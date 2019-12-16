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Все про:депутат (2796) нападение (1799) СБУ (14144) Сумы (631)

 СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах

В Сумах Служба безопасности Украины предовратила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью.

Установлено, что исполнители преступного "заказ" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.

В связи с необходимостью предотвратить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.

Во время его проведения действия лица, причастные к правонарушению, былы взято под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или другие насильственные действия в отношении народного избранника были предотвращены.

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С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (завершенное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомление о подозрении организатору преступления.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165652
 
   
 Топ комментарии
 
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял(с)
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цирк поїхав, кловуни залишились
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Депутат Николаевского областного совета, фракция "Оппозиционный блок". Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В прошлом - помощник депутата ВР 6 созыва от "Блока Юлии Тимошенко" Юрия Гнаткевича, помощник депутата ВР 7 созыва от партии "Удар" Сергея Каплина (на общественных началах)

СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 5647
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"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял(с)
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Он, гад, над нами издевался!
Ну сумасшедший, что возьмёшь..
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лучше пусть ананченку начистят епучку "люди в балаклавах",чем пустят по кругу будущие коллеги в ВР из дыынэра..
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Ананченко получил деньги за "решение вопросов".. но тупо кинул людей на бабло - решив что оно "слуга народа"..
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Так этот чепушило ссыконцл от СБУшников в балаклавах и потому себе харю свёз от ступеньки?
Ясно-понятно. Расходимся.
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Так он ведь утром волал что его двое в балаклавах отметелили...
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Его должны были отмудохать десять человек, но восьмерых по дороге взяло СБУ.
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дожили за звание сн в морду бьют))))))))) а еще и год не прошел
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Это не нападение в Бахмуте на патриота предупреждать. Теперь СБУ защищает только депутатов.
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блин...- это была мусорская камедия.... СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 9790
а страна радовалась...
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Так сегодня же была новость, что его избили. Его что, вообще убить собирались? СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 5322
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Точно-точно. Я даже накропал, шо это возрождение традиции, когда господа давали зуботычины скверным слугам. Поэтому «слуга народа» и отхватил пиндюлину от народа. А балаклавы - это всего лишь от кутюр.
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сафарі на тих слоняр оголосили,чи що? чи вони самі на себе нападають?)
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Нападают,а заказчиков не ловят. Странно это,странно.
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сами же сбушники все и организовали) и людей, и "нападение", и "задержание"))
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Опять проклятые атошники ситуацию дестабилизируют. Ну что ты тут поделаешь?!
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Нужно понять, что новая власть не умеет НИЧЕГО. Они только умеют в пиар. Они врут каждый день, а в следующий день говорят противоположное предыдущему с такими же серьезными лицами. Вот это просто пиар. Это не деятельность, не событие, а мыльный пузырь. Как и вся эта власть.
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А замовники і виконавці знову ветерани?
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кому єто чмо зеленое понадобилось Тупой на тупом в говнофракции
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Плохо служил,
или не тому народу служил.
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Короли и капуста, или Почему в Украине снова все катится по наклонной - политолог Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии

Вроде бы случайный эпизод. В провинциальных Суммах возле подъезда собственного дома двое неустановленных «балаклавщиков» показательно избили… нардепа от «Слуги народа» Ананченкова.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
В тему:
В Сумах избили «слугу народа» Ананченко
Разумеется, это банальность для наших шальных дней. Обыденность. «Ничего нового». И разумеется, это пока совсем НЕ проявление народного гнева из/за нарастающего раздражения и неудовлетворенных ожиданий). Это всего лишь один из наглядных примеров того, что правящая фракция… строго коммерческая.
В ней слишком много больших и малых «групп влияния», где все играют в собственные денежные игры, а стихийные конфликты возникают регулярно. Ну и главное, ключевые неформальные «бенефициары» нынешней партии власти, распорядители существенных пакетов искренне уверены, что нет смысла вести цивилизованные дискуссии по вопросам, если достаточно просто начистить оппоненту (или его публичному нукеру) физиономию…
Шире. Почему у нас все меньше иллюзий? Почему ситуация, конечно, выглядит чуть лучше (сейчас все/таки куда меньше пафоса), чем во времена Порошенко, но все равно никакая?
Почему все те же физиономии на все тех же местах рассказывают старые байки (как нечто бородатое с ником «Кравцов», всерьёз заявивший сегодня, что он удержал УЗ от падения и вообще сделал ее очень крутой кампанией)?
В тему:
После Кравцова в «Укрзализныце» останется только куча металлолома и никакой перспективы - нардеп
Почему все катится у нас по наклонной и мы уже не сомневаемся, что в финале нас ждёт очередной супер/баттл? В который уже раз?
Расскажу… Потому что сам это видел неоднократно. В разных персональных исполнениях).
Итак, случайные в общем/то ребята неожиданно выиграли. Получили большой куш.
После первичного шока и многочисленных бутылок охлаждённого шампанского в запотевших бокалах, они уютно расселись. В больших должностях. Осознали себя великими. Их стали слушать с пиететом.
Они начали определять правила, в том числе теневые. К ним тут же стали приходить на поклон и все это очень быстро изменило их вчерашние внутренние миры. Появились «короли жизни», для которых «капуста» стала подножным кормом.
И они тут же начали… торговать - влиянием, делами, должностями, карьерными возможностями. А приходящие все больше становились на колени за похвалу и расположение, предлагали деньги, связи, участие в схемах. Много денег и много схем…
И в какой/то особенно сладкий момент ребята начинают считать, что они все идеально контролируют. И начинают улетать, закрываться, верить в свою богоизбранность…
Ну и конечно они никого не хотят слушать. Вообще. Скучно, даже противно. «Мы же все контролируем!»).
Это только глупым обывателям кажется, что их «делают» во всех позах и все идёт вниз. «Но мы-то все контролируем». Абсолютно.
Оппозиция в кармане («мы ведь с ними трём в ресторанах»). Улица уже своя (потому что рядом сидит Аваков). Медийка дешевая (потому что легко можно скупить). И плюс мы насоздавали массу telegram-каналов. Которые ни на что не влияют, но прикольно же)…
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За землю ему глаза выцарапают или, натянут на ж...
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СБУ! Ви що робите?
Що, не можна було відійти покурити?!
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Защита и родственники Исаева требуют от СБУ расследовать его похищение, грозят обратиться в ООН и ЕСПЧ Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии
СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах - Цензор.НЕТ 4423Защита и родственники российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева призывают Службу безопасности Украины расследовать его похищение в Украине.
Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «Українських Новин».
Брат блогера Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов сообщил, что он приехал в Украину под угрозой депортации в Азербайджан из-за критики властей.
Он отметил, что Исаев с 2015 года занимается блогерством, а с 2018 года стал особо критиковать политику властей Азербайджана, после чего неоднократно получал угрозы от властей и диаспоры в российском Санкт-Петербурге.
«В 2019 году его задержали около дачи и решили выдворить в Азербайджан. Мы обратились в суд, который отказался его выдворять. Но несмотря на это, его решили все-равно депортировать из России.
Мы посоветовались и решили поехать в Украину и надеялись, что здесь все будет нормально. В сентябре мы приехали в Киев. Брат находился здесь официально.
12 декабря вечером мы установили, что Эльвин перестал выходить на связь. Мы боялись, что его могут похитить. С 13 декабря мы его ищем, нам не говорят, куда он уехал. Мне звонили и сказали, что его задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Мы обратились в СБУ, но нам пока ответа никто не дал. Мы рассчитываем, что власти Украины нам дадут официальное уведомление, что с ним случилось.
Власти Азербайджана сообщили, что Эльвин находится в Баку и его выдали уже, но украинские власти этого не подтверждают«, - рассказал Гасанов.
В тему - Зрада! Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
Адвокат Исаева Елена Кононец сообщила, что обратилась в СБУ с заявлением о преступлении против ее клиента и просит расследовать его похищение.
«Каким образом человек может пропасть? Это не игла в сене, которую нельзя найти.
Я обращаюсь к спецслужбам - дайте сведения, где находится человек? Он не нарушил таможенную границу, законодательство, условия пребывания. Правоохранительные органы не хотят расследовать похищение Исаева Эльвина.
Как такое возможно?
У нас таки приняли заявление, но нет информации о том, внесли ли данные в Единый реестр досудебных расследований. Я призываю СБУ рассмотреть заявление брата Исаева Эльвина и начать расследование, почему неизвестные прикрываются СБУ и незаконно похитили человека. Сроки его пребывания в Украине не нарушены«, - сообщила адвокат.
Также она подчеркнула, что защита будет обращаться в ООН, а также в Европейский суд по правам человека.
***
В общем, похоже, что украинские спецслужбы таки выдали диктаторскому режиму Азербайджана оппозиционного блогера, а теперь, понимая всю подлость своих действий, тянут время в поиске каких-то «отмазок»…
Но Зеленскому придется ответить…
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