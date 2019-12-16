 Пьяный дебошир на Троещине напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
В Деснянское управления полиции поступило сообщение о конфликте на улице Закревского. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.
Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, который пытался остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель, находясь в нетрезвом состоянии, ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудный камеру, размещенную на форменной одежде полицейской, в результате чего камера сломалась и упала на землю.
Злоумышленника задержали, им оказался ранее не судимый 29-летний местный житель.
Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о объявлении фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.
что она умеет, чтоб остановить преступника?
Но всё впереди - закончит ПТУ для мусоров, уйдёт в декрет, так потихоньку и до пенсии дослужит...)
Нарезное оружие продают людям в возрасте ОТ 25 лет, а тут 19-летней девочке и ствол, и полномочия...
Пошлый Вы, и своим меня вопросом в тупик загнали. Ну мало ли чего она умеет... ))
Возраст - не порок, умение и мастерство приходит по мер взросления.
Но это шутки. Мне интересно другое - что делал напарник?
Олег стремится поскорее,
уравновесить зло добром
заметил что напарницу дубасят
красиво рядом станцевал.. )))))
Однозначно в турму! .
- Грудь.
- Так она же спереди.
- Там я уже искал.