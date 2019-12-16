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 Политика Украины
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Все про:гражданство (1024) иммиграция (35) Госмиграция (244) двойное гражданство (68) Соколюк (15)

 Новым гражданам Украины разрешат оставлять старое гражданство, - глава Госмиграции Соколюк

В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

По его словам, первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную раду.

"Этот документ, вероятно, еще предстоит обсудить в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - отметил он.

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Украине необходимо "наполнение людьми для развития нашей страны", говорит Соколюк.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, есть ли у них также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из другого гражданства для получения украинского паспорта", - отметил он.

В то же время будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, добавил чиновник.

"Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... Но лозунга "Приезжайте!" – недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы поощряла это сделать", - подчеркнул руководитель ГМС.

Источник: https://censor.net.ua/n3165614
 
 
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Вероятно что бы продавать новоиспеченным гражданам нашу землю?
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Просто Бубочці не подобаються українці.
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Ну так китайцев надо куда-то девать!
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как зачем?
У Китая к примеру земли мало, а населения много....
Также и в Израиле...
Пора малоросов разбавлять не только слугами, но и гражданами чужих народов...


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Замість того щоб повернути мігрантів, зешмарклі дають громодянство всім.
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Интересно, в каком месте языки тех, кто голосовал за этих "слуг"?
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Наполнение страны людьми? Ты создай условия тем, кто тут живет и кормит тебя.
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