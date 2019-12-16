 Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По Яне Дугарь, друзья, не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вред делу", - написал Коломиец.
Он добавил, что защита собрала достаточно доказательств непричастности Дугарь к преступлению, которые осталось лишь задокументировать.
Адвокат уверен, что ни одного из троих подозреваемых не освободят из-под стражи или домашнего ареста быстро, ведь прокуроры якобы не намерены подавать ходатайство об изменении меры пресечения ранее необходимого срока.
"Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления, предусмотренного ч.2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к ответственности), а именно это мы как защита должны делать и делаем", - добавил Коломиец.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Экс-нардепы оправданы.
16.12.2019 г.
Министерство юстиции США прислало официальное письмо-запрос в министерство внутренних дел Украины. Письмо по получении. было изъято из общего документального регистрирования. Содержание письма выясняется.
Состоялся телефонный разговор Миллера (их "Газпром") и Витренко (наш "Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из нецензурных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и любимой Родины. После взаимных прощаний "Да пошел ты !" стороны бросили трубки. Ждем прибытия из Азербайджана, обожравшегося халвой Зеленского.
Арахамия официально заявил, что их официально предупредили, что их будут бить. В фейеричной истории Украины последних лет это первый случай.
Австрийская полиция задержала двух сотрудников НАБУ за противоправные действия в отношении третьего лица имеющего граждансво Австрии. Нам неизвестно кто имеется ввиду.
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
Норвежская Scatec Solar остановила проект строительства солнечной электростанции (СЭС) в Херсонской области мощностью 65 МВт из-за возможного сокращения сроков pre-PPA (договорам купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов).
15.12.2019 г.
Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение.
И по нахождению в госпитале или в отпуске, и по поездке за границу.
Они боятся запутаться окончательно.
Шах и мат, Аваков.
Сашко Білий
зам міністра Дєєва
Княжичі
рюкзаки
Кирил Тлявов
"новий уотергейт" Геращенко (як ілюстрація ролі МВС у виборах)
новоє Зе-літцо
ну і такі дрібниці, як бурштин, пилорами, ринки, гральні автомати, наркопритони...
А тепер ще й вбивство Шеремета
Хотя прєкрасно знал.
Яценюк, Береза, Сабаков итд итп.
но ... не всегда злодейскому плану суждено быть реализованным ...
поживем увидим ...
Зебілам зайде - схавають на ура.
Тобто - перекладає з української на російську, а вже потім розміщує новину на україномовній версії сайту!
2. На СФ пожалуйся.
- Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения. Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, - сказала Юлия Кузьменко (Лиса)
Найгірше - це якщо катюги портнова й собакова проб'ють дно і почнуть вибивати зізнання за методом, який дуже цінував зокрема Єжов... згадаємо справу Косіора - цього упиря не шкода, але нас тут цікавить сам метод (що жахливо, менти його періодично застосовують, щоб розколоти навіть найміцніших):
Однако следователи даже под пытками не могут выбить из Косиора признание своей вины. Тогда Ежов приказывает привести на допрос 16-летнюю дочь арестанта. На глазах у отца девушку изнасиловали несколько милиционеров. Косиор не выдерживает и признает себя виновным. Его дочь отпустили. По дороге домой она бросилась под поезд.
Приговор всем троим - Постышеву, Косиору и Чубарю - был вынесен после снятия Ежова с поста главы НКВД.
Все трое решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 февраля 1939 были признаны виновными и получили расстрельный приговор, который в тот же день был выполнен.