой, шо-то я наверно не то написал ...
Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/15/7234909/
"... В августе российская полиция задержала Исаева, блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству ЕСПЧ, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане".
Фанаты Райо Вальекано-отмороженные коммуняки, они сами поддерживают сепаров, бо те такие же леваки, и против испанского правительства.
Райо Вальекано должен быть жестко наказан. Viva Espana!
им похрен на кого срать.
Лучше не надо. После рукопожатия с путиным Ваша рука токсична)
Если уверена, то фото в студию!
И Игроки Команды - Молодцы!