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 Политика Украины
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 Рада должна создать ВСК по давлению ОП на силовые структуры, - Геращенко об участии Зеленского в пресс-конференции по делу Шеремета

"Европейская Солидарность" настаивает на основательном, беспристрастном и независимом расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и подчеркивает недопустимость "назначения виновных".

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Участие в событиях на фронте не может быть ни для кого индульгенцией, но так же недопустимо назначать виновных. Весь мир очень внимательно следит за этим резонансным делом. Мы надеемся, что следственные органы совместно с международными экспертами должны найти виновных, заказчиков, организаторов, а не назначить их. Вызывает очень много вопросов, почему в этой пресс-конференции принял участие Президент Украины. Как это влияет на независимость следствия? Мы категорически против, чтобы под эгидой расследования происходила десакрализация и дискредитация всего ветеранского движения", - подчеркнула парламентарий.

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Кроме этого, политик призвала парламент создать временную следственную комиссию по вмешательству Офиса Президента Украины в работу правоохранительных органов.

"Парламент должен создать ВСК по давлению Офиса Президента на силовые структуры, потому что они должны работать независимо, а не "по звонку" из ОПУ", - отметила сопредседатель фракции.

Геращенко призвала министра по делам ветеранов правительства Зеленского выступить перед Верховной Радой и представить политику государства по психологической реабилитации участников боевых действий. А также озвучила приоритетные законопроекты для принятия на этой пленарной неделе.

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"Очень важно принять закон о Пласте - в контексте патриотического воспитании. И принятие закона о капелланах - потому что все это показывает, насколько на фронте нужна такая психологическая поддержка. Мы просим все эти законы поставить на повестку дня", - подчеркнула политик.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165619
 
   
 Топ комментарии
 
Отєто у зеботов щас в зобу сперло)
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В Латвії признали комунізм психічним захворюванням.
А ЗЕбілізм - це комунізм в шизофренічній стадії -
"ЗЕльоная гарячка"
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Бубачка ни в чём не уиноуат! Это подкинутый ему боригой ахкакойминистр его спициально подставил!
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В Латвії признали комунізм психічним захворюванням.
А ЗЕбілізм - це комунізм в шизофренічній стадії -
"ЗЕльоная гарячка"
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Сейчас общественное мнение большинства жителей Украины активно готовят по российскому лекалу - "продажные националисты и волонтеры мешают наступлению мира в Украине".
Первая задача этого витка информационной войны - это маргинализация патриотического движа. Вторая - купирование протестных настроений (Новый Майдан на Банковой возле АП-ОП быстренько заменили катком - как при яныке поставили йолку на Майдане). Нет протеста - нет оппозиции в стране. Просто - как дважды два. Третья - подготовить все за четыре месяца до нового #норманди под полную сдачу, и в апреле полностью зайти в пророссийскую парадигму - с дешевым газом для крупнных предприятий-гигантов олигархов и их товарами в обмен на "мир", который так жаждет "абсолютное большинство".
Только не говорите мне сейчас, что в Париже "не случилось никакой зрады". Все договорились. И воплощают договоренности в жизнь, демонстрируя полную лояльность к российским методичкам и послушание в информационной войне. Интервью президента Украины российским телеканалам - прямое тому подтверждение.
https://dniprograd.org/2019/12/14/niyakoi-zradi-abo-chomu-pakuyut-patriotiv_82526
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п.с.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО: ТЕРОРИСТИ "ДНР" ВИМАГАЮТЬ УЗГОДИТИ З НИМИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
16 Грудня 2019 15:12
Терористична організація "ДНР" не визнає зміни у Конституцію України щодо децентралізації, якщо вони будуть ухвалені Києвом в односторонньому порядку.
Про це повідомила "міністр закордонних справ "ДНР", представник окупаційної адміністрації ОРДО на переговорах Тристоронньої контактної групи Наталя Ніконорова, передають підконтрольні терористам ЗМІ.
"Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції [України] не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей. Розраховуємо, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня нам вдасться розпочати конструктивну діяльність за погодженням всіх правок в українське законодавство, що стосуються долі мільйонів жителів Донбасу", - заявила Ніконорова.
За її словами, це принципова позиція терористів "ДНР".
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Это та же самая стратегия, что с кацапами. Сначала собирают и систематизируют материал их правонарушений, а потом большой суд.
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Бубачка ни в чём не уиноуат! Это подкинутый ему боригой ахкакойминистр его спициально подставил!
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Так вони наполягали на призначенні, свого часу, Авакова міністром МВС... чи ні?
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У Авакова увеличилось лицо, но новым оно не стало. Чи стало?
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Наполягав народний фронт. Арсеній топив за арсена.
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Рада должна создать ВСК на госпожу Геращенко , как на защеканку комсомольскую .
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То есть ти, кацапердь, приветствуеш давление власти на следствие и суд?
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Твое мнение козломордое , меня не интерисует .
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Интересует твое козломордое мнение.
Ти за то чтоб зезедент решал кого судить а кого миловать как в вашей любимой паРаше?
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"Очень важно принять закон о Пласте - в контексте патриотического воспитании. И принятие закона о капелланах - потому что все это показывает, насколько на фронте нужна такая психологическая поддержка. Мы просим все эти законы поставить на повестку дня", - подчеркнула политик. Источник: https://censor.net.ua/n3165619»

Ага. Особливо це важливо для тих 73,22%, уставшіх от войни, для яких Україна, то : жрать, срать, ржать...
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треба зелям подумати, щоб усяких оцих псів відправити на свалку до комуністів. гидки харі так уже осточортіли за минулі 5 років. чим я дуже довольний нинішним презекдентом, так це ,
шо його харя не мільтішить на екранах. я його десь інколи чую, але не бачу. це радує
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Зеленскому просто уже нечем хвастаться, везде провалы и застой - уже и Шеремета на себя взял, - если и тут облом - то из достижений - только склад пустых бутылок и коллекция оберток фирменной шаурмы в президентском столе.
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Ці придурки Порошенка топили-топили і таки утопили, а тепер "порохоботи" за цих патрідіотів заступаються! Чудні діла твої, Господи!
Наскільки я розумію, це придворні волонтери Коломойського. Він, будучи головою Дніпровської ОДА, пригодував певну частину волонтері та просунув у добровольчий рух певну кількість "своїх людей", головний фігурант навіть стверджував що він на половину єврей.
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик втрачав і втрачав тому скинути Пороха було його головною мрією.
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Потому что наш бубочка - дебил. Замазали его в некрасивую историю. Если, конечно, он сам, по своей инициативе не замазался. Думал плюсы урвать, дурашка.
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Допустим это они. Вопрос-чем отличаются их действия, от действий добробатов на Бамабсе в 2014? Кого считали врагом, того мочили, русишвайнов само собой разумеется. Может они посчитали Шеремета шпионом. Если бы перевалили всю пятую колонну в тылу за 2014-2018, уже и Крым бы вернули. Понять и простить.
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Веласипед то с банкой меда - это ж не личный подарок - а всей Украине. В достижения не запишешь.
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зебилы не чего не напоминает - Арест главы ГСЧС на заседании Кабмина - фото и видео 12:46, 25 марта 2015 ПОЛИТИКА 36867 0 ОБНОВЛЕНО На заседании Кабинета министров Украины арестован глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1059683-na-zasedanii-kabmina-arestovan-glava-gschs-bochkovskiy.html
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Правова оцінка брифінгу поліції з приводу справи про вбивство Павла Шеремета.

Адвокат Костянтин Рибачковський з компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" дав свою особисту професійну оцінку почутому на брифінгу від 12.12.2019 року.
Оцінка - невтішна для нашої правоохоронної системи.

Особи, що виступили на брифінгу (крім високих поліцейських чинів також виступали міністр А. Аваков та президент В. Зеленський - ред) так чи інакше порушили декілька конституційних прав та гарантій:

- Принцип презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції, п. 10 ст. 7, ст. 17 КПК України)

- Принцип недоторканості честі та гідності громадянина і людини (ст.ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України).

- Не можна називати прізвища підозрюваних, поки немає звинувачувального вироку суду. Не можна публічно звинувачувати нікого без перевірених у суді доказів та змагального процесу.
Були порушені права, закріплені у ч. 4 ст. 296, ст. 297, ч.ч. 4 и 3 ст. 301 Цивільного кодексу України. Були порушені і гарантії, закріплені у Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 10, ст. 17 Конвенції), яка є частиною законодавства України та обов'язкова до виконання поліцейськими (нещодавнє рішення Верховного Суду.)
Виступ Генпрокурора Р. Рябошапки з привітаннями всіх присутніх з "успіхом" і те, що він говорив про "розкриття" злочину було кричуще некоректним з правової точки зору, вважає адвокат.
Слідством не було надано жодного прямого доказу провини. Були показані лише оціночні судження слідчих, і не було продемонстровано жодного конкретного доведеного факту.
Загалом, адвокат оцінює вчорашній брифінг як непрофесійну, швидко зроблену PR-акцію з елементами шоу.
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юрЫст, выпускник криворожского института, точно не должен был светиться на пресс-конференции, на которой назвали имена "убийц".
Это трактуется как давление на следствие и суд.

Самый цимес в том, что по признанию Авакова уже в вечернем бенефисе в зомбоящике, против обвиняемых нет достаточных доказательств.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.



Об этом шла речь в его выступлении на ток-шоу "Свобода слова", видеофрагмент опубликовали #Буквы.
Министр отметил, что сомневается в том, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать причастность к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве пяти задержанных накануне подозреваемых.

https://bykvu.com/ru/bukvy/delo-sheremeta-avakov-somnevaetsja-dostatochno-li-dokazatelstv-viny-podozrevaemyh/



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Хабарник мосійчук і не таке розкаже.
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Мосийчук зажигает....
А как же нацисты, арийцы, высшая раса, которые сподвигли обвиняемых на преступление по версии Авакова и Рябошапки?
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Зе уже международные дела порешал, может заняться внутренними. Если серьезно очень бы хотелось узнать фамилию того кто его так подставил, укатав выйти на брифинг.
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Ему тихонько предложили - он с радостью и ухватился. Потому как в юриспруденции ни бум-бум, хоть и по образованию юрист, прости, Господи.
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Явне порушення конституційних прав громадян, яке, доречі, ЗЕ! присягнув недопускати. І чому не чутно "Зєлєнського на нарьі"? Активна лише "сєкта свідків посадки Пороха", та й то вже видихається... Рюкзаков, де "нацжоньі"? Ляшки, Тягнибоки, ви де?
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===Американское общество шокировано тем, что правительство США выделяет деньги стране, в которой политики живут богаче и лучше чем Президент США, основатель Фейсбук, Амазон, Тесла вместе взятые.
Также сообщается, что каждый второй украинский политик владеет шикарными особняками в США. Среди них Порошенко, Яценюк, Омелян, Бурбак, Ирина Геращенко, Грановский, Кононенко, Левочкин, Пинчук и многие многие другие.===

Может, нужно создать комиссию, как бывшая простая журналистка Ирина Геращенко, придя в политику, стала миллионершей. На украденные деньги
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«Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения», - привел Добош слова Кузьменко.
Также Кузьменко пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность. «За мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения», - заявила она.
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Это та, которая обсуждала похищение двух детей для высокоуровневой провокации?
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