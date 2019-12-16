 Для визита Зеленского в США сейчас не лучшее время, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УНИАН".
"Все стороны знают, что есть приглашение. Оно лежит, условно говоря, на столе. Президент Зеленский сам сказал об этом президенту Трампу: "Спасибо за приглашение, но вы забыли указать дату". Все посмеялись. Но это он просто очередной раз напомнил и обострил этот момент", - рассказал Пристайко.
По его словам, дипломатические советники и министр иностранных дел работают над тем, чтобы это произошло.
"Наверное вы правы, и, очевидно, (для визита. - Ред.) не лучшее время, когда ведется расследование импичмента. К большому сожалению для нас, упоминается и Украина. Поэтому надо, по меньшей мере, подождать, пока закончится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения", - отметил Пристайко.
При этом он добавил, что дата визита Зеленского в США зависит от американской стороны и вполне возможно, что визит состоится до завершения расследования по импичменту Трампа.
Могут же и в СУД вызвать, для дачи показаний по импичменту Трампа.
А потом еще и за лжесвидетельство посадить...
"Пока у власти Зеленский, это не лучшее время для Украины".
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. https://www.youtube.com/watch?v=ApvRj9oU-80
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Китайские товарищи ударили в подбрюшье
В Кремле, наверное, сегодня праздник.
Как же! Наше «союзное государство» в лице Беларуси получило от нашего союзника против Запада - Китая, кредит в 500 млн долларов. Сегодня договорились - в Шанхае. Переговоры Кремля с Лукашенко о выдаче кредита в 600 млн долларов (названным в Минске не нужным стране «политическим кредитом») были свернуты, но здесь Китай подоспел, выручил наших минских друзей. А Беларусь объявила о «новом уровне отношений» с Китаем. Нихао!
Это даже не «удар в спину» со стороны Китая. Это прямо, чисто конкретно, как в любимом путинском микс-файте, «в торец» или в другое место спереди, но больно, вынос с ринга нокаутом. И здесь - наглядное свидетельство, куда привела Россию правящая тупая корпорация коммерческих чекистов, что на самом деле происходит с влиянием России в мире.
Говоря на языке «понятий», который и есть единственный настоящий язык кремлевской и мидовской подворотни, происходит следующее - Китай нагло вторгся в сферу жизненных интересов России, в ближайшее зарубежье. Китай укрепил Беларусь экономически в тот самый момент, когда Кремль, используя экономический рычаг, добивается аншлюса, желая создать новое государство и тем самым продлить в 2024 году правление Путина на неограниченный срок.
Говорили об экономической эксплуатации Китаем России на востоке, о росте его влияния в Средней Азии и вытеснении России из этого региона, а Китай в это время вразвалочку, оправляя костюм, не торопясь подошел с Запада, деловито примерился и, плюнув Кремлю, в лицо, повернувшись толстой задницей к кремлевским звездам, начал. сосредоточенно сопя, делать свои дела в Беларуси. Показав властям России, что он им за союзник и кто в этой китайско-российской «дружбе» хозяин.
Ну, давайте теперь, кремлевские клоуны, великие государственные деятели из гэбухи, надуйтесь на Китай в программах у брилевых и соловьевых, побухтите возмущенно, что «партнеры так не поступают». Как вы с Украиной, так и Китай с вами - вставил вам реал-политик. И это еще не конец.
Ничего вы не сделаете. Проглотите это унижение. Промолчите. Нет у вас союзников на Западе, нет друзей на Востоке. Доказано. А изнутри ваш «островок стабильности», - запаянный котел с протестной жидкостью на огне, распирает по всем направлением народное недовольство обогатившейся заде-верхушкой. Вот и вся ваша «геополитика». Крымируйтесь и награждайте друг друга дальше!