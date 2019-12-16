 Петиция к Президенту о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала необходимое количество голосов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Петиция требует отмены указа президента № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины".

Основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде. Кроме того, как напоминает автор, в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.

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По состоянию на 16 декабря петиция набрала более 25 тысяч подписей, поэтому должна быть рассмотрена Президентом.