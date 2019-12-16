 Профильный комитет Рады поддержал принятие во втором чтении законопроекта, предусматривающего штрафы за кнопкодавство

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что в соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.