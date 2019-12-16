 СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью.
Установлено, что исполнители преступного "заказ" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.
В связи с необходимостью предотвратить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.
Во время его проведения действия лица, причастные к правонарушению, былы взято под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или другие насильственные действия в отношении народного избранника были предотвращены.
С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.
Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.
В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (завершенное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об уведомление о подозрении организатору преступления.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, сегодня народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.
Но механик только трясся и чинарики стрелял(с)
Ну сумасшедший, что возьмёшь..
Ясно-понятно. Расходимся.
а страна радовалась...
или не тому народу служил.
Вроде бы случайный эпизод. В провинциальных Суммах возле подъезда собственного дома двое неустановленных «балаклавщиков» показательно избили… нардепа от «Слуги народа» Ананченкова.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
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Разумеется, это банальность для наших шальных дней. Обыденность. «Ничего нового». И разумеется, это пока совсем НЕ проявление народного гнева из/за нарастающего раздражения и неудовлетворенных ожиданий). Это всего лишь один из наглядных примеров того, что правящая фракция… строго коммерческая.
В ней слишком много больших и малых «групп влияния», где все играют в собственные денежные игры, а стихийные конфликты возникают регулярно. Ну и главное, ключевые неформальные «бенефициары» нынешней партии власти, распорядители существенных пакетов искренне уверены, что нет смысла вести цивилизованные дискуссии по вопросам, если достаточно просто начистить оппоненту (или его публичному нукеру) физиономию…
Шире. Почему у нас все меньше иллюзий? Почему ситуация, конечно, выглядит чуть лучше (сейчас все/таки куда меньше пафоса), чем во времена Порошенко, но все равно никакая?
Почему все те же физиономии на все тех же местах рассказывают старые байки (как нечто бородатое с ником «Кравцов», всерьёз заявивший сегодня, что он удержал УЗ от падения и вообще сделал ее очень крутой кампанией)?
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Почему все катится у нас по наклонной и мы уже не сомневаемся, что в финале нас ждёт очередной супер/баттл? В который уже раз?
Расскажу… Потому что сам это видел неоднократно. В разных персональных исполнениях).
Итак, случайные в общем/то ребята неожиданно выиграли. Получили большой куш.
После первичного шока и многочисленных бутылок охлаждённого шампанского в запотевших бокалах, они уютно расселись. В больших должностях. Осознали себя великими. Их стали слушать с пиететом.
Они начали определять правила, в том числе теневые. К ним тут же стали приходить на поклон и все это очень быстро изменило их вчерашние внутренние миры. Появились «короли жизни», для которых «капуста» стала подножным кормом.
И они тут же начали… торговать - влиянием, делами, должностями, карьерными возможностями. А приходящие все больше становились на колени за похвалу и расположение, предлагали деньги, связи, участие в схемах. Много денег и много схем…
И в какой/то особенно сладкий момент ребята начинают считать, что они все идеально контролируют. И начинают улетать, закрываться, верить в свою богоизбранность…
Ну и конечно они никого не хотят слушать. Вообще. Скучно, даже противно. «Мы же все контролируем!»).
Это только глупым обывателям кажется, что их «делают» во всех позах и все идёт вниз. «Но мы-то все контролируем». Абсолютно.
Оппозиция в кармане («мы ведь с ними трём в ресторанах»). Улица уже своя (потому что рядом сидит Аваков). Медийка дешевая (потому что легко можно скупить). И плюс мы насоздавали массу telegram-каналов. Которые ни на что не влияют, но прикольно же)…
Що, не можна було відійти покурити?!
Защита и родственники российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева призывают Службу безопасности Украины расследовать его похищение в Украине.
Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «Українських Новин».
Брат блогера Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов сообщил, что он приехал в Украину под угрозой депортации в Азербайджан из-за критики властей.
Он отметил, что Исаев с 2015 года занимается блогерством, а с 2018 года стал особо критиковать политику властей Азербайджана, после чего неоднократно получал угрозы от властей и диаспоры в российском Санкт-Петербурге.
«В 2019 году его задержали около дачи и решили выдворить в Азербайджан. Мы обратились в суд, который отказался его выдворять. Но несмотря на это, его решили все-равно депортировать из России.
Мы посоветовались и решили поехать в Украину и надеялись, что здесь все будет нормально. В сентябре мы приехали в Киев. Брат находился здесь официально.
12 декабря вечером мы установили, что Эльвин перестал выходить на связь. Мы боялись, что его могут похитить. С 13 декабря мы его ищем, нам не говорят, куда он уехал. Мне звонили и сказали, что его задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Мы обратились в СБУ, но нам пока ответа никто не дал. Мы рассчитываем, что власти Украины нам дадут официальное уведомление, что с ним случилось.
Власти Азербайджана сообщили, что Эльвин находится в Баку и его выдали уже, но украинские власти этого не подтверждают«, - рассказал Гасанов.
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Адвокат Исаева Елена Кононец сообщила, что обратилась в СБУ с заявлением о преступлении против ее клиента и просит расследовать его похищение.
«Каким образом человек может пропасть? Это не игла в сене, которую нельзя найти.
Я обращаюсь к спецслужбам - дайте сведения, где находится человек? Он не нарушил таможенную границу, законодательство, условия пребывания. Правоохранительные органы не хотят расследовать похищение Исаева Эльвина.
Как такое возможно?
У нас таки приняли заявление, но нет информации о том, внесли ли данные в Единый реестр досудебных расследований. Я призываю СБУ рассмотреть заявление брата Исаева Эльвина и начать расследование, почему неизвестные прикрываются СБУ и незаконно похитили человека. Сроки его пребывания в Украине не нарушены«, - сообщила адвокат.
Также она подчеркнула, что защита будет обращаться в ООН, а также в Европейский суд по правам человека.
***
В общем, похоже, что украинские спецслужбы таки выдали диктаторскому режиму Азербайджана оппозиционного блогера, а теперь, понимая всю подлость своих действий, тянут время в поиске каких-то «отмазок»…
Но Зеленскому придется ответить…