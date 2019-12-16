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 Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили один обстрел:

вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3165661
 
 
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Ой, а якще Свинарчуки? Що, так можно було? Як же торгівля на крові? Виходить, що ЗеМіністр Мілованов - тепер Мародер?
Кличте Бігуса, хай знімає нове кіно.

Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9949
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Хлопці, обороняйтесь, бо перемир'я тільки на папері.....
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Атипичный журналист

@jyrnalist

·34 мин

Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.
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Та вы шо.. Не может быть! Это праворадикалы националисты сами себя обстреливают и взрывают.

Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6661
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Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

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Якийсь заголовок неправильний в світлі останній подій та трендів .Треба : "апалчєнци абстрєлялі кієвскіх укрокаратєлєй 2 раза-жертв срєді кієвскай хунти нєт". Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6625
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