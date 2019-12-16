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 Политика Украины
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 На переговорах нормандской четверки Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины, – посол Франции де Понсен

Во время саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание "красных линий", существующих для Украины.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важным для меня является то, что в Париже и президент Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента Зеленского, как для Украины в целом", - сказал дипломат.

По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе Россия, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.

"Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем - и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты", - отметил де Понсен.

Читайте: "Нормандский саммит" восстановил доверие между сторонами, - Макрон

По его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, "формулу Штайнмайера".

"Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует прояснений, и они будут предметом дальнейших переговоров", - добавил посол.

Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также читайте: "Формула Штайнмайера" не согласована до конца, - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/n3165664
 
   
 Топ комментарии
 
Найкраще розуміння , це виперти Європою орду з України.
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Мы много раз и на разных примерах объясняли способ существования и принципы действий режима Зеленского. Они не сложны - ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к собственному народу.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.

Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Забыты старые забавы ...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_6.html
Принцип общения с народом - "шоу для дураков"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.
И этому есть свои причины.
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках.
Результаты этого "управления" очень слабо передается словами "хаос и проблемы".
Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.
Зеленкий попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой......
продолжение https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
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Какое там понимание, каждый защищает свои интересы, особенно макрон.
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Паніманіє панфманієм, але в Путлєром на ВИ і ШОПОТОМ.
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Мы много раз и на разных примерах объясняли способ существования и принципы действий режима Зеленского. Они не сложны - ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к собственному народу.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.

Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Забыты старые забавы ...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_6.html
Принцип общения с народом - "шоу для дураков"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.
И этому есть свои причины.
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках.
Результаты этого "управления" очень слабо передается словами "хаос и проблемы".
Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.
Зеленкий попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой......
продолжение https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
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Какое там понимание, каждый защищает свои интересы, особенно макрон.
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Извините, а чьи интересы должен и, даже, обязан защищать руководитель страны?
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наверное, лучше, если вы вы продемонстрировали понимание магического круга от нечистой силы вокруг мордора.
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Мы видим линии... Мы понимаем красные линии... Мы видим прогресс в красных линиях... В обычной жизни это было бы принято как горяченый бред пациента из дурки. А в политике- вона что...
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Найкраще розуміння , це виперти Європою орду з України.
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рахунок УКРАЇНА-рашка - 0:26. ми здобули.



шмаркатий генiй вiд полiтики, або iдiот при владi



На переговорах нормандской четверки Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины, – посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6528

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Многие страны ложили на их понимание "красных линий" .
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красные линии это те которые на тесте о беременности?
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