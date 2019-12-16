 Петиция к Президенту о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала необходимое количество голосов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.
Петиция требует отмены указа президента № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины".
Основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде. Кроме того, как напоминает автор, в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.
По состоянию на 16 декабря петиция набрала более 25 тысяч подписей, поэтому должна быть рассмотрена Президентом.
мы ж все в правовом поле и юридически обоснованно делаем..
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Напишіть хтось хто вміє грамотно це все скласти. Громаду прошу проголосувати і підтримати.
Папєрєднікі набокопірили - тож тепер можна просто взяти та капітулювати перед ******, чого там вже, оно що Порох робив...
Бо коли настають страшні борошна, в холодильнику зникає що є і пити, а в сурмах ані води, ані газу - отоді вже буде пізно.
"Благодаря"стараниям адвоката Стус получил максимальный срок.
Следователи злостно игнорят адвокатов Кузьменко. У них на руках геолокации и весь траффик с телефонов, который доказывет её алиби.
Я бы на месте Кузьменко подал на ОПГ Зеленского в Евросуд и в Гаагу
страны-противника. Что ещё можно сказать.
Вытянули дело столетней давности и теперь грозно им *********. Вам блин не стыдно?
Мне медведчук тоже глубоко не нравится, но я не считаю поводом травить человека за то, шо он мне по каким-то причинам не нравится. Вы шо *** все подурилы?
Тогда давайте сначала вспоминать косяки Кучмы, Ющенка, Порошенка(!!!), которые ещё свежи в памяти и по которым ещё не все документы "враги" попалили. Давайте им всем вместе одновременно и предъявим! Тогда это будет справедливо. А так...
Если 13%проголосовало за враждебную Украине партию и привело в ВР мертветчуков и прочую мразь-то что удивляться...
Завтра будет петиция о возврате названия проспект Жукова в Харькове количеством значительно более 25 тыс. человек.
Так, что никаких петиций и по поводу и без повода.
Сделай доброе дело - проголосуй!
Теперь нужно "надавить" на Зеленского, что бы реализовал свое право как Президента и подписал Указ