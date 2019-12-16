 Для визита Зеленского в США сейчас не лучшее время, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УНИАН".

"Все стороны знают, что есть приглашение. Оно лежит, условно говоря, на столе. Президент Зеленский сам сказал об этом президенту Трампу: "Спасибо за приглашение, но вы забыли указать дату". Все посмеялись. Но это он просто очередной раз напомнил и обострил этот момент", - рассказал Пристайко.

По его словам, дипломатические советники и министр иностранных дел работают над тем, чтобы это произошло.

"Наверное вы правы, и, очевидно, (для визита. - Ред.) не лучшее время, когда ведется расследование импичмента. К большому сожалению для нас, упоминается и Украина. Поэтому надо, по меньшей мере, подождать, пока закончится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения", - отметил Пристайко.

При этом он добавил, что дата визита Зеленского в США зависит от американской стороны и вполне возможно, что визит состоится до завершения расследования по импичменту Трампа.

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