 Задача ГНС - противодействовать выводу доходов в офшоры, - Верланов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов на международной практической конференции "Украина антиофшорная", которую организовала Торгово-промышленная палата Украины.

По словам главы ГНС, налоговая служба располагает всеми ресурсами, чтобы осуществлять качественный контроль операций с низконалоговыми юрисдикциями: налажен обмен налоговой информацией с иностранными компетентными органами, доступ к ценовым базам данных, а главное - профессиональными сотрудниками, которые постоянно повышают свою квалификацию.

"По состоянию на сейчас ратифицированы протоколы со Швейцарией, Великобританией и Кипром, которые являются наиболее популярными среди украинского бизнеса для вывода доходов за границу, учитывая сниженные или нулевые ставки налогообложения пассивных доходов. Теперь такие схемы будут просто невыгодны, а бюджет дополнительно получит сотни миллионов гривен", - сказал Верланов.

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Председатель ГНС добавил, что в дальнейшем налоговая ожидает имплементации правил BEPS, важного инструмента для справедливого налогообложения бизнеса.

"Наша задача - это противодействие выводу доходов в офшоры", - отметил он.

По словам Верланова, если за 2017 налоговая получила 2000 отчетов о контролируемых операциях в пределах трансфертного ценообразования на сумму 1,5 трлн грн, то за 2018 - около 2,5 тыс. на сумму 2,2 трлн грн. Согласно статистике, наибольшие объемы контролируемых операций украинские налогоплательщики осуществляют с контрагентами, зарегистрированными в Швейцарии (33%), на Кипре (7,9%), в ОАЭ (6,3%). При этом 46% от общего объема этих операций составляют операции банков и 31% - товарные операции.

По словам главы налоговой, структура контролируемых операций по предмету свидетельствует, что наибольшим по объему является экспорт товаров (43% - 2,4 трлн грн). В свою очередь, в структуре экспорта товаров наибольшую долю занимают агропромышленная продукция - 17%, минеральное сырье (руды) - 20%, металлы - 20%.

"Поэтому сегодня в фокусе нашего контроля по трансфертным ценам экспортеры именно этой группы товаров. Также достаточно пристальное внимание уделяем операциям с нематериальными активами и операциям по финансированию украинского бизнеса материнскими структурами", - отметил Верланов.

Напомним, ранее Сергей Верланов заявил, что в 2020 году налоговая планирует сократить количество плановых проверок бизнеса на 20% по сравнению с 2019 годом, но при этом повысить их качество.

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