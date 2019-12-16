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 Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, - МИД

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки каких-либо контактов с представителями "ЛДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - добавила Зеленко.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага Ульрих Оэмэ высказал мнение, что в переговорах "нормандской четверки" должны принимать участие террористы "ЛДНР".

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Источник: https://censor.net.ua/n3165626
 
 
 Топ комментарии
 
А что тут плохого, пусть привекают и желательно по инициативе слуг урода. Может от 100% поддержки любящего народа все слуги урода во главе с зелемойшей на Ростов рвонут в спешном порядке?
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так моника зе!лох уже пообещал в Париже... при чем тут мид?))
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО: ТЕРОРИСТИ "ДНР" ВИМАГАЮТЬ УЗГОДИТИ З НИМИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
16 Грудня 2019 15:12
Терористична організація "ДНР" не визнає зміни у Конституцію України щодо децентралізації, якщо вони будуть ухвалені Києвом в односторонньому порядку.
Про це повідомила "міністр закордонних справ "ДНР", представник окупаційної адміністрації ОРДО на переговорах Тристоронньої контактної групи Наталя Ніконорова, передають підконтрольні терористам ЗМІ.
"Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції [України] не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей. Розраховуємо, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня нам вдасться розпочати конструктивну діяльність за погодженням всіх правок в українське законодавство, що стосуються долі мільйонів жителів Донбасу", - заявила Ніконорова.
За її словами, це принципова позиція терористів "ДНР".
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На кофейной гуще еще погадай. Говорят точняк выдает ))
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С таким лицом не говори коротко, луГАНДОНец!
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С 2015 года уже четыре года прошло.
Надо было быстрее торопиться с выборами представителей ордле.
Кто не успел тот *******.
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А с ними насалик при свыне поставки угля обговаривало .
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Окупований Донбас годує Україну. Тетяна Чорновол )
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...тому тепер можна взяти і тупо здати Україну - а ****, папереднікі оно як набікопірили, чого вже там.
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Может быть, лично не слышал, а при сегодняшнем обрезанном пархатом подсвинке, барыжном мародере, напрямую из засРашки возят, за $$$.
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"а вот ваш парашенка" - привычно квакает нам зебил....дак твой зэ ж лучше Порошенко, что ж ты его все вспоминаешь, убогий?
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Говорите ви правильно. Дієте, на жаль, діаметрально протилежно сказаному.
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Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, допустимо только привлечение на допросы и в суд !!! - заявление МИД совместно с МВД, ГПУ и СБУ ... Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, - МИД - Цензор.НЕТ 5685
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Визги кацапских подсосников в ЕС,как это оэмэ будут раздаваться всё чаще и чаще. Что тому оэмэ? Деньги свиноруские взял,просрался с трибуны да пошел проституток пользовать. Давненько у паршивых бюргеров кацапских танков возле порога не было.
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Та да - їх і в "Мінському форматі" вистачає...
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Залучення "ЛДНР" до переговорів припустимо лише у кімнаті для побачень виправних закладів України або Гааги.. крапка

і дуже дивно (недивно)(, що останнім часом тупорила влади пускає подібні шОпоти з усіх своїх "стволів" на всі боки
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А что тут плохого, пусть привекают и желательно по инициативе слуг урода. Может от 100% поддержки любящего народа все слуги урода во главе с зелемойшей на Ростов рвонут в спешном порядке?
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Нужно было давно внести в ВР и проголосовать Законопроект о признании лнр/днр террористическими организациями. А так, называя террористов "представителями ордло" или "т.н. республиками", или "незаконными формированиями" и т.д. мы их сами легитимизируем, тем самым подыгрывая врагу - мокселям.
Надо строго и жестко : про-российские террористы или про-российские экстремисты. Они каждую ночь обстреливают нас, а мы с ними возимся, а сча вообще "узаконим" их.
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А причём здесь ВР? Организация признается террористической решением суда!
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Не ********! Читай мировую практику! Это на кацапстане верховный суд признает ту или иную организацию террористической и утверждает списки. А в Великобритании списки формирует МИД и подает в Парламент!
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Пошли в дупу ДНР +ЛНР!
Никакого общения. Придёт время- отберём и глаз на жопу натянем.
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