 Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив.
"Повестка дня заседания следующая: 1. Избрание секретаря ВСК; 2. Выступление общественных активистов о работе предыдущей ВСК и ситуации с безопасностью активистов; 3. О расширении вопросов ВСК (есть нападения, которые произошли в этом году и не рассматривались предыдущей ВСК или были внесены ею отдельным голосованием, потому что состоялись в 2018 году, но после создания комиссии); 4. Запросы по 55 делам из "списка Гандзюк" с учетом отчета предыдущей ВСК + запросы по другим нападениям, которые станут предметом рассмотрения уже новой временной комиссии; 5. Закрепление регионов, где произошли нападения, за отдельными депутатами", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря Рада проголосовал за создание временной следственной комиссии (ВСК) с целью осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.
Возглавил ВСК народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив, а его заместителем стала Соломия Бобровская из фракции "Голос".
У третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народа" стали фірми, печатки котрих знайшли вдома в Олега Семенова - радника Владислава Мангера фігуранта справи про напад на Катеоину Гандзюк... йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Не бреши, в армии полно адекватных людей, не только порохоботики.
почему не
если мужчина значит порохобот
если есть татуировки значит порохобот
если в черной футболке значит порохобот
?
"Кацап и не мечтай!