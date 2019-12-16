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 Пьяный дебошир на Троещине напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру, - Нацполиция

Пьяный мужчина в Киеве на Троещине ударил 19-летнюю патрульную полицейскую и сломал ее нагрудную камеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В Деснянское управления полиции поступило сообщение о конфликте на улице Закревского. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, который пытался остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель, находясь в нетрезвом состоянии, ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудный камеру, размещенную на форменной одежде полицейской, в результате чего камера сломалась и упала на землю.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее не судимый 29-летний местный житель.

Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о объявлении фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165593
 
 
 Топ комментарии
 
19-летняя партульная...ну...и что она напатрулирует???
что она умеет, чтоб остановить преступника?
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и она его не застрелила - а было бы логично
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Хорошо хоть пистолет не отнял у целого полициянта )))
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Жизнь дала трещину, переехал жить на Троещину... Пьяный дебошир напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру на Троещине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 596
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Тада...натуральное гетто на отшибе Киева.
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Як не дивно, але це найспокійніший район у Києві. За кількісью злочинів на душу населення він на останньому місці.
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Не гадь где живешь. Это известный принцип урок)))
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"На Троещине пьяный дебошир напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру"
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и она его не застрелила - а было бы логично
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В цивилизации пристрелили бы.Ну а нам хоть бы научить это быдло чтить закон
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Результат ,когда журналистов набирают из пту за взятки по просьбе родителей.
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Нагрудную камеру - это в прямом или переносном ?
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19-летняя партульная...ну...и что она напатрулирует???
что она умеет, чтоб остановить преступника?
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Пока что она тренируется на кошках... тьфу, на собачниках, получается не очень...)
Но всё впереди - закончит ПТУ для мусоров, уйдёт в декрет, так потихоньку и до пенсии дослужит...)
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+100
Нарезное оружие продают людям в возрасте ОТ 25 лет, а тут 19-летней девочке и ствол, и полномочия...
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Пьяный дебошир напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру на Троещине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3683

Пошлый Вы, и своим меня вопросом в тупик загнали. Ну мало ли чего она умеет... ))
Возраст - не порок, умение и мастерство приходит по мер взросления. Пьяный дебошир напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру на Троещине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3683
Но это шутки. Мне интересно другое - что делал напарник?
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***
Олег стремится поскорее,
уравновесить зло добром
заметил что напарницу дубасят
красиво рядом станцевал.. )))))
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вона на селфі дуже фотогенічно виходить )))
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Хорошо хоть пистолет не отнял у целого полициянта )))
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Пля, урод какой-то! Героем себя ощутил против девочки. Овец позорный.
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- Поручик, что Вы там ищете?
- Грудь.
- Так она же спереди.
- Там я уже искал.
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ты ж не идешь в патрульные, приходится авакову девченок 19 летних брать))))
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понабирали 19-летних девочек...нам негры 2-х метровые нужны!!)))
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Перепрошую, але у кожного патрульного сміття начебто їсти бойовий стовбур. То чому ж вона не вихопила гармату і не відчинила вогонь на поразку, коли зловмисник вдарив її куркулем в груди?
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поки вкурив - це якісь пекельні борошна )))
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Ви краще спитайте, де в Україні є "дяревня".
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Нужно еще прямо со школьных парт или детсадов девочек поднабрать на усиление патрулей
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Жизнь дала Трещину еду жить на Троещину) старая Киевская поговорка
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сейчас валят с переферий абы в Киев на всякие отшибы... престижно типа....
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В США не был, но судя по фильмам, там женщин в полиции довольно много. И женщины эти, судя по внешнему виду, способны годовалого бычка завалить. Наши анорексичные селфикопшы - как они способны вообще кого-то остановить?
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