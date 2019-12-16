 На переговорах нормандской четверки Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины, – посол Франции де Понсен

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Важным для меня является то, что в Париже и президент Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента Зеленского, как для Украины в целом", - сказал дипломат.
По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе Россия, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.
"Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем - и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты", - отметил де Понсен.
По его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, "формулу Штайнмайера".
"Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует прояснений, и они будут предметом дальнейших переговоров", - добавил посол.
Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Забыты старые забавы ...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_6.html
Принцип общения с народом - "шоу для дураков"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.
И этому есть свои причины.
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках.
Результаты этого "управления" очень слабо передается словами "хаос и проблемы".
Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.
Зеленкий попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой......
продолжение https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
шмаркатий генiй вiд полiтики, або iдiот при владi
https://youtu.be/_ee4kWit938