EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  528  34
Материалы по теме:
Все про:ВР (24151) земельная реформа (169) Арахамия (181) рынок земли (54)

 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть 70% вероятности того, что Верховная Рада на этой неделе начнет рассмотрение законопроектов об открытии рынка земли.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"70% вероятности, что мы на этой неделе проголосуем (войдем в рассмотрение вопроса рынка земли. – Ред.)", - сказал Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский

"Там много поправок, мы не успеем (проголосовать. – Ред.), мы просто начнем рассмотрение. А с какой скоростью будем двигаться дальше - это вопрос парламента, регламента, сопротивления", - добавил Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3165597
 
 
 Топ комментарии
 
Если Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе - то вероятности того что вас слуг урода начнут Линчевать на этой неделе где поймают вырастает до всех - 100% !!! 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 927
 показать весь комментарий
 
Есть 90 % вероятности , что после подстав с Законом о рынке Земли и Децентрализацией вас уже не будут бить.Вас убьют.И бояться вам даунам надо не оппозиции, 73% людей, которых вы наеба" и.
 показать весь комментарий
 
"И бояться вам даунам надо не оппозиции, 73% людей, которых вы наеба" и" - 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8621 Что, перестанут смотреть сватов и 95 квартал? У-уу, это будет сильный удар по партии!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Есть 90 % вероятности , что после подстав с Законом о рынке Земли и Децентрализацией вас уже не будут бить.Вас убьют.И бояться вам даунам надо не оппозиции, 73% людей, которых вы *****" и.
 показать весь комментарий
 
 
"И бояться вам даунам надо не оппозиции, 73% людей, которых вы *****" и" - 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8621 Что, перестанут смотреть сватов и 95 квартал? У-уу, это будет сильный удар по партии!
 показать весь комментарий
 
 

Марина Порошенко после скандала с бюджетными деньгами уволилась с фонда вероятно собралась подучить английский в лондоне
 показать весь комментарий
 
Ну,тогда лучше слугам дьявола не ходить по ночам.
 показать весь комментарий
 
 
Если Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе - то вероятности того что вас слуг урода начнут Линчевать на этой неделе где поймают вырастает до всех - 100% !!! 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 927
 показать весь комментарий
 
 
я думаю шестерок Слуги начнут линчевать не сразу... - через несколько месяцев, когда количество лишенцев отжатых от земли достигнет критической массы...
Ближе к весне наверное...
 показать весь комментарий
 
 
согласен.. я думаю что раньше весны - после окончания Новогоднего запоя все и начнется..
 показать весь комментарий
 
 
ага....
когда трактор нужно будет как обычно выгонять на свое когда то поле, а там уже трудятся китайские товарищи которых охраняют родные украинские менты...
 показать весь комментарий
 
 
ех молодість...... , після того як сотий раз, станеться не так як очікувалось, через роки розчарувань, прийде нарешті прозріння і зясується уже давно відомий факт - під лежачий камінь вода не йде ніяк.
 показать весь комментарий
 
 
Вероятней всего, что эта ВР примет, потом ее разпустят и все дела. У ЗЕ внешняя политика. А Гончаруков, Миловановых и .................... новых наберут. Девочек красивых у нас много и молодых долб...... тоже, а президент один.
 показать весь комментарий
 
я думаю что так просто как они задумали все уже не получится - а будет все по взрослому !!!
 показать весь комментарий
 
 
ты против того что бы граждане Украины покупали свою же землю?Ну ты коммунист,может в колхозы загонишь,как при совке,ты слуга порошенко
 показать весь комментарий
 
пнх даун - прочти сразу что нам предлагают а потом открывай свое хайло чучело зеленое !!
 показать весь комментарий
 
 
проценты голосовавшие за"зе" и имеющие землю, сами оторвут башку тем,"служивым собакам" которые собираются откусить руку ,которая за них голосовала...
 показать весь комментарий
 
 
а! так вон чё ты срался, что будут морду лица рихтовать на этой неделе!
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить: Когда этот учёный Арахамия вычислял вероятность события он использовал биномиальное распределение или всё-таки распределение Пуассона? 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4713
 показать весь комментарий
 
потолок сударь, исключительно потолок.
 показать весь комментарий
 
 
я, всё-таки, думаю, что фонарь. иначе было бы 73,54%.
 показать весь комментарий
 
Еще раз объясняю: Зеленого&Слуг привели к власти для того, чтобы из Украины сделать колонию. Бедную, зависимую, послуживую. Это ударит по всем, живущим в Украине, какого бы политика каждый не поддерживал. Кроме касты богатых. Поэтому завтра выходите все. Не за ЮВТ. За себя.
 показать весь комментарий
 
 
А чого за неї виходити? Вона приклала свої рученята до цього нарідного вибору. Та боротися за землю потрібно. Не дали москальні Україну завоювати, не можна дати скупити, це факт
 показать весь комментарий
 
 
В тому то і діло, що замість ринку нам впарюють розпродаж з елементами дерибану.
 показать весь комментарий
 
 
70% того, що після початку цього процесу почастішають напади на депутан СН, як і попереджала поліція... Вони в якій реальності живуть? Опитування, які замовили не "слуги" до уваги не приймаються і те, що три чверті населення проти цього - їм до путіна? Ну-ну, царюйте, а ми спостерігаємо...
 показать весь комментарий
 
 
шас паспорта раздадут, желающим иметь второе гражданство, без отказа от первого. И начнут новые жители Украины скупать землю незадорого.
 показать весь комментарий
 
 
Всіх, хто бажає розпродажу землі вважаю ворогами українського народу і української державності. Держави без землі не може існувати. Фактично вона перетвориться на колонію.
 показать весь комментарий
 
 
А мешканці, які завзято розпродують свою землю прибульцям, як показує історія дуже скоро починають жити в резерваціях
 показать весь комментарий
 
 
помиляєшся, Романе. Не балалайку їм бажай, а швидше з України в Землю Обітовану нехай валять. Та вгризлися вони в нашу землю, що й не відірвати.
 показать весь комментарий
 
 
Зелохам 2 м.кв. землі, кожному, в Брянських лісах.
 показать весь комментарий
 
Вже бачать себе тут повними господарями. Про що ви думали, коли віддавали за них свої голоси. Українці, ПРО ЩО ВИ ДУМАЛИ?!
 показать весь комментарий
 
Українці, ви самі собі удавку на шию оділи. Схаменіться, поки ще не затягнулася.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх