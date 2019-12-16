 СБУ предотвратила нападение на нардепа от "СН" Ананченко в Сумах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью.

Установлено, что исполнители преступного "заказ" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.

В связи с необходимостью предотвратить совершение преступления, которое несет угрозу жизни и здоровью народного депутата Украины, а также с целью установления всех лиц, причастных к его организации и совершению, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.

Во время его проведения действия лица, причастные к правонарушению, былы взято под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или другие насильственные действия в отношении народного избранника были предотвращены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (завершенное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомление о подозрении организатору преступления.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине. ФОТО