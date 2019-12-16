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 Политика Украины
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Все про:ВР (24151) неприкосновенность (968)

 Профильный комитет Рады поддержал принятие во втором чтении законопроекта о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

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В частности, законопроект предусматривает, что вносить сведения о совершении преступления народным депутатом в единый реестр может только Генеральный прокурор. Также он подписывает подозрение.

В ЗУ "О статусе народного депутата Украины" также вносятся изменения, которыми определяется, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины). Кроме того, особенности начала досудебного расследования по нардепа, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР определяются нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Из Регламента Верховной рады исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание или арест.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3165623
 
   
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поторопитесь! а то народ уже сам начал снимать неприкосновенность)))) с некоторых слуг))))
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Зачем создавать сейчас рынок земли, если можно создать рынок аренды земли. Было бы отлично! Это было бы очень выгодно для тех, кто сдаёт землю в аренду.
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Много колгатни вокруг тех, кто имеет пай, сдает или хочет продать. Эти уроды, тупые клоуны, которые взялись управлять страной, должны думать об использовании земли и сохранении плодородности почв, а не о том как и что кому продать-купить, это вторично.
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У карлика нет нихрена. Продать нечего, так значит и другим продавать собственность запретим. Так получается? Тот,кто землю купит, (отдаст свои денежки) и будет заботится о плодородности. А тупые нищеброды скулить и вякать.
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Та нет, дружок, у мародера карлика за 5 лет добавилось недвижимость в Крыму на руские бумаги, и под Киевом тоже, почитай, зубожилый:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 -декларация сопли
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жиди завжди все продавали, особливо чуже, й те, що на халяву дісталось. А тут чужу землю продати - і ніхто не проти.
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еще порядок импичмента зезидента нужно очеловечить. а то там неисполнимый бред записан - в реале без стрельбы никак не заимпичить. а не хотелось бы давать лишний повод для пропаганды кремлю.
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- Следующий законопроект - о разрешении на реализацию отмены? Бумагомаратели! Профильный комитет Рады поддержал принятие во втором чтении законопроекта о реализации отмены неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 9161
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Ну и где тот порохобот который не не грамотный который утверждает что одной конституции достаточно всё на свете порешать?
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