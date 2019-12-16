 Чиновники коммунального предприятия в Киеве присвоили 20 млн грн бюджетных средств при закупке програмного обеспечения, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации "Электронная столица".

"Победителем тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания в столице стала киевская ИТ-компания. Коммерсанты в 2018 году, под видом разработанного по заказу, поставили на коммунальное предприятие КГГА уже существующее ПО. На самом деле оно используется коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года, а разработка дополнительных модулей к нему, согласно условиям договора, была сфальсифицирована", - говорится в сообщении.

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Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаниях. Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 млн гривен за "программное обеспечение", которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора.

В рамках открытого уголовного производства директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) УК Украины.

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