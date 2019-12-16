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Все про:лотерея (122) Ложенко (3)

 Разработчики законопроекта о легализации "игорки" попали в ловушку, - президент лотерейного оператора

"Разработчики правительственного законопроекта попали в ловушку, внеся в документ то, что противоречит общеевропейской практике и здравому смыслу, потому что писали под чью-то диктовку".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью президент лотерейного оператора М.С.Л. Георгия Ложенко.

По его мнению, среди основных недостатков законопроектов, заложенных игорным лобби, отсутствие четко выписанных принципов государственного контроля и ограничений для азартного бизнеса. Хотя именно вопрос установления контроля рынка должен быть на первом месте, о чем говорит мировая практика.

"Все модели, которые сегодня работают в Европе, в большей степени основаны на контроле рынка. В любой из стран. Заметьте, эти страны не начинали с раздачи "входных билетов"; на рынок. Сначала они создавали систему контроля. Учились контролировать то,
что есть, и лишь затем развивали рынок, допуская на него новые направления бизнеса", - поясняет Ложенко.

В Украине же, говорит Ложенко, сперва спешат легализовать все подряд, а лишь потом установит контроль. Такой подход - вряд ли сработает, поскольку, фактически играет на руку теневому бизнесу.

"Рынок - это не конкуренция по принципу "какой автомат красивее, или какой автомат интенсивнее выманивает деньги из семьи". Рынок это в первую очередь контроль над деньгами. К сожалению, в Украине я пока ни у кого не вижу желания в этом разбираться.
Зато у нас налицо сильное давление игрового лобби, которое прекрасно понимает, что в тени можно работать и нормально зарабатывать", - отмечает президент М.С.Л.

Также читайте: Государственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л."

Источник: https://censor.net.ua/n3165662
 
   
 Топ комментарии
 
А ви і далі продовжуйте самозаспокоюватися
Разработчики законопроекта о легализации "игорки" попали в ловушку, - президент лотерейного оператора - Цензор.НЕТ 8543
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шо не закон так под кого то - да зебилы - главное шо вы должны знать - не под вас и это точно)))
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А ви і далі продовжуйте самозаспокоюватися
Разработчики законопроекта о легализации "игорки" попали в ловушку, - президент лотерейного оператора - Цензор.НЕТ 8543
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Не бажає бачити інших конкурентів на ринку ігроманії? Певно краще платити правоохоронцям.
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шо не закон так под кого то - да зебилы - главное шо вы должны знать - не под вас и это точно)))
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Одни ловушки сцук у зеленой команды рехформаторов

Разработчики законопроекта о легализации "игорки" попали в ловушку, - президент лотерейного оператора - Цензор.НЕТ 2356
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И почему под вывеской лотереи работают игровые залы?
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Давай уже наркоту легализовывай ,пока всё не просадили в лотерею...
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та да... забыли всех игро операторов спросить...
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вход в казино будет для белых и со двора для чёрных
доход не сравним с потерями для людей
это уже проходили
казино можно но только на острове в чёрном море
в имеющих деньги хватит слетать на игру и
проиграть сотню другую тыс. долларов
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Не знаю, как сейчас, но некоторое время назад в Финляндии все игровые автоматы
принадлежали государству. Разница проигрыша и выигрыша (а это настраивается в любом
автомате и в любой программе) была выставлена в 5%. Т.е. азартный человек и проигрывал немного и пользу государству приносил.
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