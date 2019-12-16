 Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили один обстрел:

вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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