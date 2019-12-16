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 Политика Украины
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Все про:ВР (24151) неприкосновенность (968) Устинова (17)

 Законопроект о депутатской неприкосновенности еще больше защищает народных депутатов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что законопроект №2237 о реализации депутатской неприкосновенности еще больше защищает депутатов.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ после заседания правоохранительного комитета, который рекомендовал Раде принять этот законопроект во втором чтении.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот законопроект не имеет ничего общего со снятием депутатской неприкосновенности. Он еще больше защищает народных депутатов, потому что их теперь нельзя расследовать без согласия генерального прокурора, теперь нельзя будет наложить арест на имущество народного депутата, надо будет его позвать (в суд. - Ред.) и сказать, что мы собираемся арестовать твое имущество, и депутат просто сядет и поедет за границу, и его имущество никто не арестует", - заявила Устинова.

Она также подчеркнула, что принятая поправка, предусматривает, что "при исполнении депутатских полномочий нардеп не может быть привлечен к ответственности".

"Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, - цитирует поправку Устинова и добавляет, - То есть если ты при осуществлении депутатских полномочий , как я сейчас на комитете и что-то сделаю, то в законе пишет, что меня за это нельзя привлечь к ответственности - а это административная и криминильная".

Кроме того, открывать уголовное производство по нардепу сможет только генеральный прокурор.

"Это означает, что правоохранительные органы ни ГБР, ни НАБУ не смогут самостоятельно расследовать депутатов", - говорит Устинова.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал принятие во втором чтении законопроекта о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Источник: https://censor.net.ua/n3165643
 
 
 Топ комментарии
 
Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно..
Закон об импичменте они точно так же испаскудили...
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Норм кто поставит ген. Прокурора, тот будет решать кому сидеть
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никогда...слышите никогда не садитесь играть в карты с шулером....
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а "закон об "ІмпичмЄнте" презЕдента от зеленского - делает сам импичмент полностью невозможнім
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Кому що, а лікарям офтальмологам аналізи сечі.
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Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно..
Закон об импичменте они точно так же испаскудили...
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Так когда народный депутат больше защищен - когда его судьба зависит от одного человека (генпрокурора), или от 226 голосов в Раде?
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Ну что ты лепишь?
Закон спецом прописывают так, что те у кого большинство - будут рвать и топтать оппозицию но их самих никто не сможет привлечь даже за уголовное преступление...
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"прокурор - на 100% мой человек"(с)моника шмаркля
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Да , такой 'плохой и ненужный никому закон' ))) Но только истерика порозоботов говорит об обратном - закон хороший.
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ТЫ курица, хоть капельку дупля отстреливаешь, о чем речь идет? Или ты тупая до самых кончиков волос? Сама же жрать будешь то что тебе дают твои зеленые, может тогда ты зеканья наешься.
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Кто писал текст епта, сильно в туалет хотели чи шо?
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Норм кто поставит ген. Прокурора, тот будет решать кому сидеть
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Якась Индия с кастами.Само обсуждение неприкосновенности тадепутов вже несёт в себе привкус бреда.Отменить её совсем без всяких правок.Нах она нужна тем,кому нечего скрывать,честный и живёт по совести?! Законопроект о депутатской неприкосновенности еще больше защищает народных депутатов, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 6393
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Генерального прокурора, чтоб он был независим и действовал по закону, должен выбирать народ и не 5 лет, а например на 10 лет. В случае нарушений, Верховная Рада 300 голосами могла бы снять его с должность и назначить выборы на пост Генпрокурора.
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Порошенко , когда работал министром экономики у злочинного Януковича, на самом деле, вёл подрывную работу в тылу врага, когда не продавал свою Липецку фабрику- хотел в результате оставить рашку без денег, а заводы и пароходы с виллами ему были нужны исключительно для того, чтобы втереться в доверие к коррупционерам и потом узнать все схемы ( о которых ни он, ни его папа, ни все его честнейшие друзья никогда не слышали) и войдя в эти схемы в качестве основного выгодополучателя (временного , конечно же) взорвать коррупцию изнутри. А тут бац и злой клован своим снятием неприкосновенности решил нарушить все планы мессии в его благородной и опасной миссии.
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то-то моника шмаркли получал деньги от мин обороны расеи на съемки сватов и слуг урода и прятал их по офшорам.. видать тоже - " вёл подрывную работу в тылу врага - Украины"? Законопроєкт про депутатську недоторканність ще більше захищає народних депутатів, - нардепка від "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 4176
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