EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  677  37
Материалы по теме:
Все про:ВР (24151) поправки (45) Мушак Алексей (6)

 Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак

Среди поправок к принятому в первом чтении закона о рынке земли есть запрет ее продажи иностранцам и компаниям, среди владельцев которых есть люди с неукраинским гражданством.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, информирует Цензор.НЕТ.

"Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, ибо, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума", - написал Мушак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия

Также планируется уменьшить концентрацию земли в "одних руках" с 200 тысяч гектаров до 5-50 тысяч гектаров. Последняя цифра, отметил советник премьера, пока имеет больше шансов на поддержку.

Кроме того, в первые годы после открытия рынка земли хотят ввести дополнительные налоги за ее перепродажу.

По словам Мушака, депутаты должны проголосовать за законопроект во втором чтении уже на этой неделе.

Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак 01

Также читайте: Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне этого президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Источник: https://censor.net.ua/n3165604
 
 
 Топ комментарии
 
А в кого 2-3 громадянства - це іностранці чи ніт?
 показать весь комментарий
 
А штраф какой будет .случайно не 1700 грн.?
 показать весь комментарий
 
Конституция
Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.

... и я вам не давал право дерибанить наше национальное богатство!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в кого 2-3 громадянства - це іностранці чи ніт?
 показать весь комментарий
 
 
Это колерованные граждане. The best of the best. Генофонд в кипах.
 показать весь комментарий
 
 
Так на підході ж законопроект про подвійне громадянство! І здається богдан казав, що вони його хочуть проштовхнути до НР... Так шо купляти буде громадянин, а користуватись - іноземець. А нам - Аргентина
 показать весь комментарий
 
ну если второе гражданство выбрано правильно то нет...
 показать весь комментарий
 
Как не корректируй эту так званую земельную реформу - она не на пользу Украине !!!

От нее бед будет столько что разгребать их будут еще наши внуки !!!
 показать весь комментарий
 
 
..запрет ее продажи иностранцам и компаниям, среди владельцев которых есть люди с неукраинским гражданством.

А законы для Украины писать с неукраинским гражданством - нормально.. Там же не то, что такие есть - там других просто нету.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.
По его словам, первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную раду.
 показать весь комментарий
 
А штраф какой будет .случайно не 1700 грн.?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это мелкий проступок, это же не работа без трудовой. 51 грн. в самый раз...))
 показать весь комментарий
 
Конституция
Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.

... и я вам не давал право дерибанить наше национальное богатство!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас они скажут что ты коммунст.

Это как долбанутый сосед который выкрутил лампочку в твоем подъезде и носится с рыночными идеями кому бы ее продать.
 показать весь комментарий
 
штраф гривен в 10000 за продажу на 100000000? а конфисковывать проданное будут*
 показать весь комментарий
 
 
Покупка земли это инвестиция в производство. Страна сейчас в стадии инвестиционного рахита, цифры больные. Чем больше тут цивилизованного иностранного капитала тем безопаснее и тем больше денег у каждого.
 показать весь комментарий
 
БОМБА!!!Эксклюзив DW: Убийства противников Лукашенко в Беларуси - исповедь соучастника
https://www.youtube.com/watch?v=cmE0uM3WuQ4
 показать весь комментарий
 
судячи з вищесказаного, в бобіків немає абсолютно ніякої стратегії по земельній реформі...... так аби продати, а що далі? а пофіг
 показать весь комментарий
 
 
Немає проблем. Сначала оштрафовать, а потом похоронить. А землю не продавать.
 показать весь комментарий
 
Ви що? Не можна ж так суворо. Можна посварити і попросити дати обіцянку, що більше так робити не буде.
 показать весь комментарий
 
***** ... земля собственость народа Украины... так шо я как народ с этого дерибана так и буду иметь?так из чисто философии...
 показать весь комментарий
 
73х процентным и в голову не прийдет, что важна не перспектива "наказания" а сам факт продажи земли. Продавать вы будете "уважаемым людям", а штрафовать будут козлов отпущения. В итоге, де-юре земля продана - она уже не ваша, а де-факто есть коЗел отпущения, голый и босый, можете его хоть четвертовать, но землю не вернете!
 показать весь комментарий
 
 
і роздадуть українські паспорти всім...
 показать весь комментарий
 
Во первых нигде и никогда иностранцы не покупали много земли, тем более в таком коррупционном болоте, анализ показал что разница продажи в 5% объема.

Во вторых - это средство производства, если фирма зарегистрирована сдесь, то в наших реалиях иностранные фирмы хотябы не особо лезут в политику. А россиян и Китайцев можно было исключить.

ЕС, и Штаты имеют на порядок больше денег вложенных в рашку, были бы суммы сопостовимы, они бы совершенно по другому защищали Украину.

Но интеллектуальному биомусору, естественно без земли очень нужно лезть в вопрос к которому оно не относится и который не понимает.
 показать весь комментарий
 
Олигафрены вы выбрали клована... я прохобот... так жрите теперь .

Каждый народ заслуживает свое правительство.
 показать весь комментарий
 
Быть против покупки земли иностранцами это то же самое что быть против инвестиции в строительство ими заводов. Местечковое жлобство, учитывая что по расчетам это на жалких 5% поменяет рынок продажи земли.
 показать весь комментарий
 
Юрлицо оно вне национальности у него только капитал. Юрлицо заняло деньги под заставу
и чья теперь земля будет? И еще милион способов.
 показать весь комментарий
 
А зачем продавать? Теперь кто захочет купит себе 50тыс.га украинской земли и построит какое-нибудь государство. 😄
 показать весь комментарий
 
Сверху в ветке: гражданство Украины будут давать без требования выйти из другого гражданства.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх