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 Суд разблокировал переход частей ВСУ на новую систему питания, - Минобороны

Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны Украины о переводе воинских частей на новую систему питания.

"11 декабря Шестым апелляционным административным судом вынесено постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены мероприятия обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16.07.2019", - говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ

В оборонном ведомстве отмечают, что предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Минобороны от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году".

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"В обосновании исковых требований истец указывает, что указанный выше приказ Министерства обороны Украины содержит признаки регуляторного акта и регулирует административные отношения между Министерством обороны Украины, как органом государственной власти и хозяйствующими субъектами, как следствие (по мнению истца) подлежит отмене, поскольку принят с нарушением соответствующей процедуры (необходимой для регуляторных актов)", - напомнили в пресс-службе министерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165600
 
   
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Накінець то МЛЯТЬ. Із за парутварио заблокували реформу. Тварі кончені
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сделай человеку плохо, а потом сделай как было...
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Накінець то МЛЯТЬ. Із за парутварио заблокували реформу. Тварі кончені
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парутваріо треба судить за саботаж проти безпеки держви.
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Наконец-то, благодаря преЗЕденту, солдаты начнут нормально питаться.... Суд разблокировал переход частей ВСУ на новую систему питания, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9828
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сделай человеку плохо, а потом сделай как было...
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Интересно, кто первый пропиарится на этом событии?...
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ага, це як з електичками в Унітазії - одні відмінии, а сцарь взад вернув.
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Я дмб 89... так у нас даже 1 го варианта не было.сыр???какой на ..уй сыр!вода с капустой 1.капуста без воды 2.кисель с бромом 3.все.
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Всьо правільно
Совєтскій солдат бил нацелєн добить хрючєво із вєщьмешка врага !
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Генерал-Енакиевская группировка снова у руля.....
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странно, почему это наше дурноватое ГБР и её мудоруковАдитель Труба, не возбудили уголовное дело против Пороха за реформу питания по НАТОвскому образцу..
еще столько вариантов сесть в лужу, или пернуть в Трубу, а ГБР упустили это момент..
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Ха ха, как смешно. Труба шага не сделает без шоколадника . Зе держат за дурака, пока он думает что все под контролем Богданчика.
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А в Гаагскій Трібунал, за бомбардіровку дєтскіх ясєль Дамбасса?
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І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи їм: "Промовляйте до Їзраїлевих синів, кажучи: Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі: Кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку, - її будете їсти".
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