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Все про:Меркель (1733) Путин (25294) Северный поток (550) Транзит газа (120)

 Путин и Меркель по телефону обсудили транзит газа через Украину и итоги нормандского саммита

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили транзита российского газа через территорию Украины и результаты нормандского саммита.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2", - говорится в сообщении.

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В ходе разговора дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, отметили в Кремле.

Источник: https://censor.net.ua/n3165629
 
 
 Топ комментарии
 
Состоялся телефонный разговор Миллера ("Газпром") и Витренко ("Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из непечатных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и всех артистов Вечернего квартала. А потом был звонок Меркель, с жалобой на Витренко. Он молоток и держится как нужно. Посылая вдаль не только Миллера, но и Зеленского.
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Що виконувати, неіснуючий контракт (на 2020рік)?
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І? 2 шулери чергову аферу обговорили. Головне - аби янелох не повівся на їх задуми. А щодо янелоха є сумніви.
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Что там все обсуждать, выполнять надо.
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Що виконувати, неіснуючий контракт (на 2020рік)?
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Так это ****** ************ список "чего исполнять" передало?
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І? 2 шулери чергову аферу обговорили. Головне - аби янелох не повівся на їх задуми. А щодо янелоха є сумніви.
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Состоялся телефонный разговор Миллера ("Газпром") и Витренко ("Нафтогаз"). Разговор состоял в основном из непечатных выражений г-на Миллера с упоминанием нашего президента и всех артистов Вечернего квартала. А потом был звонок Меркель, с жалобой на Витренко. Он молоток и держится как нужно. Посылая вдаль не только Миллера, но и Зеленского.
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По слухам, зюзик послан 3 раза за вечер...😁
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Итак самый важный момент, как я считаю это то, что Зеленский перетянул на свою сторону Меркель и Макрона по пункту передачи контроля за границей. Пуйло настаивал, чтобы контроль был передан после выборов, но выборы, когда присутствуют "незаконные вооружённые формирования" (мягкая формулировка - но по факту войска РФ), выборами считать нельзя, и ни Германия, ни Франция и никто из ЕС такие выборы не признает. Поэтому единственная жизнеспособная формула это - сначала граница - потом выборы. И ни Германия, ни Франция даже не возражали! Только Пуйло был в ярости, поэтому устроил на следующий день истерику с криками "Сребреница", хотя рашка 25 лет твердила "ихтамнет", мол, никакой резни не было...
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РЕАЛЬНО КЛОУНАДА СПЛОШНАЯ! А ЧТО ШМЕРКЕЛЬ В ПАРИЖЕ ДЕЛАЛА? КОГДА ОНИ УЖЕ ПОШЛЮТ БОТОКСНОГО ПУЙЛА КУДА ПОДАЛЬШЕ И ПЕРЕСТАНУТ ЛИЗАТЬ ЕМУ ЗАД?
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Когда станут энергонезависимой державой.
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Я думал, что Путин и Меркель по телефону обсудили вопрос деоккупации Крыма. Для Украины это важней, чем транзит кацапского газа, газа оккупантов
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а ше могу говорить комсомольша с кгбистом?
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