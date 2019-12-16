 Профильный комитет Рады поддержал принятие во втором чтении законопроекта о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

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В частности, законопроект предусматривает, что вносить сведения о совершении преступления народным депутатом в единый реестр может только Генеральный прокурор. Также он подписывает подозрение.

В ЗУ "О статусе народного депутата Украины" также вносятся изменения, которыми определяется, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины). Кроме того, особенности начала досудебного расследования по нардепа, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР определяются нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Из Регламента Верховной рады исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание или арест.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".