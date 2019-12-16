 Декоммунизация, признание Голодомора геноцидом, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП

Об этом заявил в интервью Прямому руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

Дробович также объяснил, почему не завершен процесс декоммунизации.

"Начиная с публичного пространства. Мы выходим из помещения УИНП, поворачиваем налево, идем 500 метров и видим два памятника коммунистической эпохи - генералу Ватутину и участникам Январского восстания. Они до сих пор не демонтированы. Хотя Ватутина нет в декомунизационном перечне, но часть его могилы содержит послание от коммунистической партии. И это лишь видимое проявление, а есть еще много ментальных вещей, которые нам остались в наследство от коммунистического периода.

Это не значит, что УИНП должен навязывать какие-то догмы или тип мышления. Но если есть непонимание в части общества, почему какие-то деятели тоталитарного режима или другие фигуры признаются или не признаются героями, то надо провести информационную кампанию и объяснить это. Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский, Николай Щорс или Андрей Мельник.

Кроме того, стоит противостоять ментальному патернализму и желанию сильной руки, которая за всех все решит, ведь это опять же наследие советского мышления", - считает глава УИНП.

Также читайте: "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП

Как и предыдущий глава институции Владимир Вятрович, Дробович уверен, что после декоммунизации должен начаться процесс деколонизации.

"Это очень грациозный концепт в Вятровича - декоммунизация, а за ней деколонизация. Я понимаю эту логику и она мне близка. Территория Украины в разные времена была в составе различных империй, которым было выгодно, чтобы мы чувствовали себя колониями, в частности, в плане мышления и идентификации. Но давайте не забывать, что когда-то было наоборот - Киев был метрополией, а все остальные соседние княжества - провинцией. Давайте об этом не забывать, но определенное колониальное мышление оно до сих пор осталось, и с ним надо бороться. Главным признаком успешной деколонизации, по моему мнению, будет ситуация, когда большинство украинцев будут понимать, что они члены украинского общества, которое должно само решать свою судьбу и ни один посторонний не может прийти и приказывать нам, что делать и как жить", - подчеркнул глава УИНП.