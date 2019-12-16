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 Политика Украины
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Все про:ВР (24151) кнопкодавство (48)

 Профильный комитет Рады поддержал принятие во втором чтении законопроекта, предусматривающего штрафы за кнопкодавство

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект № 2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что в соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3165602
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У них сделки на миллионы. Що ему те три штуцера ?
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От 51 до 85 тысячь гривен, и да, им это с лихвой окупится. В таких случаях, нужно предусматреть пересмотр Закона, который накнопкодавили и привлекать к реальной ответственности с лишением депутатского мандата и права занимать какие либо государственные должности, хотя бы, за повторное кнопкодавство.
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Ківу штрафаніть одразу. Він там свого "самовисуванця" кнопкодавив.
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казалось бы чего проще по отпечатку пальца... но надо сделать видимость ни к чему не приводящую имитацию бурной деятельности, ибо плевать им на штрафы, если сбоку Коломойский или типа него забашляет за нужный закон... Думают, что вокруг все лохи....
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Та это бы и Парубий сделал, просто не смог, ему времени не хватило - всего 5 лет, подумаешь...
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пять тысяч гривен за голос?
Маловато будет!
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