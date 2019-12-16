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Все про:Институт нацпамяти (212) Польша (5013) эксгумация (60) Дробович (2)

 Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, это вопрос гуманизма, - Дробович

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Украина больше не будет препятствовать эксгумациям польских захоронений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал Дробович.

При этом глава Украинского института национальной памяти подчеркнул, что вандализм с любой стороны недопустим.

"Акты вандализма - это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

Также директор УИНП заявил о готовности Киева "пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок".

"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него", - добавил он.

Напоминаем, в конце 2017 года Украинский институт нацпамяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе из-за демонтажа украинского памятника в с.Грушовичи (Польша).

Также читайте: Польша хочет создать в Украине кладбища, на которых будут хоронить обнаруженные во время эксгумации останки поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3165650
 
 
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А Польша будет блокировать... в Польше будут продолжать разрушать памятники войнам УПА..
И что ты будешь делать? целовать их у гузло?
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Запрет на раскопки это был адекватный ответ на действия поляков в Польше... а теперь что?
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а тепер при цій владі , будемо "приймати" з у усіх сторін
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Никто так украинцев не унижает , как украинцы сами себя . Вы же за это и голосовали .
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Думаю, что поляки не оценят этого гуманизма, а точнее, оценят его как очередное проявление слабости...
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