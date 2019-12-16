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 Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив

Завтра, 17 декабря, в 14:30 состоится первое заседание Временной следственной комиссии по парламентскому контролю за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив.

"Повестка дня заседания следующая: 1. Избрание секретаря ВСК; 2. Выступление общественных активистов о работе предыдущей ВСК и ситуации с безопасностью активистов; 3. О расширении вопросов ВСК (есть нападения, которые произошли в этом году и не рассматривались предыдущей ВСК или были внесены ею отдельным голосованием, потому что состоялись в 2018 году, но после создания комиссии); 4. Запросы по 55 делам из "списка Гандзюк" с учетом отчета предыдущей ВСК + запросы по другим нападениям, которые станут предметом рассмотрения уже новой временной комиссии; 5. Закрепление регионов, где произошли нападения, за отдельными депутатами", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря Рада проголосовал за создание временной следственной комиссии (ВСК) с целью осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Возглавил ВСК народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив, а его заместителем стала Соломия Бобровская из фракции "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец. ФОТО

Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165634
 
 
 Топ комментарии
 
первым делом узнайте как заказчик убийства Мангер стал спонсором "слуги урода"
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Так раскажи как ти связан с Мангером?
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Хоть одна извилина у бобика но связала что если воин АТО значит порохобот. Не Сивоха же...
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первым делом узнайте как заказчик убийства Мангер стал спонсором "слуги урода"
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Первым делом узнали бы какая связь Мангера со Свыней
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Ну наберите,Андрей,связь Мангера и Порошенко. Вам вывалится десяток инфармационно- размышлительных статей.Прочитайте ,проанализируйте высказывания и аргументы всех сторон.Часто за деревьями и леса не видно.А потом кидайтесь к клавиатуре.Если становиться непонятно и возникнут сомнения, то лучше не писать,чем лишь бы отметится.Меньше вероятность случайно нанести вред вместо пользы.
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Вот набрал. Такое вывалилось.


У третьому кварталі 2019 року донорами партії "Слуга народа" стали фірми, печатки котрих знайшли вдома в Олега Семенова - радника Владислава Мангера фігуранта справи про напад на Катеоину Гандзюк... йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
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Ну а вот эта статья Предвыборное убийство: в деле Гандзюк могут быть .,вносит сомнения в объективность расследования.Тем более, что в то время в СБУ нашлись как в своё время "товарищи Филби", в британской МИ 6.Да и сейчас доверие к СБУ,ГПУ сильно подорвано.Есть сильное ощущение что они работают на хозяина. Что вспомнилось Надя Савченко,которая из миномётов 120 мм собиралась по куполу ВР стрелять.Последнее предложение для разрядки.
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Какой то очередной порохобот верещит про Зраду? Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив - Цензор.НЕТ 2078
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Хоть одна извилина у бобика но связала что если воин АТО значит порохобот. Не Сивоха же...
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если воин АТО значит порохобот

Не бреши, в армии полно адекватных людей, не только порохоботики.
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Так єто ж ты сам так решил. Твой вывод не мой)
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У тебя глупота мозга, раз ты считаешь, что я так решил.
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если воин АТО значит порохобот

почему не
если мужчина значит порохобот

если есть татуировки значит порохобот

если в черной футболке значит порохобот
?
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Звичайно. Не ордлятина ж якась і не "ванька-асвабадитель" - а якийсь "біндера-фашист, распінатель мальчіков в імя арійской раси. Та еще и порохобот. Ух, провести б их колонной по красной площаді, как ділди нємцєв в 1945!"
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Ух, провести б их колонной по красной площаді, как ділди нємцєв в 1945!"

"Кацап и не мечтай! Завтра состоится первое заседание ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - нардеп Васылив - Цензор.НЕТ 951
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А вы мозги не пробовали заиметь? Или с пустой головой весело жить?
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Ясно, читати Ви не пробували, але засуджуєте. Завтра відбудеться перше засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - нардеп Василів - Цензор.НЕТ 5478
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Хорошо, что вам хоть что то ясно - с пустой головой это успех.
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Прийму до уваги Ваш досвід життя з порожньою головою.
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С чего вы взяли, что у меня есть подобный опыт? Эта мысль родилась в пустоте вашей черепной коробки?
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Бо якби у Вас був мозок, Ви б знали, що в порожній голові думки не народжуються. А судячи з Вашого питання "Эта мысль родилась в пустоте вашей черепной коробки?" ця проста істина Вам недоступна.
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