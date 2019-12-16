 Законопроект о депутатской неприкосновенности еще больше защищает народных депутатов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ после заседания правоохранительного комитета, который рекомендовал Раде принять этот законопроект во втором чтении.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот законопроект не имеет ничего общего со снятием депутатской неприкосновенности. Он еще больше защищает народных депутатов, потому что их теперь нельзя расследовать без согласия генерального прокурора, теперь нельзя будет наложить арест на имущество народного депутата, надо будет его позвать (в суд. - Ред.) и сказать, что мы собираемся арестовать твое имущество, и депутат просто сядет и поедет за границу, и его имущество никто не арестует", - заявила Устинова.

Она также подчеркнула, что принятая поправка, предусматривает, что "при исполнении депутатских полномочий нардеп не может быть привлечен к ответственности".

"Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, - цитирует поправку Устинова и добавляет, - То есть если ты при осуществлении депутатских полномочий , как я сейчас на комитете и что-то сделаю, то в законе пишет, что меня за это нельзя привлечь к ответственности - а это административная и криминильная".

Кроме того, открывать уголовное производство по нардепу сможет только генеральный прокурор.

"Это означает, что правоохранительные органы ни ГБР, ни НАБУ не смогут самостоятельно расследовать депутатов", - говорит Устинова.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

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