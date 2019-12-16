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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (1008) Стус (51) петиция (149)

 Петиция к Президенту о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала необходимое количество голосов

Петиция о лишении звания заслуженного юриста Украины с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука набрала необходимое количество голосов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Петиция требует отмены указа президента № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины".

Основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде. Кроме того, как напоминает автор, в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе: началось заседание суда

По состоянию на 16 декабря петиция набрала более 25 тысяч подписей, поэтому должна быть рассмотрена Президентом.

Источник: https://censor.net.ua/n3165637
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы эту падлу лично трактором переехал
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Чувачок с ксивой презЕдента этого никогда не сделает... сейчас найдут тысячу отмазок почему нельзя...
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Предлагаю учредить звание ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИУДА УКРАИНЫ и медведчук будет лауреатом
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Ну ты садист! Кожу бы, для начала, содрать, чтобы не так больно трактором!
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Не раджу-трактор потім довго смердіти буде
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вспомнить старое.... на кол его и выставить на Майдане.. в назидание разной мрази..
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Мне интересно: а мародёр хоть одну петицию рассмотрл? Нет? Как? Он жеж патриот!
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Ты чё на него дрочишь , что везде Петю вставляешь ?
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А янеЛох заявил что петиции это шЮтки, ти что прАффесиАналу из 95 палаты не доверяешь?
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Чувачок с ксивой презЕдента этого никогда не сделает... сейчас найдут тысячу отмазок почему нельзя...
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б..ть, а нашому пісяющому тільки 42 Петиция к Президенту о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 681
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А писюанисту Бубочке Янелох 42 года. Когда Украина будет отмечать конченого кончину
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та да Стуса он красиво защитил... заслуженный юрист мля
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странно, почему нет до сих пор петиции о лишении Медведчука жизни?!
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1000%%% Тепер головне щоб ми не стали терористами...
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ну какие мы с вами террористы?!..
мы ж все в правовом поле и юридически обоснованно делаем..
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Матір мертвечука звали Фаїна Григорівна. І НІДЕ в документах не фігурує її дівоче прізвище.
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Обережно! Якщо позбавити мертвечука життя (як би ґабсурдно цей оксюморон не звучав) - може дестабілізуватися внутрішня обстанівка!
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Его не лишать , а садить нужно , причем на бутылку
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Звание ПЕТУХА единственное на что оно наработало ,других званий быть не может ,разве что ИУДА ,но это уже скорей не звание а его призвание .
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При пяте такого не было. При пэте медведчук купил три ведущих канала в Украине , стт процентов на деньги кремля. Стал топовым политиком , чуть ли не юлю обогнал. Так как на юлю лились тонны помоев, а про медведчука пжтина ботоферма молчала. А такой петиции вообще не могло существовать
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О ещё одна извращенка нарисовалась которому барыга во влажных мечтах приходит
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А Бубочке Ху*ло в Париже сказало Мертветчука не трогать. Поэтому, конечно, петицию рассмотрят, и "заслуженного" переименуют в "народного". Петиция к Президенту о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 8122
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помниться мне, петиция против шептуна богдана.... набрала в два или три раза больше необходимого...а воз и ныне там))))
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А чому ще ніхто не написав петицію про націоналізацію дизельного трубопроводу, прибуток з якого Медведчук має можливість направляти на пропаганду та фінансування колаборантів?
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Все уже написано и сказано Лещенком.Он в подробностях обьяснил как порошенковская власть с помощью схем передала ему этот трубопровод.
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після націоналізації ПриватБанку і до самих сміливих має дійти що у нас немає нічого неможливого! Україна країна можливостей! ))
Напишіть хтось хто вміє грамотно це все скласти. Громаду прошу проголосувати і підтримати.
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Нельзя обижать бизнес партнера Порошенка.Порох его очень ценит.
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Что ему тоже хотят трубопровод отдать как это сделал порох с медведчуком?
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Забыл как порошенко, отдал путину добровольца россиянина который воевал за Украину на Донбассе?
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Отже, Зе теж можна?
Папєрєднікі набокопірили - тож тепер можна просто взяти та капітулювати перед ******, чого там вже, оно що Порох робив...
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А без прямим текстом оголошеного факту немає сечі проаналізувати сукупність обставин, які їсти в медіа - і складаються в пазл?
Бо коли настають страшні борошна, в холодильнику зникає що є і пити, а в сурмах ані води, ані газу - отоді вже буде пізно.
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Дело в том,что фактов нет, не было и быть не может.По факту в порошенковских медиа только вода, фейк и пропаганда.ДавайТЕ без дешевых "зрадофильных" лозунгов,строго по пунктам если есть,что сказать.Вы же не какой-то пэдробот-зрадофил ..
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Заслуженный юрист Украины присвоил Кравчук но навряд ли он понимал что делает!
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на той час, кравчук, медведчук, шуфрич, суркіси - це була одна банда СДПУо
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кравчук, марчук, медведчук, онопенко, суркыс пИршая пятёрка СДПУ-гопников...
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На суде Стуса обвинителем от КП СС был Кравчук, а адвокатом Медведчук.
"Благодаря"стараниям адвоката Стус получил максимальный срок.
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"Все на руках!" Адвокат заявил про алиби подозреваемой по делу Шеремета.

Следователи злостно игнорят адвокатов Кузьменко. У них на руках геолокации и весь траффик с телефонов, который доказывет её алиби.

Я бы на месте Кузьменко подал на ОПГ Зеленского в Евросуд и в Гаагу
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Это после нашего "суда"-правила такие.
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хорошо бы еще и могилевскую лишить народной артистки
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так с могилевской такая народная, как с луценки генпрокурор
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Руководитель 5-й колоны. Личный представитель президента
страны-противника. Что ещё можно сказать.
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Нужно создать петицию, чтобы Медведчука арестовали и каналы у него забрали потому что он работает на врага и ведет психологическую войну против Украины.
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Создать еще одну петицию об ампутации ему головы.
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Як поціновувач ігрової серії Dead Space пропоную визнати мертвечука некроморфом (виходячи з прізвиська "мертвечук" і фізичних/ментальних характеристик) і відповідно застосувати до нього strategic dismemberment - стратегічне розчленування. З метою дотримання ґатмосфери оригіналу розчленування зробити якимось робочим інструментом - а потім ще й розчавити важким взуттям про всяк випадок:

Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 2308
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с интересом ждем-с что скажет "начальник транспортного цеха"
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Ху...ло? Так он ещё при папереднике сказал:" Кума не трогать,а не то-нападу"
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Трындык!
Вытянули дело столетней давности и теперь грозно им *********. Вам блин не стыдно?
Мне медведчук тоже глубоко не нравится, но я не считаю поводом травить человека за то, шо он мне по каким-то причинам не нравится. Вы шо *** все подурилы?
Тогда давайте сначала вспоминать косяки Кучмы, Ющенка, Порошенка(!!!), которые ещё свежи в памяти и по которым ещё не все документы "враги" попалили. Давайте им всем вместе одновременно и предъявим! Тогда это будет справедливо. А так...
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"Косяки"?"кому то не нравиться"???эта мразь-предатель Украины,ее враг,делающей все во вред стране и ее патриотам.Что он кум Путина-вы наверное не в курсе?
Если 13%проголосовало за враждебную Украине партию и привело в ВР мертветчуков и прочую мразь-то что удивляться...
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Все вірно. Єдине зауваження: забагато помилок у слові "*****".
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Под шконку псина. Медведчук - враг №1 для государства Украина и должен сидеть в тюрьме с конфискацией.
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Гиршику. знайди в Неті та прочитай уважно повість Дмитра Чобота "Нарцис". Тоді усі дурні запитання зникнуть. А якщо не зникнуть, то все одно коси під розумника, а не виставляй себе шлимазлом.
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Дайте угадаю,кто подписывает эти петиции до сих пор верит в дед мороза?!
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Толку с петиций конечно мало, но это позволяет противостоять односторонности в информационном пространстве!
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Верим, шо горцы-овцеебы так и останутся в горных аулах.
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Прецендент.
Завтра будет петиция о возврате названия проспект Жукова в Харькове количеством значительно более 25 тыс. человек.
Так, что никаких петиций и по поводу и без повода.
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Гнида ще та.... з екранів своїх каналів не сходить і лапшу вішає, що власник не він.
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Отвлечение внимания от голосования по рынку земли. Ясно что на этой неделе проголосуют и пустят наши чернозёмы с молотка.
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Если дружно подтянемся на Майдан и помешаем ставить йолку, то не проголосуют!..
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https://petition.president.gov.ua/petition/74442?fbclid=*************************************************************
Сделай доброе дело - проголосуй!

Теперь нужно "надавить" на Зеленского, что бы реализовал свое право как Президента и подписал Указ Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 8651
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В каталажку его. Вместе с поцем Рабиновичем.
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