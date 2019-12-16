 Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, информирует Цензор.НЕТ.
"Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, ибо, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума", - написал Мушак.
Также планируется уменьшить концентрацию земли в "одних руках" с 200 тысяч гектаров до 5-50 тысяч гектаров. Последняя цифра, отметил советник премьера, пока имеет больше шансов на поддержку.
Кроме того, в первые годы после открытия рынка земли хотят ввести дополнительные налоги за ее перепродажу.
По словам Мушака, депутаты должны проголосовать за законопроект во втором чтении уже на этой неделе.
Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне этого президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.
От нее бед будет столько что разгребать их будут еще наши внуки !!!
А законы для Украины писать с неукраинским гражданством - нормально.. Там же не то, что такие есть - там других просто нету.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.
По его словам, первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную раду.
Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.
... и я вам не давал право дерибанить наше национальное богатство!
Это как долбанутый сосед который выкрутил лампочку в твоем подъезде и носится с рыночными идеями кому бы ее продать.
https://www.youtube.com/watch?v=cmE0uM3WuQ4
Во вторых - это средство производства, если фирма зарегистрирована сдесь, то в наших реалиях иностранные фирмы хотябы не особо лезут в политику. А россиян и Китайцев можно было исключить.
ЕС, и Штаты имеют на порядок больше денег вложенных в рашку, были бы суммы сопостовимы, они бы совершенно по другому защищали Украину.
Но интеллектуальному биомусору, естественно без земли очень нужно лезть в вопрос к которому оно не относится и который не понимает.
Каждый народ заслуживает свое правительство.
и чья теперь земля будет? И еще милион способов.