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Все про:адвокат (1220) запугивание (26) Дугарь Яна (10)

 Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец

Адвокат фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что некоторіх свидетелей по делу "начали запугивать".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По Яне Дугарь, друзья, не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вред делу", - написал Коломиец.

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Он добавил, что защита собрала достаточно доказательств непричастности Дугарь к преступлению, которые осталось лишь задокументировать.

Адвокат уверен, что ни одного из троих подозреваемых не освободят из-под стражи или домашнего ареста быстро, ведь прокуроры якобы не намерены подавать ходатайство об изменении меры пресечения ранее необходимого срока.

"Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления, предусмотренного ч.2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к ответственности), а именно это мы как защита должны делать и делаем", - добавил Коломиец.

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец 01

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165665
 
   
 Топ комментарии
 
За фабрикування справи по вбивству журналіста Шеремета міністра МВС Авакова треба відправити у відставку та порушити кримінальну справу + довести справу рюкзаків за участю його сина до логічного завершення.

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 8114
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Зебіле, а ця версія розглядалася ?

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3630
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37 года возвращаются! Не остановим сейчас - будет кровь!
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Печерский суд Киева решил закрыть уголовное производство против экс-нардепов "Партии регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна из-за принятия так называемых "диктаторских законов" или "законов 16 января".
Экс-нардепы оправданы.
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Хроника одного презЕдента ...
16.12.2019 г.
Министерство юстиции США прислало официальное письмо-запрос в министерство внутренних дел Украины. Письмо по получении. было изъято из общего документального регистрирования. Содержание письма выясняется.
Состоялся телефонный разговор Миллера (их "Газпром") и Витренко (наш "Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из нецензурных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и любимой Родины. После взаимных прощаний "Да пошел ты !" стороны бросили трубки. Ждем прибытия из Азербайджана, обожравшегося халвой Зеленского.
Арахамия официально заявил, что их официально предупредили, что их будут бить. В фейеричной истории Украины последних лет это первый случай.
Австрийская полиция задержала двух сотрудников НАБУ за противоправные действия в отношении третьего лица имеющего граждансво Австрии. Нам неизвестно кто имеется ввиду.
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
Норвежская Scatec Solar остановила проект строительства солнечной электростанции (СЭС) в Херсонской области мощностью 65 МВт из-за возможного сокращения сроков pre-PPA (договорам купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов).
15.12.2019 г.
Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение.
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37 года возвращаются! Не остановим сейчас - будет кровь!
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У нас була червона лінія 21.04.2019, але *********, совки, манкурти і ватріоти, з криками: «Только нє Порошенко» прямо промчали через неї.
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Если ты не видишь в действиях Порошенко вреда Украины, это не значит, что 72% его не видели! И Зеленского не выбрали, а скорее выбрали то, что прошло во второй тур против Порошенко! И еще, ваше абсолютно не конструктивное нытье еще долго будет длиться? Уже пора бы понять, что толку этого этого ни какого!
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Кров буде в будь -якому разі. Але якщо вже судилося пролити власну кров- то хай це буде кров Воїна, а не раба.
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За фабрикування справи по вбивству журналіста Шеремета міністра МВС Авакова треба відправити у відставку та порушити кримінальну справу + довести справу рюкзаків за участю його сина до логічного завершення.

Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 8114
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Не только он, но и прокурор и президент. Надеюсь так и будет...
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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Дугарь это молодая девушка, которая по версии следствия фотографировала камеры наблюдения и таким образом засветила свое лицо? Тогда портретная экспертиза будет тем самым пистолетом, который перевесит сто тысяч других улик.
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Была та девушка именно Дугарь и фотографировала ли в том самом месте - вопрос.
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Там серъезные нестыковки выявились у адвокатов.
И по нахождению в госпитале или в отпуске, и по поездке за границу.
Они боятся запутаться окончательно.
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Просто у Дугарь двойное алиби - она одновременно была и в Италии и в АТО. Оба алиби 100%-е.
Шах и мат, Аваков.
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Там короче как дело было. Она на момен записи камер была в АТО в этом госпитале. Следствие делало экспертизу то есть сравнивали записи с дня убийства и с записями камер с 2019 года, но когда делали эти записи она была заграницей. То есть получается на видео с 2019 года не она. Это видимо следствие сильно облажалось.
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Я так понимаю, речь идет об этом видео, которое было обнародовано следствием еще в 2017 году.
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О! Вот это уровень! Подделка подделки! Просто ВАУ!
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Там такое качество видео что можно кого угодно "опознать" по нему. К тому же эта девочка в это время была в зоне ОСС на какой-то военной базе что подтверждают записи журнала.
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А если портертная экспертиза скажет, что эта девушка - Аваков?
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Да ,Аваков явно перестарался ,ну на харьковском рынке такое может быть и проканало ,но тут случай другой .. Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 8536
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Оваков це:
Сашко Білий
зам міністра Дєєва
Княжичі
рюкзаки
Кирил Тлявов
"новий уотергейт" Геращенко (як ілюстрація ролі МВС у виборах)
новоє Зе-літцо
ну і такі дрібниці, як бурштин, пилорами, ринки, гральні автомати, наркопритони...
А тепер ще й вбивство Шеремета
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И как же это пэтя не разглядел в нём такого негодяя ???
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А ничего, что он стал министром по квоте Народного фронта?
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Все. Сепар стратіл і соскользнул.
Хотя прєкрасно знал.
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Не понял ,в каком законе Украины написано про квотный принцип распределения конкретных министерств и ведомств ? Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 7267
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Не дивно. У Вас навіть смайлик сліпий.
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ЗЕбил, фишка в том, что его назначали не БПП и ПП, а он занимал квоту от Народного Фронта в коалиционном правительстве.
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А генпрокурор, стесняюсь спросить, чей был?
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О, это ещё одна статья для пэтиной банды Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3211ну ка поведай мне голубок ,в каких законах Украины предусмотрен квотный принцип распределения должности министра МВД Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3211Не поведаешь ,ибо его НЕТ ,так же как и ума у тебя в голове ... Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 6797
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он воненавидел Порошенко за то что рюкзаки на поверхность вывели , а рюкзакович мстительный. Поэтому и бегали за Порошенко перед выборами.
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Дополню, Народный Фронт - это одно из яиц старой бабки Каломойши в ВР 2014-2019.
Яценюк, Береза, Сабаков итд итп.
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Алекс Охара 483465ab. "пэтя" не СБУ, но при нём все внутренние сепарасты сидели тихо и никому не мешали.
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Ну я в этом совсем не уверен или это не при пэте медведчук прихватил пару-тройку каналов с которых полилось ватное говно ?
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Да они уже и сами поняли.. что реально попали... вот у них очко жим-жим и делает... самопроизвольно...
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Головне, щоб це не закінчилося непоправними наслідками для заарештованих (і не тільки). Бо нащадки ді(л)дів з НКВД можуть і втратити береги.
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до судебных заседаний, как можно меньше информации и фамилий со стороны защиты, так что бы все доводы и свидетели становились полной неожиданностью для стороны обвинения ... только так можно задавить этих гаденышей!
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Есть сильное желание и возможности. Закон будет попран и посадят во что бы то ни стало.
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Закон попран был всегда и с возможностями во все времена все было норм у них,
но ... не всегда злодейскому плану суждено быть реализованным ...

поживем увидим ...
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Або знищать до суду. Виб'ють зізнання - а потім "ликвидируют при попьітке к бегству" (мовляв, ось які круті терористи-фашисти, на втечу пішли!)
Зебілам зайде - схавають на ура.
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От мені цікаво - чому редакція сайту спочатку розміщує російськомовну версію новини, якщо першоджерело - україномовне??? Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец - Цензор.НЕТ 3626
Тобто - перекладає з української на російську, а вже потім розміщує новину на україномовній версії сайту!
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смысл шереметгейта-операция прикрытия передачи главного достояния Украины- земли - в распоряжение мирового правительства( иначе Сорос, масоны, мировой еврейский капитал и пр.) Прикрытия отвлечением внимания и замалчиванием на уровнях СМИ и Рады: Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе/ Референдум о создании рынка земли не нужен, - Стефанчук.
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не сказано, кто запугивает. Вот тот, кто препятствовал расследованию 3 года, тот и запугивает.
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Аваков, самый коррумпированный чиновник и одновременно самая большая угроза Украине на сегодня после Уйла! Его не мог сдыхаться Порошенко, а Зеленский скоро назначит главой ГПУ, СБУ и Нацгвардии и станет он вторым Берией - палачем украинцев без морали, совести зато с воровскими понятиями!
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О єто так прогнозируемо руководство МВД и криминал спайка а когда жопа горит все методі хороши не забівайте по правовому полю мі живем в зибмабве
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- Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения. Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - сказала Юлия Кузьменко (Лиса)
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От тільки б винести їм (особливо жінці) весь цей жах. Бо нескладно уявити, під який молот тиску, в тому числі й фізичних тортур, вони ВЖЕ потрапили. Там будуть і допити "с особьім пристрастием", і прес-хати, і...
Найгірше - це якщо катюги портнова й собакова проб'ють дно і почнуть вибивати зізнання за методом, який дуже цінував зокрема Єжов... згадаємо справу Косіора - цього упиря не шкода, але нас тут цікавить сам метод (що жахливо, менти його періодично застосовують, щоб розколоти навіть найміцніших):

Однако следователи даже под пытками не могут выбить из Косиора признание своей вины. Тогда Ежов приказывает привести на допрос 16-летнюю дочь арестанта. На глазах у отца девушку изнасиловали несколько милиционеров. Косиор не выдерживает и признает себя виновным. Его дочь отпустили. По дороге домой она бросилась под поезд.
Приговор всем троим - Постышеву, Косиору и Чубарю - был вынесен после снятия Ежова с поста главы НКВД.
Все трое решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 февраля 1939 были признаны виновными и получили расстрельный приговор, который в тот же день был выполнен.
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Якщо слідство не надасть нормальних доказів, то ЄСПЛ зніме з зешмарклів останні сподні.
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Да там будут посадки этих ментов и судей. Если не завтра, то послезавтра. Преступники - они и в Африке преступники. Так нагло фальсифицировать дело надо уметь.
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обіцяних змін на краще щось в упор не проглядається ну хоч якихось успіхів. зате негатив все чіткіше вимальовується: як ця справа шита білими нитками, шахрайська "земельна реформа", потім по привату ще не відомо як закінчиться якщо коломойський ще отримає компенсацію як "постраждалий" від україни буде неприємний "сюрприз". чим переговори з кремлем закінчаться теж питання і поки немає остаточних відповідей. світ в кінці тунелю може ще і є але щось тунель якийсь підозріло безкінечно довгий. одних прийнятих законів по деяким з яких теж є питання замало. вважати успіхами те що по деяким питанням не стало гірше теж мабуть неправильно.
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Пора подымать людей, пока эта свора дебилов не создала условий до возврата 37года.
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