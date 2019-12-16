 Поверхностное разминирование территории арсенала вблизи Калиновки завершено, - командир части Батюк

Об этом АрмияInform сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обезвреживание остатков взрывоопасных предметов, не подлежащих транспортировке, закончилось. Сейчас на технической территории работает специальная группа специалистов-саперов, которая проводит проверку качества разминирования.

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"Специалисты, входящие в состав группы, не принимали участия в разминировании. То есть это независимая команда специалистов. Они по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования", - рассказал командир.

В то же время полковник Николай Батюк заметил, что плановая утилизация пороха и боеприпасов, которые исчерпали ресурс хранения и непригодны к применению, продлится еще около года. Их будут утилизировать согласно плану, на специально оборудованных площадках.

Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

11 сентября 2019 года на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы.

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