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 Политика Украины
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Все про:геноцид (249) Голодомор (913) Институт нацпамяти (212) декоммунизация (467) Дробович (2)

 Декоммунизация, признание Голодомора геноцидом, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП

В приоритетах Украинского института национальной памяти (УИНП), в первую очередь, - завершение декоммунизации.

Об этом заявил в интервью Прямому руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

Дробович также объяснил, почему не завершен процесс декоммунизации.

"Начиная с публичного пространства. Мы выходим из помещения УИНП, поворачиваем налево, идем 500 метров и видим два памятника коммунистической эпохи - генералу Ватутину и участникам Январского восстания. Они до сих пор не демонтированы. Хотя Ватутина нет в декомунизационном перечне, но часть его могилы содержит послание от коммунистической партии. И это лишь видимое проявление, а есть еще много ментальных вещей, которые нам остались в наследство от коммунистического периода.

Это не значит, что УИНП должен навязывать какие-то догмы или тип мышления. Но если есть непонимание в части общества, почему какие-то деятели тоталитарного режима или другие фигуры признаются или не признаются героями, то надо провести информационную кампанию и объяснить это. Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский, Николай Щорс или Андрей Мельник.

Кроме того, стоит противостоять ментальному патернализму и желанию сильной руки, которая за всех все решит, ведь это опять же наследие советского мышления", - считает глава УИНП.

Также читайте: "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП

Как и предыдущий глава институции Владимир Вятрович, Дробович уверен, что после декоммунизации должен начаться процесс деколонизации.

"Это очень грациозный концепт в Вятровича - декоммунизация, а за ней деколонизация. Я понимаю эту логику и она мне близка. Территория Украины в разные времена была в составе различных империй, которым было выгодно, чтобы мы чувствовали себя колониями, в частности, в плане мышления и идентификации. Но давайте не забывать, что когда-то было наоборот - Киев был метрополией, а все остальные соседние княжества - провинцией. Давайте об этом не забывать, но определенное колониальное мышление оно до сих пор осталось, и с ним надо бороться. Главным признаком успешной деколонизации, по моему мнению, будет ситуация, когда большинство украинцев будут понимать, что они члены украинского общества, которое должно само решать свою судьбу и ни один посторонний не может прийти и приказывать нам, что делать и как жить", - подчеркнул глава УИНП.

Источник: https://censor.net.ua/n3165646
 
   
 Топ комментарии
 
сцуко, як він швидко перевзувся Декоммунизация, Голодомор, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП - Цензор.НЕТ 3857 ще вчора, воно про хулікост щось там лепетало
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Один гордый житель Москвабада решил снять видео про "невкусную" беларусскую тушёнку. Но тут вмешался кот и всё испортил своей голодной непосредственностью. Коты не дадут соврать. Котов не обманешь!

Krychek ‏ @Krychek5 Читать Читать @Krychek5 Еще Ахах! Это как минимум смешно.
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Медведчуковские шавки на росТВ его хвалят, как адекватного. Вятровича ненавидили. Хвалят, что он будет противоположностью Вятровичу. Это о многом говорит.
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*****, як він швидко перевзувся Декоммунизация, Голодомор, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП - Цензор.НЕТ 3857 ще вчора, воно про ******** щось там лепетало
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Про Голодомор і не згадував.

"Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века."

Источник: https://censor.net.ua/n3165464
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Вони працють по методу, «ткни пса дручком».
Гарчить-дай задню.

Не гарчить, - прожени його .
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Це обережні перевірочні крочки. Методика інша. Не так, як внаглу 30.11.2013.

Хтось ще памятає «необачний» спіч того полковнка ЗС«У», що йому простіше домовитись з сєпаром, чим з добровольцем? І миттєвий відкат?

Тут взагалі «два в одном».
І перевірка суспільства «схаває чи ні?», і сигнал «своїм», що в ЗСУ є такі настрої.
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Прочитал твои комментарии на цензоре и решил не гневить грозных порохоботов. А иначе уже сегодня отменили бы Голодомор и переименовали Кузню на Рыбальском обратно в Ленинскую.
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я до порохоботства не маю жодного відношення, як і до бобіків..... захоплююсь ідеями ультранаціоналізму і культивую велич арійської раси
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А что про Холокост ничего не будет...Ведь только еще вчера обещал что это будет главной темой всех его исследований...
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Він говорить те, що нарід хоче чути.
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Что в башке у этого чепушили, когда он в один ряд ставит Мануильского, Щорса и Мельника?
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Антон Едуардович вважає головним обійтись без Бандери і Шухевича. "Роман та Наталія Шухевичі, ризикуючи життям, переховували в себе єврейську дівчинку Ірину Райхенберг". Головне всім угодити. І Ізраїлю, і рашці, і комунякам ...
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Це по Вашій логіці, переховути єврейську дівчинку, під загрозою розстрілу, героїзм.
А по їх логіці: «оні билі обязани так сдєлать.»
Як зараз ордлівці впевнені, що українці «обязани платіть нам пєнсіі !».
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Медведчуковские шавки на росТВ его хвалят, как адекватного. Вятровича ненавидили. Хвалят, что он будет противоположностью Вятровичу. Это о многом говорит.
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Вятрович разделял страну и делал её слабее, это вроде пытается объединять. Посмотрим.
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Возвеличення комуняцьких утирків, які нищили українців, повинне об'єднати країну? З якого дива?
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Есть 2 пути в исторической политике. Первый - по которому идут слабые страны вроде Польши, второй - путь Британии, Франции, США, Роиссии. Вятрович призывал идти по первому, Дробович - по второму. Лично я - за второй.
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Лягяти під "хотелку" кожного, це прояв сили? Взагалі то, це проституція
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Объединить народ это не проституция, а единственный шанс создать сильную и успешную страну. Посмотрите на те страны, что я назвал. В США одинаково чтут северян и южан в ужасно кровавой гражданской войне, в Англии памятники и Кромвелю и Карлу, во Франции чтут и королей, и Робеспьера, и Наполеона. Но почитание это без фанатизма,- да это исторические личности сражавшиеся за свои идеи во имя США/Англии/Франции. Это достойно уважения.
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Объединить сложно, хотя бы не разделять.
Но... сторонникам вятровича нужно было, именно, разделение - диктат своих взглядов.
Сторонники вятровича будут недовольны.
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Один гордый житель Москвабада решил снять видео про "невкусную" беларусскую тушёнку. Но тут вмешался кот и всё испортил своей голодной непосредственностью. Коты не дадут соврать. Котов не обманешь!

Krychek ‏ @Krychek5 Читать Читать @Krychek5 Еще Ахах! Это как минимум смешно.
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Якщо висказування Дробовича не просто пусті слова, то ще не все пропало.
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Молодцы. Зрады в этом нет. Кремлю не понравится.
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Кремль, цим позеленілим комсомольцям, аплодує стоячи
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Они же рушат их идеологию. Чему аплодировать кремлю ?
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И чего ты молчала,когда дурчинов комсорг-пастор, вышивал ?
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Шо? Ти якось сформулюй думку, якщо здатен. Мовчала, з приводу чого? Комсорг, пастор? Вишивав? Що?
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важно решать проблемы, кторые есть здесь и сейчас ( в Украине, если кто решит острить) Декоммунизация, признание Голодомора геноцидом, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП - Цензор.НЕТ 7863
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Совка призначили керувати "Інститутом національної пам'яті" Триндець. Герої зеленої влади- "Дми́трий Заха́рович Мануи́льский (укр. Дмитро Захарович Мануїльський; партийные псевдонимы - «Мефодий», «Фома», «Иван Безработный», В 1905 году член коллегии агитаторов при Петербургском комитете РСДРП. В 1906 году - один из организаторов Кронштадтского, затем Свеаборгского вооружённого восстания; арестован и приговорён к ссылке; бежал из тюрьмы в Киев, где вошёл в комитет РСДРП. В 1910-12 в эмиграции во Франции, отзовист, входил в группу «Вперёд». В 1911 году окончил юридический факультет Сорбонны. В 1912-1913 годах нелегально вёл партийную работу в Петербурге и Москве, затем вновь эмигрировал во Францию."
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Мабуть, подряпана пика нардепа Ананченка так подіяла на гнучкі принципи Дробовича.
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