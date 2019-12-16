 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"70% вероятности, что мы на этой неделе проголосуем (войдем в рассмотрение вопроса рынка земли. – Ред.)", - сказал Арахамия.

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"Там много поправок, мы не успеем (проголосовать. – Ред.), мы просто начнем рассмотрение. А с какой скоростью будем двигаться дальше - это вопрос парламента, регламента, сопротивления", - добавил Арахамия.