 Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.
"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.
"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - добавила Зеленко.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага Ульрих Оэмэ высказал мнение, что в переговорах "нормандской четверки" должны принимать участие террористы "ЛДНР".
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО: ТЕРОРИСТИ "ДНР" ВИМАГАЮТЬ УЗГОДИТИ З НИМИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
16 Грудня 2019 15:12
Терористична організація "ДНР" не визнає зміни у Конституцію України щодо децентралізації, якщо вони будуть ухвалені Києвом в односторонньому порядку.
Про це повідомила "міністр закордонних справ "ДНР", представник окупаційної адміністрації ОРДО на переговорах Тристоронньої контактної групи Наталя Ніконорова, передають підконтрольні терористам ЗМІ.
"Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції [України] не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей. Розраховуємо, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня нам вдасться розпочати конструктивну діяльність за погодженням всіх правок в українське законодавство, що стосуються долі мільйонів жителів Донбасу", - заявила Ніконорова.
За її словами, це принципова позиція терористів "ДНР".
Надо было быстрее торопиться с выборами представителей ордле.
Кто не успел тот *******.
і дуже дивно (недивно)(, що останнім часом тупорила влади пускає подібні шОпоти з усіх своїх "стволів" на всі боки
Надо строго и жестко : про-российские террористы или про-российские экстремисты. Они каждую ночь обстреливают нас, а мы с ними возимся, а сча вообще "узаконим" их.
Никакого общения. Придёт время- отберём и глаз на жопу натянем.