 Первый замсекретаря СНБО Коваль назначен ответственным за территориальную оборону Украины (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія Inform".
На одном из закрытых совещаний СНБО было принято решение назначить Коваля ответственным за направление территориальной обороны.
"До 31 декабря должна быть полностью окончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Отметим, сегодня ранее в СМИ распространилась информация о том, что ответственным за территориальную оборону Украины был назначен Сергей Кривонос. Позже в редакцию Цензор.НЕТ обратилась пресс-служба СНБО и пояснила, что секретарь СНБО Данилов допустил оговорку при представлении Коваля.
- согласны ли вы, что националисты и воинствующее меньшинство мешают установлению мира в Украине;
- согласны ли, что у Партии Регионов (возможна смена названия) есть шанс на возрождение и приход к власти!
добре -
на свою голову
Когда? (Часть 2)
Когда? (Часть 3)
Когда? (Часть 4)
Когда? (Часть 5)
не бойтесь,части совсем недлинные
«КВН» - КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами
Мнения 16-дек, 05:449 3 256 0
После моего довольно резкое письмо с критикой шоумена Зеленского, что прибегнув к манипулятивным телевизионных технологий, временно выдает себя за Президента Украины, даже среди моих близких друзей стали звучать голоса: «Нельзя так открыто называть действующего Президента Украины «гандоном », потому что он, в конце концов может им стать. А это разрушает нашу государственность и доверие к институтам »
20 лет !!! Студия «95 квартал», разрушала нашу государственность и доверие к институтам во всех мыслимых и не мыслимых формах, подвергая обструкции, осмеянию (иногда с особым цинизмом) государственных чиновников всех рангов, включая президентов.
Всячески нивелировало и обесценивала национальную культуру украинцев, выставляя их в образах то туповатых «рагулях-сала», или «майданутых, кастрюлеголових нациков», что выкрикивая «Слава Украине» сидя на унитазных очке.
Зарилась на честь и достоинство государства монологами и репризами «о пpocтитутке, принимающий во все дыры».
Издевалась над избиением студентов на Майдане, зло надсмихалася над сожжением дома Гонтаревой, используя для этого Национальные государственные коллективы.
Всячески отстаивала права трансляции медиапродукта с участием лиц, не признают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Лично для меня образцом кварталовских цинизма были выпуски Януковиче, когда актеры квартала зубоскалили над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, который в то время находились в тюрьме по сфабрикованным против них обвинениями.
Фарс, откровенное пренебрежение к государственным деятелям, разрушение имиджа государства в мире, высмеивание и нивелирование национальной самобытности на фоне дискредитации государственных институтов и подрыва авторитета Верховной Рады, Кабинета Министров, Института Президенства - вот чем все эти 20 лет занимался Владимир Зеленский, заработав не только материальный , но как выяснилось впоследствии, и политический капитал, сейчас конвертирован в президентство главного шоумена и руководителя «Студии 95 квартал».
И теперь вы отказываете мне в праве критиковать того, кто сделал себе на этом сногсшибательную публичную карьеру?
А может я тоже хочу стать президентом ?? !! Шучу ...
К сожалению, на поверхность глубоких вод политического океана бытия в Украине действительно часто всплывает всякое говно: искусственный пластик, женские прокладки, использованные гандон, или дохлые морские обитатели, которыми питается всевозможные трупоеды, путешествующее птицы, поверхностные виды рыб ну и телевизионные каналы.
Я - рыба глубоководная. И из глубины этой необъятной бездне исторического течения вижу, как после первого крепкого шторма, все это поверхностное дерьмо окажется выброшенным на берег. Потому глубинные процессы создания истории еще никто не отменял.
Спасутся только те, кто понимает: настоящее государство можно построить только на базовых гуманитарных ценностях, среди которых «Армия. Язык. Вера »занимают видное место вместе с гражданской преданностью, действенным патриотизмом, волей, достоинством, честью - всем тем, о чем последние годы всячески издевался« 95 квартал ».
«КВН» - не может быть государственно идеей!
Зеленский в образе Президента - насмешка над всеми нами.
«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь ... »- эту фразу из бессмертного гоголевского «Ревизора» знают все.
Но знаете, какие слова звучат дальше в цензуре варианте монолога Городничего, обращенного к зрителям в зале?
«Ничего не вижу ... Вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц ...»
С классиком трудно спорить ... Крупные планы зрителей в зале дворца «Украина» это наглядно демонстрируют.
Но к пониманию различий между вечным гоголевским и временным юмором нынешнего президента-комедианта «простому избирателю» еще только предстоит дорасти.
Хотя, наверное, это напрасные надежды ... «Ибо народ - всегда прав».
Видимо, мой народ и «народ» 95-го квартала - это, все-таки, два разных народа.
Антін Мухарський
А решать, конечно, не мне, но и не тебе.
Я просто обосновал твоему коллеге, почему новостной ресурс не обязан печатать не новости, а чьи-то высеры.
Это же чистая шиза от придурка, не дружащего с реальностью.
А сам Мухарский явился по повестке? Или он себя тоже гавном считает?
И как можно серьезно относитсья к человеку, который называет абсолютно законноизбранного президента Украины ""временно выдающему себя за Президента Украины""
То ти голосував 21.04. 2019 за Зеленського?
Я викреслив обох недостойних кандидатів у другому турі.
Але факт є фактом - поки що єдиним президентом України, за якого я голосував, був Ющенко. І там, він був розачаруванням, і ні, я не жалкую, що за нього голосував, бо альтернативою був Яник.
А ще краще - за Арестовича...
ага.очередь из добровольцев.и волонтеров.и все-УБД.
и это-в воюющей стране.
надеюсь список будет "кодированым"..
дожились - при зебилах украинцам-патриотам лучше шифроваться в Украине, чтобы совсем не просрать страну
был Кривонос, по всем СМИ разлетелось ..., опаньки переиграли, уже Коваль ....