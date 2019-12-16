 Первый замсекретаря СНБО Коваль назначен ответственным за территориальную оборону Украины (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія Inform".

На одном из закрытых совещаний СНБО было принято решение назначить Коваля ответственным за направление территориальной обороны.

"До 31 декабря должна быть полностью окончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Отметим, сегодня ранее в СМИ распространилась информация о том, что ответственным за территориальную оборону Украины был назначен Сергей Кривонос. Позже в редакцию Цензор.НЕТ обратилась пресс-служба СНБО и пояснила, что секретарь СНБО Данилов допустил оговорку при представлении Коваля.