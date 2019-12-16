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 Политика Украины, За рубежом
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 После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина заинтересована, чтобы на пост специального представителя США в делах Украины был назначен новый человек.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

В частности, глава МИД ответил, что ведутся переговоры относительно того, чтобы на должность спецпредставителя США в делах Украины был назначен новый человек после отставки Курта Волкера.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, который имел бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион (при администрации Барака Обамы. - Ред.)", - сказал Пристайко.

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Он отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

"Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые работают профессионально, то есть дипломаты, которые работают на этих направлениях. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей на всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", - добавил глава МИД.

Он отметил, что украинская сторона "оставляет выбор за нашими американскими партнерами, каким именно образом может быть реализован этот важный для нас канал связи".

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"Непосредственный канал связи был на уровне помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и Курта Волкера. Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3165631
 
 
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Посон, мы украинцы, голосовавшие за Зеленского, тоже не против увольнения этого соросенка
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economics-prorok - кацапская помойка
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Трамп прогавнил Зеленскому отплатил уволив Волкера
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Посоны наша первая ПАБЕДА!!! Корабль моники дал течь и крысы спасая свои жепы и бабки эвакуируются с тонущего корабля

После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9088

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Посон, мы украинцы, голосовавшие за Зеленского, тоже не против увольнения этого соросенка
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Их не уволят. Они министры и несмотря на заявление, их так просто не отпустят. Это вроде как грабители в процессе ограбления банка, вдруг согласятся на то, что их кореш просто уйдут домой и забудут про происходящее. Такого в природе не бывает. Эти уже "завязли" по самые помидоры и отвечать придется по полной программе.
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Что там за письмецо из минюста США в МВД Украины привалило? К чему бы это?
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Дефицит ума у вас у Зеленой чумы - потому что вы работаете не для Украины !!!
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Блин, какая Нуланд? Хотите опять напороться на те же грабли?
Ищите новых людей, не вымазанных в соево-демократском дерьме.
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Меньше бы телепали дурными языками и фильтровали то, что произносят, и Волкер был бы на прежней должности и позора на весь земной шар не имели бы.
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