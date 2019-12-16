 Рада должна создать ВСК по давлению ОП на силовые структуры, - Геращенко об участии Зеленского в пресс-конференции по делу Шеремета

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Участие в событиях на фронте не может быть ни для кого индульгенцией, но так же недопустимо назначать виновных. Весь мир очень внимательно следит за этим резонансным делом. Мы надеемся, что следственные органы совместно с международными экспертами должны найти виновных, заказчиков, организаторов, а не назначить их. Вызывает очень много вопросов, почему в этой пресс-конференции принял участие Президент Украины. Как это влияет на независимость следствия? Мы категорически против, чтобы под эгидой расследования происходила десакрализация и дискредитация всего ветеранского движения", - подчеркнула парламентарий.

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Кроме этого, политик призвала парламент создать временную следственную комиссию по вмешательству Офиса Президента Украины в работу правоохранительных органов.

"Парламент должен создать ВСК по давлению Офиса Президента на силовые структуры, потому что они должны работать независимо, а не "по звонку" из ОПУ", - отметила сопредседатель фракции.

Геращенко призвала министра по делам ветеранов правительства Зеленского выступить перед Верховной Радой и представить политику государства по психологической реабилитации участников боевых действий. А также озвучила приоритетные законопроекты для принятия на этой пленарной неделе.

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"Очень важно принять закон о Пласте - в контексте патриотического воспитании. И принятие закона о капелланах - потому что все это показывает, насколько на фронте нужна такая психологическая поддержка. Мы просим все эти законы поставить на повестку дня", - подчеркнула политик.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".