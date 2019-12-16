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 Политика Украины, Общество
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Все про:табак (210) Холодов (7)

 Холодов настаивает на повышении акцизов на ТВЕН, что может привести к конфликту со Львовской табачной фабрикой, - СМИ

Нардеп Андрей Холодов регулярно проводит рабочие группы подакцизного подкомитета в Верховной Раде, целью которых является пересмотр акциза для IQOS и GLO, что может привести к конфликту между производителями ТВЕН и локальным производителем сигарилл Львовской табачной фабрикой.

Народный депутат Украины и замглавы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов активно пытается продвигать 4-кратное повышение акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO. Об этом свидетельствует, к примеру, заявление парламентария на его странице в Facebook, передают Комментарии.

"Сейчас идёт поднятие акциза на ТВЕН (табак для электронных девайсов). Посмотрим, кто тут из народных депутатов Украины будет протестовать и беспокоиться из-за возможных проблем для отрасли", – заявил Андрей Холодов в соцсети.

Несмотря на конфликт интересов в данной сфере, нардеп в обход главы профильного подакцизного подкомитета регулярно проводит рабочие группы в Верховной Раде, что может привести к конфликту между производителями ТВЕН и локальным производителем сигарилл - Львовской табачной фабрикой.

Последняя такая рабочая группа состоялась 10 декабря. Ранее же сам парламентарий сообщал о рабочей встрече 25 ноября, в ходе которой он настаивал на резком повышении акциза на ТВЕНы.

Причиной активности Андрея Холодова может быть предстоящая отмена скандальной "поправки №8", которая гарантировала бы табачному бизнесу 20% прибыль с каждой проданной пачки сигарет.

Напомним, 3 октября на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов, который абсолютно не касался табачной отрасли, была внесена и поддержана депутатами поправка, которая законодательно устанавливает фиксированную маржу при оптовой продаже сигарет – 7%, а при розничной – 13%.

В результате из-за данной поправки табачные компании начали останавливать фабрики и сокращать производство, появился риск серьезного падения акцизных отчислений в госбюджет и массовых увольнений. Чтобы урегулировать ситуацию, с компаниями встретился президент Украины и пообещал инициировать отмену данной поправки.

Соответствующий Меморандум на прошлой неделе был подписан между Кабинетом Министров Украины и крупнейшими табачными компаниями страны.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщали, что депутат Холодов и его семья якобы опосредованно контролируют огромную сеть розничной продажи сигарет и, более того, со значительной части реализации сигарет налоги не платятся.

После выхода программы Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло досудебное разбирательство по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Источник: https://censor.net.ua/n3165627
 
 
 Топ комментарии
 
Слуга бьется за свой карман аки лев..
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Млять каждая Зеленая мразь туда пришла решать свои шкурные интересы, плевать они хотели на 73% лохов.
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Клан Медведчуков разгулялся. А шестерки из СН ничего уже не решают.
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Слуга бьется за свой карман аки лев..
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Млять каждая Зеленая мразь туда пришла решать свои шкурные интересы, плевать они хотели на 73% лохов.
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С каких пор Козел принимает законы по охране Капусты?
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Я предлагаю ввести акциз на Рошен - 500 % . Вы хотите видеть жирную жену ? Любовницу обожравшуюся сладостями с жирной цилюлитной попой .? Голосуем .
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Я буду дивитися гiмнастику , на каналi Ахметова з участью поросячей своры .
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Співчуваю тобі з приводу жінки.
А по темі є що відповісти?
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Клан Медведчуков разгулялся. А шестерки из СН ничего уже не решают.
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Еще предлагаю акциз на " лапки " Косюка . Вы заметили как воняет курятина антибиотиками . Привет косюку и свыне .
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не холодно ему с Кипра отстаивать свои интересы?
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Айкос менее вреден чем обычные сигареты и после него легче бросить курить так как в нем нет горения, а эти дебилы хотят его сделать неконкурентным по сравнению с табаком.
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