 Задача ГНС - противодействовать выводу доходов в офшоры, - Верланов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов на международной практической конференции "Украина антиофшорная", которую организовала Торгово-промышленная палата Украины.
По словам главы ГНС, налоговая служба располагает всеми ресурсами, чтобы осуществлять качественный контроль операций с низконалоговыми юрисдикциями: налажен обмен налоговой информацией с иностранными компетентными органами, доступ к ценовым базам данных, а главное - профессиональными сотрудниками, которые постоянно повышают свою квалификацию.
"По состоянию на сейчас ратифицированы протоколы со Швейцарией, Великобританией и Кипром, которые являются наиболее популярными среди украинского бизнеса для вывода доходов за границу, учитывая сниженные или нулевые ставки налогообложения пассивных доходов. Теперь такие схемы будут просто невыгодны, а бюджет дополнительно получит сотни миллионов гривен", - сказал Верланов.
Председатель ГНС добавил, что в дальнейшем налоговая ожидает имплементации правил BEPS, важного инструмента для справедливого налогообложения бизнеса.
"Наша задача - это противодействие выводу доходов в офшоры", - отметил он.
По словам Верланова, если за 2017 налоговая получила 2000 отчетов о контролируемых операциях в пределах трансфертного ценообразования на сумму 1,5 трлн грн, то за 2018 - около 2,5 тыс. на сумму 2,2 трлн грн. Согласно статистике, наибольшие объемы контролируемых операций украинские налогоплательщики осуществляют с контрагентами, зарегистрированными в Швейцарии (33%), на Кипре (7,9%), в ОАЭ (6,3%). При этом 46% от общего объема этих операций составляют операции банков и 31% - товарные операции.
По словам главы налоговой, структура контролируемых операций по предмету свидетельствует, что наибольшим по объему является экспорт товаров (43% - 2,4 трлн грн). В свою очередь, в структуре экспорта товаров наибольшую долю занимают агропромышленная продукция - 17%, минеральное сырье (руды) - 20%, металлы - 20%.
"Поэтому сегодня в фокусе нашего контроля по трансфертным ценам экспортеры именно этой группы товаров. Также достаточно пристальное внимание уделяем операциям с нематериальными активами и операциям по финансированию украинского бизнеса материнскими структурами", - отметил Верланов.
Напомним, ранее Сергей Верланов заявил, что в 2020 году налоговая планирует сократить количество плановых проверок бизнеса на 20% по сравнению с 2019 годом, но при этом повысить их качество.
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Шестой апелляционный административный суд отменил решение предыдущей инстанции и удовлетворил иск «Укрнафты» об отмене обязательств по выплате 90% от прибыли компании за 2018 год в виде дивидендов.
Об этом свидетельствует постановление суда от 14 ноября.
«Укрнафта» должна была выплатить дивиденды согласно постановлению Кабмина №364, принятого 24 апреля этого года. Решение правительства касалось компаний, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государственным предприятиям.
В случае с «Укрнафтой» таким акционером выступал НАК «Нафтогаз», владеющий 50% + 1 акцией, еще около 42% принадлежит офшорным фирмам Игоря Коломойского.
Прибыль компании за 2018 год составила 6,63 млрд грн. Таким образом, на выплату дивидендов «Укрнафта» должна была передать практически 6 млрд гривен, из которых 3 млрд грн должно было поступить в госбюджет.
«Укрнафта» оспорила указанное постановление правительства в Окружном административной суде Киева, который удовлетворил иск. После этого Кабмин обжаловал решение первой инстанции, и при повторном рассмотрении дела, суд встал на сторону государства.
Такое решение в свою очередь оспорила «Укрнафта» и добилась в апелляции повторной отмены обязательств по выплате дивидендов.
«Апелляционную жалобу Открытого акционерного общества «Укрнафта» удовлетворить. Постановление Окружного административного суда города Киева от 10 сентября 2019 - отменить», - говорится в решении суда.
Решение аргументировано тем фактом, что первая инстанция могла пересмотреть ранее принятое постановление только в случае появления в деле новых фактов. Поскольку новых обстоятельств не появилось, первоначальное решение должно было остаться в силе.
Не смотря на наличие контрольного пакета акций «Укрнафты» в собственности «Нафтогаза», контроль над предприятием фактически остается в руках Игоря Коломойского.О том как олигарх получил контроль над компанией и почему глава Антикоррупционного бюро просит помощи правительства для борьбы с Коломойским,
очередная роса
бабло выводят чтоб самим слинять
Зато станут выгодны выводы доходов в Гондурас, Испанию и Мадагаскар.
Не будет Кипра - будет остров Мэн, или Делавер, или Панама, или Каймановы острова. Куча стран готовых предоставлять низкую ставку налога на пассивный капитал.
Мабуть часу не вистачило...томос животворящий, цукеркові фабрики та магазини, агрохолдінги, земелька халявна - багато часу та сил вимагають.