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 Экономика, Общество
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Все про:инвестиции (924) Эстония (648) Затока (90)

 Эстонские власти следят за ситуацией в Затоке и реакцией президента Зеленского, - эстонский инвестор Тонно Вахк

В 2015 году инвестор начал реализовывать масштабный проект в курортном поселке Затока.

Тонно Вахк, партнер эстонского миллиардера Марселя Вихмана, который в 2014 году планировал стать крупнейшим инвестором в курортный поселок Затока, записал видеообращение к руководству Украины, посвященное вышедшему накануне сюжету программы ТСН.Тиждень о ситуации вокруг инвестпроекта.

В обращении Вахк напомнил о том, что в 2015 году инвестор начал реализовывать масштабный проект в курортном поселке Затока, но столкнулся с попыткой рейдерства и вымогательства со стороны местной ОПГ. После серии разоблачающих пресс-конференций и обращений в правоохранительные органы на адвоката инвестора, Александра Погорелого, было совершено покушение, предотвращенное Нацполицией.

В качестве заказчика убийства правоохранители назвали секретаря местного поссовета - Вячеслава Бокия. Также его назвали одним из лидеров местной ОПГ.

Помочь в борьбе инвестора против ОПГ обещало топ-руководство страны, а ситуация в Затоке поднималась на каждой встрече руководства Эстонии и Украины. Однако, спустя 3 года, ситуация стала только хуже - никто из представителей ОПГ не осужден, заказчик убийства вновь руководит Затокой, а инвестор не имеет возможность продолжать проект.

Более того, уже по заявлению Вячеслава Бокия, СБУ возбуждает уголовное дело против адвоката инвестора Александра Погорелого. Сам адвокат называет это дело сфабрикованным, и заявляет о давлении со стороны СБУ по заказу главы поссовета Затоки с целью развала уголовных дел против ОПГ и самого Бокия.

Тонно Вахк призвал президента Зеленского, генпрокурора Рябошапку и главу СБУ Баканова отреагировать на ситуацию с инвестором и его адвокатом и доказать европейским и эстонским партнерам, что в Украине защищают права инвесторов.

Напомним, в 2017 году ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую бездеятельность Украины в борьбе против ОПГ и отсутствии реальной помощи инвестору Марселю Вихману.

Источник: https://censor.net.ua/n3165648
 
   
 Топ комментарии
 
щя юзік парєшаєт, нє парьтєсь естонци
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СБУ возбуждает уголовное дело против адвоката инвестора
Браво! отак надо защищать иностранные инвестиции, по нашему, по зеленски
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При порошке эсты не обращались. Значит знали,что гиблое дело. - Годы его правления.
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Насчет Затоки не в курсе, просто дайте отмашку, что можно про Зраду верещать.
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А хто ж у той час був чильником МВС? От клятий склєроз!
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Точно ! Свинячил на рюкзаках очень сильно у армии , так аж что и нынешней власти пригодился
Как там у Михалкова - такая корова нужна самому 😁
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СБУ возбуждает уголовное дело против адвоката инвестора
Браво! отак надо защищать иностранные инвестиции, по нашему, по зеленски
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В обращении Вахк напомнил о том, что в 2015 году инвестор начал реализовывать масштабный проект в курортном поселке Затока, но столкнулся с попыткой рейдерства и вымогательства со стороны местной ОПГ.Источник: https://censor.net.ua/n3165648
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Я статью прочел и вывод очевиден. - Та "местная ОПГ" теперь уже рулит полностью подчинив все стуктуры власти. Ну и на здоровье.
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При порошке эсты не обращались. Значит знали,что гиблое дело. - Годы его правления.
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В статье ж написано, что обращались.
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Где гражданину Украины искать справедливости, если зарубежный инвестор-миллиардер защиты просит на всех уровнях...
Вот такая ужасная правда про изменения в лучшему.
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откуда в Эстонии миллиардеры? явно подставной Фунт
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