 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"70% вероятности, что мы на этой неделе проголосуем (войдем в рассмотрение вопроса рынка земли. – Ред.)", - сказал Арахамия.
"Там много поправок, мы не успеем (проголосовать. – Ред.), мы просто начнем рассмотрение. А с какой скоростью будем двигаться дальше - это вопрос парламента, регламента, сопротивления", - добавил Арахамия.
Марина Порошенко после скандала с бюджетными деньгами уволилась с фонда вероятно собралась подучить английский в лондоне
Ближе к весне наверное...
когда трактор нужно будет как обычно выгонять на свое когда то поле, а там уже трудятся китайские товарищи которых охраняют родные украинские менты...