 Декоммунизация, признание Голодомора геноцидом, противодействие российской информационной агрессии, - Дробович назвал главные задачи УИНП

Об этом заявил в интервью Прямому руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ.
"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сообщил он.
Дробович также объяснил, почему не завершен процесс декоммунизации.
"Начиная с публичного пространства. Мы выходим из помещения УИНП, поворачиваем налево, идем 500 метров и видим два памятника коммунистической эпохи - генералу Ватутину и участникам Январского восстания. Они до сих пор не демонтированы. Хотя Ватутина нет в декомунизационном перечне, но часть его могилы содержит послание от коммунистической партии. И это лишь видимое проявление, а есть еще много ментальных вещей, которые нам остались в наследство от коммунистического периода.
Это не значит, что УИНП должен навязывать какие-то догмы или тип мышления. Но если есть непонимание в части общества, почему какие-то деятели тоталитарного режима или другие фигуры признаются или не признаются героями, то надо провести информационную кампанию и объяснить это. Например, рассказать, откуда возникает критика и неприятие у части общества героичности таких исторических фигур, как Дмитрий Мануильский, Николай Щорс или Андрей Мельник.
Кроме того, стоит противостоять ментальному патернализму и желанию сильной руки, которая за всех все решит, ведь это опять же наследие советского мышления", - считает глава УИНП.
Как и предыдущий глава институции Владимир Вятрович, Дробович уверен, что после декоммунизации должен начаться процесс деколонизации.
"Это очень грациозный концепт в Вятровича - декоммунизация, а за ней деколонизация. Я понимаю эту логику и она мне близка. Территория Украины в разные времена была в составе различных империй, которым было выгодно, чтобы мы чувствовали себя колониями, в частности, в плане мышления и идентификации. Но давайте не забывать, что когда-то было наоборот - Киев был метрополией, а все остальные соседние княжества - провинцией. Давайте об этом не забывать, но определенное колониальное мышление оно до сих пор осталось, и с ним надо бороться. Главным признаком успешной деколонизации, по моему мнению, будет ситуация, когда большинство украинцев будут понимать, что они члены украинского общества, которое должно само решать свою судьбу и ни один посторонний не может прийти и приказывать нам, что делать и как жить", - подчеркнул глава УИНП.
"Теперь Институт нацпамяти займется также такими темами, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века."
Источник: https://censor.net.ua/n3165464
Гарчить-дай задню.
Не гарчить, - прожени його .
Хтось ще памятає «необачний» спіч того полковнка ЗС«У», що йому простіше домовитись з сєпаром, чим з добровольцем? І миттєвий відкат?
Тут взагалі «два в одном».
І перевірка суспільства «схаває чи ні?», і сигнал «своїм», що в ЗСУ є такі настрої.
А по їх логіці: «оні билі обязани так сдєлать.»
Як зараз ордлівці впевнені, що українці «обязани платіть нам пєнсіі !».
Но... сторонникам вятровича нужно было, именно, разделение - диктат своих взглядов.
Сторонники вятровича будут недовольны.
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Krychek @Krychek5 Читать Читать @Krychek5 Еще Ахах! Это как минимум смешно.