 Институт нацпамяти инициирует поправки к резолюции Генассамблеи ООН для признания Голодомора геноцидом, - Дробович

В интервью Прямому директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович объяснил, что некоторые страны по разным причинам не могут признать Голодомор геноцидом, но и в украинском обществе пока нет единого мнения, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он уточнил, какие возможности, что Израиль признает Голодомор геноцидом: "Конечно, это была бы большая победа, если бы Государство Израиль признало Голодомор геноцидом украинского народа. Одна из причин, почему это до сих пор не сделано - это то, что нам нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, обосновывающих и объясняли, почему события 1932-33 годов - это именно геноцид".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декоммунизация, признание Голодомора геноцидом, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП

Дробович подчеркнул, что есть всемирно известная работа Энн Эпплбаум на тему Голодомора. "Казалось бы, победа. А оказывается, что у нас с ней половина украинских экспертов не согласна. В частности, по количеству жертв. Это вопрос к экспертности Энн Эпплбаум или наших историков? Кто же в конце концов прав? Как же в этом разобраться тем странам, для которых это вообще неизвестная тема?

Если одни говорят, что столько-то погибло, другие - столько-то, возникает "конкуренция жертв", то есть мы не можем прийти к согласию в украинском обществе, однако, требуем признания на международной арене. Поэтому сначала нужно четко подвести черту во внутриукраинской профессиональной дискуссии по вопросу Голодомора. И здесь речь не идет, это геноцид или нет, это уже признано законодательно. Вопрос лишь в более или менее точном количестве жертв этого преступления", - сообщил директор УИНП.

По его словам, если сложности и в других аспектах: "Существует проблема с резолюцией 260 (III) Генассамблеи ООН (резолюция Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года "Предупреждение и наказание преступления геноцида". - Ред.). Дело в том, что когда голосовали за эту резолюцию, то учли поправку СССР об исключении из понятия "геноцид" преследования по классовому признаку. Конечно, СССР продвигал такую ​​поправку, потому что почти все репрессии были по классовому принципу. Теперь это становится препятствием для некоторых стран в признании Голодомора геноцидом украинского народа. Я хочу совместно с МИД инициировать соответствующие изменения в резолюцию и вернуть ее в исходный полный вариант", - отметил Дробович.

В то же время, по его мнению, может быть использован армянский опыт в вопросе международного признания Голодомора, в частности, привлечение диаспоры для лоббирования этого вопроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция памяти жертв Голодомора прошла в Москве. ВИДЕО

"Именно в диаспоре началось изучение Голодомора как геноцида, потому что в СССР это была запретная тема. Но стоит учесть один аспект. При лоббировании признания Голодомора нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты. Не должно быть какой-то "конкуренции жертв" или политической конъюнктуры - лишь сухие факты", - подчеркнул глава УИНП.

Напомним, многие страны мира уже признали Голодомор геноцидом украинского народа.

В частности, Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.

Обе палаты Конгресса США приняли решения, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа.

В то же время, МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

Также читайте: Слушания в Бундестаге по признанию Голодомора являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник