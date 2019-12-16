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 Политика Украины
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Все про:Данилов (29) СНБО (3326) Коваль (76)

 Первый замсекретаря СНБО Коваль назначен ответственным за территориальную оборону Украины (обновлено)

Решением Совета нацбезопасности и обороны первый заместитель секретаря СНБО генерал-полковник Михаил Коваль был назначен ответственным за территориальную оборону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія Inform".

На одном из закрытых совещаний СНБО было принято решение назначить Коваля ответственным за направление территориальной обороны.

"До 31 декабря должна быть полностью окончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству вместо Кривоноса

Отметим, сегодня ранее в СМИ распространилась информация о том, что ответственным за территориальную оборону Украины был назначен Сергей Кривонос. Позже в редакцию Цензор.НЕТ обратилась пресс-служба СНБО и пояснила, что секретарь СНБО Данилов допустил оговорку при представлении Коваля. 

Источник: https://censor.net.ua/n3165616
 
 
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А почему бутусов это не печатает? подлизывается к ваЗЕлину?

«КВН» - КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами
Мнения 16-дек, 05:449 3 256 0

После моего довольно резкое письмо с критикой шоумена Зеленского, что прибегнув к манипулятивным телевизионных технологий, временно выдает себя за Президента Украины, даже среди моих близких друзей стали звучать голоса: «Нельзя так открыто называть действующего Президента Украины «гандоном », потому что он, в конце концов может им стать. А это разрушает нашу государственность и доверие к институтам »

20 лет !!! Студия «95 квартал», разрушала нашу государственность и доверие к институтам во всех мыслимых и не мыслимых формах, подвергая обструкции, осмеянию (иногда с особым цинизмом) государственных чиновников всех рангов, включая президентов.

Всячески нивелировало и обесценивала национальную культуру украинцев, выставляя их в образах то туповатых «рагулях-сала», или «майданутых, кастрюлеголових нациков», что выкрикивая «Слава Украине» сидя на унитазных очке.

Зарилась на честь и достоинство государства монологами и репризами «о пpocтитутке, принимающий во все дыры».

Издевалась над избиением студентов на Майдане, зло надсмихалася над сожжением дома Гонтаревой, используя для этого Национальные государственные коллективы.

Всячески отстаивала права трансляции медиапродукта с участием лиц, не признают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лично для меня образцом кварталовских цинизма были выпуски Януковиче, когда актеры квартала зубоскалили над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, который в то время находились в тюрьме по сфабрикованным против них обвинениями.

Фарс, откровенное пренебрежение к государственным деятелям, разрушение имиджа государства в мире, высмеивание и нивелирование национальной самобытности на фоне дискредитации государственных институтов и подрыва авторитета Верховной Рады, Кабинета Министров, Института Президенства - вот чем все эти 20 лет занимался Владимир Зеленский, заработав не только материальный , но как выяснилось впоследствии, и политический капитал, сейчас конвертирован в президентство главного шоумена и руководителя «Студии 95 квартал».

И теперь вы отказываете мне в праве критиковать того, кто сделал себе на этом сногсшибательную публичную карьеру?

А может я тоже хочу стать президентом ?? !! Шучу ...

К сожалению, на поверхность глубоких вод политического океана бытия в Украине действительно часто всплывает всякое говно: искусственный пластик, женские прокладки, использованные гандон, или дохлые морские обитатели, которыми питается всевозможные трупоеды, путешествующее птицы, поверхностные виды рыб ну и телевизионные каналы.

Я - рыба глубоководная. И из глубины этой необъятной бездне исторического течения вижу, как после первого крепкого шторма, все это поверхностное дерьмо окажется выброшенным на берег. Потому глубинные процессы создания истории еще никто не отменял.

Спасутся только те, кто понимает: настоящее государство можно построить только на базовых гуманитарных ценностях, среди которых «Армия. Язык. Вера »занимают видное место вместе с гражданской преданностью, действенным патриотизмом, волей, достоинством, честью - всем тем, о чем последние годы всячески издевался« 95 квартал ».

«КВН» - не может быть государственно идеей!

Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами.

«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь ... »- эту фразу из бессмертного гоголевского «Ревизора» знают все.

Но знаете, какие слова звучат дальше в цензуре варианте монолога Городничего, обращенного к зрителям в зале?

«Ничего не вижу ... Вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц ...»

С классиком трудно спорить ... Крупные планы зрителей в зале дворца «Украина» это наглядно демонстрируют.

Но к пониманию различий между вечным гоголевским и временным юмором нынешнего президента-комедианта «простому избирателю» еще только предстоит дорасти.

Хотя, наверное, это напрасные надежды ... «Ибо народ - всегда прав».

Видимо, мой народ и «народ» 95-го квартала - это, все-таки, два разных народа.

Антін Мухарський
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Сейчас общественное мнение большинства жителей Украины активно готовят по российскому лекалу - "продажные националисты и волонтеры мешают наступлению мира в Украине". Первая задача этого витка информационной войны - это маргинализация патриотического движа. Вторая - купирование протестных настроений (Новый Майдан на Банковой возле АП-ОП быстренько заменили катком - как при яныке поставили йолку на Майдане). Нет протеста - нет оппозиции в стране. Просто - как дважды два. Третья - подготовить все за четыре месяца до нового #норманди под полную сдачу, и в апреле полностью зайти в пророссийскую парадигму - с дешевым газом для крупнных предприятий-гигантов олигархов и их товарами в обмен на "мир", который так жаждет "абсолютное большинство".Только не говорите мне сейчас, что в Париже "не случилось никакой зрады". Все договорились. И воплощают договоренности в жизнь, демонстрируя полную лояльность к российским методичкам и послушание в информационной войне. Интервью президента Украины российским телеканалам - прямое тому подтверждение.
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Єдина нормальна людина в цьому шапіто. Як цей залізний та кремезний дядько зможе працювати з клованами, не уявляю.
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Сейчас общественное мнение большинства жителей Украины активно готовят по российскому лекалу - "продажные националисты и волонтеры мешают наступлению мира в Украине". Первая задача этого витка информационной войны - это маргинализация патриотического движа. Вторая - купирование протестных настроений (Новый Майдан на Банковой возле АП-ОП быстренько заменили катком - как при яныке поставили йолку на Майдане). Нет протеста - нет оппозиции в стране. Просто - как дважды два. Третья - подготовить все за четыре месяца до нового #норманди под полную сдачу, и в апреле полностью зайти в пророссийскую парадигму - с дешевым газом для крупнных предприятий-гигантов олигархов и их товарами в обмен на "мир", который так жаждет "абсолютное большинство".Только не говорите мне сейчас, что в Париже "не случилось никакой зрады". Все договорились. И воплощают договоренности в жизнь, демонстрируя полную лояльность к российским методичкам и послушание в информационной войне. Интервью президента Украины российским телеканалам - прямое тому подтверждение.
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В Днепре в ноябре ходили по квартирам с соцопросом:
- согласны ли вы, что националисты и воинствующее меньшинство мешают установлению мира в Украине;
- согласны ли, что у Партии Регионов (возможна смена названия) есть шанс на возрождение и приход к власти!
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Я надеюсь вы спустили этих рыгов с лестницы?
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Да это бред сивой кобылы, кого вы слушаете... Тут вам порохоботы расскажут!
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Нач штаба ССО буде готувати "партизанку"......

добре -
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Секретарь СНБО Данилов оговорился, назначили Коваля. В Кремле ненавидят ССО и все, что с ними связано! Власть пошла угождать Москве, про организацию тер.сопротивления теперь можно забыть! Надежда, как и в 2014 только на себя
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скорее - кинули кость... рейтинги шмаркли сыпаться - даже каток(йолку) под ОП(Г) пришлось ставить..
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скоро опять Порошенко переизберуть - кажуть!!)))
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потому и поствили ЗЕльони Шмаркли Кривоноса Нач штаба ССО готувати "партизанку".....

на свою голову Заступника секретаря РНБО Кривоноса призначили відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 7995
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Продался! Ату его!
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Нет, слишком грозный. Наши люди такого не любят, нужны более мЫролюбивые)
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А почему бутусов это не печатает? подлизывается к ваЗЕлину?

«КВН» - КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами
Мнения 16-дек, 05:449 3 256 0

После моего довольно резкое письмо с критикой шоумена Зеленского, что прибегнув к манипулятивным телевизионных технологий, временно выдает себя за Президента Украины, даже среди моих близких друзей стали звучать голоса: «Нельзя так открыто называть действующего Президента Украины «гандоном », потому что он, в конце концов может им стать. А это разрушает нашу государственность и доверие к институтам »

20 лет !!! Студия «95 квартал», разрушала нашу государственность и доверие к институтам во всех мыслимых и не мыслимых формах, подвергая обструкции, осмеянию (иногда с особым цинизмом) государственных чиновников всех рангов, включая президентов.

Всячески нивелировало и обесценивала национальную культуру украинцев, выставляя их в образах то туповатых «рагулях-сала», или «майданутых, кастрюлеголових нациков», что выкрикивая «Слава Украине» сидя на унитазных очке.

Зарилась на честь и достоинство государства монологами и репризами «о пpocтитутке, принимающий во все дыры».

Издевалась над избиением студентов на Майдане, зло надсмихалася над сожжением дома Гонтаревой, используя для этого Национальные государственные коллективы.

Всячески отстаивала права трансляции медиапродукта с участием лиц, не признают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лично для меня образцом кварталовских цинизма были выпуски Януковиче, когда актеры квартала зубоскалили над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, который в то время находились в тюрьме по сфабрикованным против них обвинениями.

Фарс, откровенное пренебрежение к государственным деятелям, разрушение имиджа государства в мире, высмеивание и нивелирование национальной самобытности на фоне дискредитации государственных институтов и подрыва авторитета Верховной Рады, Кабинета Министров, Института Президенства - вот чем все эти 20 лет занимался Владимир Зеленский, заработав не только материальный , но как выяснилось впоследствии, и политический капитал, сейчас конвертирован в президентство главного шоумена и руководителя «Студии 95 квартал».

И теперь вы отказываете мне в праве критиковать того, кто сделал себе на этом сногсшибательную публичную карьеру?

А может я тоже хочу стать президентом ?? !! Шучу ...

К сожалению, на поверхность глубоких вод политического океана бытия в Украине действительно часто всплывает всякое говно: искусственный пластик, женские прокладки, использованные гандон, или дохлые морские обитатели, которыми питается всевозможные трупоеды, путешествующее птицы, поверхностные виды рыб ну и телевизионные каналы.

Я - рыба глубоководная. И из глубины этой необъятной бездне исторического течения вижу, как после первого крепкого шторма, все это поверхностное дерьмо окажется выброшенным на берег. Потому глубинные процессы создания истории еще никто не отменял.

Спасутся только те, кто понимает: настоящее государство можно построить только на базовых гуманитарных ценностях, среди которых «Армия. Язык. Вера »занимают видное место вместе с гражданской преданностью, действенным патриотизмом, волей, достоинством, честью - всем тем, о чем последние годы всячески издевался« 95 квартал ».

«КВН» - не может быть государственно идеей!

Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами.

«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь ... »- эту фразу из бессмертного гоголевского «Ревизора» знают все.

Но знаете, какие слова звучат дальше в цензуре варианте монолога Городничего, обращенного к зрителям в зале?

«Ничего не вижу ... Вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц ...»

С классиком трудно спорить ... Крупные планы зрителей в зале дворца «Украина» это наглядно демонстрируют.

Но к пониманию различий между вечным гоголевским и временным юмором нынешнего президента-комедианта «простому избирателю» еще только предстоит дорасти.

Хотя, наверное, это напрасные надежды ... «Ибо народ - всегда прав».

Видимо, мой народ и «народ» 95-го квартала - это, все-таки, два разных народа.

Антін Мухарський
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В чем выразилась шизофрения Мухарського? Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины - Цензор.НЕТ 6466 Шизофрения выразилась в твоем высере Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины - Цензор.НЕТ 6794
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В еге бреде выразилась. Это не новость, а поток воспаленного сознания и на цензоре этому явно не место.
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Не тебе решать, что печатать на Цензоре. Тем более правду о ничтожном бездарном клоуне и его недоквартале, много лет обсиравшем Украину, украинцев и президентов Украины
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Это не правда, а полная чушь от шизика, давно поехавшего головой.
А решать, конечно, не мне, но и не тебе.
Я просто обосновал твоему коллеге, почему новостной ресурс не обязан печатать не новости, а чьи-то высеры.
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Возьми хотя бы это "временно выдает себя за Президента Украины".
Это же чистая шиза от придурка, не дружащего с реальностью.
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меня умилило что жаба Гонтарева предварительно застраховала и спалила свой сарай, который ей теперь нафиг в Украине не нужен, а виноваты в этом кто угодно, кроме мародёрки...
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так ты гонтареву считаешь царевной -лягушкой? Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 5003ты однако предусмотрительный ванька-дурак.ну так,на всякий случай
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Послід зелених макак, який тут розмазується кожен день, мабуть кращий?
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Тут не розмазується ніякий послід у новинах - бо новини є новини. Просто для соєвих бабуїнів, що зовсім поїхали мізками, будь-яка новина, де не ллють гівно на Зелю є "послідом зелених" та тотальною зрадою.
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Гамнюку Зеленскому четыре (!) раза присылали повестку. Он не явился ни разу. И после этого он не гамно?
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Когда посылали? Куда посылали? Кто об этом знал?

А сам Мухарский явился по повестке? Или он себя тоже гавном считает?

И как можно серьезно относитсья к человеку, который называет абсолютно законноизбранного президента Украины ""временно выдающему себя за Президента Украины""
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Мало того, как президент зеленский - лайно Заступника секретаря РНБО Кривоноса призначили відповідальним за територіальну оборону України - Цензор.НЕТ 4122
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Сам ты лайно, непотреб.
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да !! но это нужно было делать лет 5 назад... но лучше поздно ....
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а нет ли у новоназначенного намерений расшатать лодки мирных инициатив и борьбы с возможной партизанщиной и добробатами ? ))
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Єдина нормальна людина в цьому шапіто. Як цей залізний та кремезний дядько зможе працювати з клованами, не уявляю.
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Він працює на Україну. Не важливо - чи то з баригами, чи то з клованами.
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Це я й без вас знаю. Військовий, якому доведеться працювати з алкашом Сівухою та сєпаршою Курвалевською. Це ж треба мати дуже міцні нерви, щоб їх не пристрелити.
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Сподіваймося, що нерви дядько має-таки трохи розладнані)
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Он голосовал за четырежды труса Зеленского
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«з баригами»?

То ти голосував 21.04. 2019 за Зеленського?
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Не вгадав.
Я викреслив обох недостойних кандидатів у другому турі.
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Зараз усі зебіли так кажуть. У них навіть не вистачає сміливості зізнатися. Це як ваш Зе паркан сечі робив, так і ви всі за нього не голосували. Але ж хтось його обрав. Хто усі ці - хтось?
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Але то може бути, я теж 2х викреслював, та нижче дописував що не підримую жодного. Не треба всіх хто каже що не голосував ставити до ********, це неприпустимо.
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А що він такого наробив? Як на мене - покищо нічого страшного. І якщо б я за нього голосував - не соромився би.
Але факт є фактом - поки що єдиним президентом України, за якого я голосував, був Ющенко. І там, він був розачаруванням, і ні, я не жалкую, що за нього голосував, бо альтернативою був Яник.
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а як тобі Олена Зеркаль, як потенційний кандидат?
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Можливо. Якщо б до другого туру вийшла б саме вона проти Петі або Зелі - проголосував би за неї.
А ще краще - за Арестовича...
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Це призначення - просто радянський аналог "відправити начальником штабу в Забайкалля"
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Мабуть встрєтілся с преЗЕдєнтом і рАсставіл точкі над і так Шо той в*****я і призначив... Замсекретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины - Цензор.НЕТ 2755
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И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

ага.очередь из добровольцев.и волонтеров.и все-УБД.
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Ну так поставил невыполнимую задачу, чтоб уволить
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О чем эта должность? Какие у него полномочия будут? "Свадебного генерала"? Хитрозадые зеублюдки.
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Бугага. Зеублюдки и эту фуфлыжную должность зассали отдать Кривоносу.
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А його ще не арештували по підозрі? Борода є, в АТО служив, патріот і на волі? Аууу! Портнов, рюкзаков, шапка-рябка, ви де? Недопрацьовуєте!
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Молодці ! Заплутали так що й ворог не зрозуміє кого назначили відповідальним за тероборону ! )))
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Этого генерала запели в Ялте, и он всю операцию не высовывался.
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Хреново быть ответственным за то,чего не существует...Я ему сочувствую.
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зелёным подсказали, что лучше держать всех реальных патриотов в одном месте и в одном списке..
надеюсь список будет "кодированым"..
дожились - при зебилах украинцам-патриотам лучше шифроваться в Украине, чтобы совсем не просрать страну
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Трешшш! Щойно Цензор писав , що Кривоноса вибрали. А тепер «оновлєно»?
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хрен за вами успеешь ...
был Кривонос, по всем СМИ разлетелось ..., опаньки переиграли, уже Коваль ....
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