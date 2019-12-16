 Верланов проталкивает законопроект 1210, чтобы прикрыть налоговых минимизаторов, - Яворский

Об этом пишет в блоге для "Цензор.НЕТ" директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.



По его словам, расчет Минфином ресурсной базы без изменений налогового законодательства означает, что планы поступлений будут легко "выполняться и перевыполняться" налоговой и таможней. "Можно будет отчитываться, что # Новая налоговая и # Новая таможня успешно работают. Их руководители - успешные реформаторы и государственные менеджеры. Идеальная картина мира. Без лишних усилий. Только помощь законодателей ", - говорится в блоге.

"Выполнение плана поступлений - прекрасный повод для бездействия по борьбе с уклонением от налогообложения. Минфин доволен, на минимизацию налогов "нужными" субъектами можно пока закрыть глаза. Детенизации многих рынков - снова отложить. Поле для коррупции - безгранично ", - предостерегает эксперт.

Как писали ряд СМИ, инициатором скандального законопроекта является Сергей Верланов, нынешний глава созданной Государственной налоговой службы.

Напомним, 3 декабря законопроект №1210 "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", авторства Даниила Гетманцева, принят в первом чтении.

Европейская бизнес ассоциация заявила о том, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект как приносящий вред развитию бизнеса в стране.