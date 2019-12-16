 Институт нацпамяти инициирует поправки к резолюции Генассамблеи ООН для признания Голодомора геноцидом, - Дробович

В интервью Прямому директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович объяснил, что некоторые страны по разным причинам не могут признать Голодомор геноцидом, но и в украинском обществе пока нет единого мнения, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, он уточнил, какие возможности, что Израиль признает Голодомор геноцидом: "Конечно, это была бы большая победа, если бы Государство Израиль признало Голодомор геноцидом украинского народа. Одна из причин, почему это до сих пор не сделано - это то, что нам нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, обосновывающих и объясняли, почему события 1932-33 годов - это именно геноцид".
Дробович подчеркнул, что есть всемирно известная работа Энн Эпплбаум на тему Голодомора. "Казалось бы, победа. А оказывается, что у нас с ней половина украинских экспертов не согласна. В частности, по количеству жертв. Это вопрос к экспертности Энн Эпплбаум или наших историков? Кто же в конце концов прав? Как же в этом разобраться тем странам, для которых это вообще неизвестная тема?
Если одни говорят, что столько-то погибло, другие - столько-то, возникает "конкуренция жертв", то есть мы не можем прийти к согласию в украинском обществе, однако, требуем признания на международной арене. Поэтому сначала нужно четко подвести черту во внутриукраинской профессиональной дискуссии по вопросу Голодомора. И здесь речь не идет, это геноцид или нет, это уже признано законодательно. Вопрос лишь в более или менее точном количестве жертв этого преступления", - сообщил директор УИНП.
По его словам, если сложности и в других аспектах: "Существует проблема с резолюцией 260 (III) Генассамблеи ООН (резолюция Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года "Предупреждение и наказание преступления геноцида". - Ред.). Дело в том, что когда голосовали за эту резолюцию, то учли поправку СССР об исключении из понятия "геноцид" преследования по классовому признаку. Конечно, СССР продвигал такую поправку, потому что почти все репрессии были по классовому принципу. Теперь это становится препятствием для некоторых стран в признании Голодомора геноцидом украинского народа. Я хочу совместно с МИД инициировать соответствующие изменения в резолюцию и вернуть ее в исходный полный вариант", - отметил Дробович.
В то же время, по его мнению, может быть использован армянский опыт в вопросе международного признания Голодомора, в частности, привлечение диаспоры для лоббирования этого вопроса.
"Именно в диаспоре началось изучение Голодомора как геноцида, потому что в СССР это была запретная тема. Но стоит учесть один аспект. При лоббировании признания Голодомора нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты. Не должно быть какой-то "конкуренции жертв" или политической конъюнктуры - лишь сухие факты", - подчеркнул глава УИНП.
Напомним, многие страны мира уже признали Голодомор геноцидом украинского народа.
В частности, Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.
Обе палаты Конгресса США приняли решения, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа.
В то же время, МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.
Видео 16-дек, 16:519 101 0
Полковник Алексей Ноздрачев - типичный рудимент украинской армии. Штабная крыса которая ничего в своей жизни другого не делала, кроме как хвалила вышестоящее начальство.
Профессиональная армия нужна Украине как воздух.
Совковые рудименты все еще хранящие бюстики Ленина, Сталина или Дзержинского должны навсегда быть вычеркнуты из ее рядов.
Как, впрочем, и "эй полковники" - "штабные крысы", не наученные пониманию того, что такое интересы страны.
Именно таким "эй полковником" и есть начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, который заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но...
Ветераны не готовы к такому!
По его мнению, уже завтра вся Украина готова в засос целоваться с коллаборантами и мародерами, но вот ветераны мешают.
"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро.
Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше.
Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали).
Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - заявил он.
Оказываются существуют военные традиции которые разрешают обнимать того кто вчера смотрел на тебя через прицел автомата и готов был жизнь отдать чтобы Украина стала колонией России!
Нет, ну не прелесть!
Николай Иванов