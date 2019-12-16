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 Политика Украины
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 Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским вариант изменений в Конституцию существенно упрощает процедуру изменения территории громад, областей и др. Это открывает возможность для манипуляций.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, комментируя внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект изменений в Конституцию по децентрализации, передает Цензор.НЕТ.

"Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик. Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде". А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ). А можно из Днепра сделать 8 громад. Или 16. Или 32. Опять же в турборежиме 226-ю голосами. А можно без изменений в Конституцию обьединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса". Или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется. ... Ад", - заявил Филатов.

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Ранее был опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы.

Источник: https://censor.net.ua/n3165586
 
   
 Топ комментарии
 
тебе бы мозгов, а не сапог
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Бачили очі, кого вибирали
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а референдум о границах с "учетом мнения местних жителей".
Єто ж сказка. Именно его хуйлу и не хватало в 2014.
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китайский налетчик он..критикан.. Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 9263
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моника зе!лох під час Нормандського саміту легітимізував вимогу росіян про особливий статус Донбасу на постійній основі та знизив критерії демократичності майбутніх виборів у ОРДЛО.
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".. пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
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Зеля - овощ 2, слуги урода - младорыгианалы
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Появился текст проекта изменений в Конституцию, который внесён Зеленским как неотложный.

Районы ликвидируются, вместо них округа. Вместо государственных администраций вводится должность префекта. Президент может приостановить полномочия любого органа местного самоуправления с одновременным назначением временного государственного уполномоченного.

Админтер устройство, включая список и границы областей утверждается Верховной Радой законом. Напомню, сейчас это прописано в Конституции. Это шаг к полному перекраиванию административной Карты Украины, с укрупнением районов-округов и областей.

Глава областной и окружной Рады ротируется ежегодно.

Предлагается дать возможность ВР законом определять правовой статус отдельных админ-территориальных единиц. Ну например, специальный правовой статус Донецкой и Луганской области безо всяких изменений Конституции, просто законом через 226 голосов

Красиво делает нас разом.
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Если Филатову не нравятся, значит, хорошие сапоги, надо брать.
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- Гражданин, Зеленский насрал вам на голову.
- Если ты, порохобот, бесишься, значит правильно все делает Владимир Александрович.
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и при этом совсем не важно, что он делает !!!
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це все спільними зусилями бариг-ПРойдисвітів , свинарчуків і абинеюльок. маємо те що маємо.
на жаль . ще довго мабуть матимемо бо бариги-ПРойдисвіти , свинарчуки і абинеюльки нікуди не поділись. змінять в чергове маски, назви і знову до корита.
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извини, я с религиозными фанатиками дискуссии не веду.
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зеленский взял за основу закон при порошенко..на 90% уверен..
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а сам почитать не пробовал сначала или методички г+г такие прислали??
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Пан Зеленский просто очень хочет мир, но твоим скудным умом это не понять. А для мира надо принять некоторые законы. Вот грамотные люди возлагают на него надежды. Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 1594

//// Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины - Петра Порошено и Владимира Зеленского - отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем [его обещаний] было завершение войны», - сказал Песков, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов «не дело Москвы».Он добавил, что в Кремле надеются, что план Зеленского будет реализован и что Украина выполнит минские договоренности. ////
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Как бред? Новые законы максимально подгоняют под стандарты РФ, что бы в случае чего не пришлось сразу много менять и людям было комфортно. Но это если вдруг, что, конечно, очень мало вероятно, будет присоединение Украины к РФ.
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В каком месте бред? Новый закон, который внес Зеля, почти копирует "вертикаль власти" в РФ.
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".. пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
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"Пан Зеленский просто очень хочет мир, но твоим скудным умом это не понять. А для мира надо принять некоторые законы. Вот грамотные люди возлагают на него надежды. "
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Ты своим волдырём между ушей даже не в состоянии понять, что ключи от "мира", которого так хочет "пан зеленский" , находятся в руках у путина.
И их можно только КУПИТЬ.
И твой "пан зеленский" так хочет этого "русского мира", так хочет, что готов отдать за него
всю страну, со всей её государственностью, независимостью, землёй, людьми, промышленностью и т.д.
"Оно ОЧЕНЬ ХОЧЕТ МИР".
И собирается заплатить за него.
Дорого.
По максимуму.
И "грамотные люди" возлагают на него надежды.
ОНО-то свалит, ему есть куда.
Что будут делать "грамотные люди"?
Израиль всех не примет.
И виллы в Италиях есть, видимо, не у всех "грамотных людей".
ИЛИ У ВСЕХ ?
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Я то это отлично понимаю, а вот ты оценить тонкий юмор не смог. Так что на счёт волдыря между ушей - это к зеркалу. Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 9040
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а референдум о границах с "учетом мнения местних жителей".
Єто ж сказка. Именно его ***** и не хватало в 2014.
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Децентрализация а на самом деле Федерализация а еще просто с феодализацией под князьков и царя ПУ
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Централизация под царя, с последующим статусом от царя Донбассу, причем Донбассу всему, а не только оккупированой части...Ермак придумает....
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Короче скоро сбудется мечта *****. Украинцы будут воевать между собой за громады и территории а Рашка будет откусывать каждый год по новому куску незаметно. Кроме того теперь кремлю будет легче договориться с каждой громадой по отдельности чем сейчас со всей Украиной целой.
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так они и хотят раздробить на губернии и волости, в каждой будет сидеть очередной клоун из 95 квартала и будет решать какой референдум проводить и к чему присоединяться, например к белгородской иль сразу к варонижской губернии, посмотри всё события по сериалу с клоуном на лисапеде, там будущая карта Украины.
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вот мне интересно - когда терпение у всех закончиться - нас тянут во времена, даже хуже, чем при овощи - шо всех все устраивает
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выкатывай броневик ,предводитель команчих и начинай дебош
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А є ті, хто порівняє закон пороха із законом зе?
Земні здається що вони будуть схожі на 95 процентів!
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Геном людини та шпнпанзє відрізняються трохи більше як на 1%.
Всього 1% і яка різниця! Чи ти різниці не бачиш? Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 3516
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чи не дуже складна метафора для законопроектів?
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"Закон Пороха" залишився в 21-му квітні 2019 ріку. Все що зараз приймається - це закон зубожілого лохторату, поціновувачів 95-го кравталу та ідєйних зелених.
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В школе учился?
На сколько здесь процентов отличается:
"Казнить, нельзя помиловать" и "Казнить нельзя, помиловать"
?
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Закон об импичменте принятый предыдущей радой... и принятый зеленым стадом отличаются друг от друга процентов на пять... НО... это абсолютно разные законы...
В первом случае импичмент можно было обьявить в течении года... в случае с законом от зеленого стада импичмент можно будет обьявлять от начала и до китайской пасхи...
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А ничего, что под тот хороший закон надо было вначале Конституции изменить?
Порядок импичмента, причем достаточно подробно выписан в Конституции и никаким законом его изменить невозможно. Тот закон был написан под лохов, которым бы красиво рассказали про новый и хороший закон, а в случае реальной угрозы импичмента просто через КС отменяли его как неконституционный и вуаля. Никакого импичмента уже нет, так как нет закона.
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Ему выборы важны. А не как привести в порядок приписанную улицу.
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73% не могут ошибаться

Бубочка наведет порядок в стране железной рукой
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Та да... миллиарды мух тоже не ошибаются хавая гавно вместо шоколада...
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Бубачка решил себя сделать царем... а в итоге будет губернатором одного из округов паРаши...
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Та ладно, Боря, ну какой китайский лётчик... всем давно известно - ты японский космонавт!!!
Жаль, что до сих пор не в тюрьме, вместе со своей Лысой Машкой, ой, Мишкой!
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Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, нет лучше китайский космонавт, так пафоснее и все таки мечта.
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Федерализация от *****
На наших глазах малоросы разваливают Украину
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На ваших глазах ще и сооснователя партии рыгов посадят, Петра Незаменимого!
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Кто ж его посадит!
Он же резидент фсб
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Ну а что вы хотели если президент - тупо кретин и таких же полудурков набрал в команду...
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Мери міст та голови ОДА, де розташовані водоканали-ліцензіати, звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням терміново відкоригувати Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 4033 тарифи на послуги водопостачання та водовідведення на 2020 рік.Мери та губернатори просять Нацкомісію підняти тарифи на воду » Інсайдер Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции - Цензор.НЕТ 4033
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Філатка таки льотчик, тільки не китайський а коломойський.
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Смотрю я на эту херню... Так и хочется переформатировать эту всю Систему и откатиться к старой Конституции и когда народных депутатов избирал народ и мог их теоретически отозвать, а не по этим *лядским списком *лядских партий, когда всякая шваль попадает в ВР.
Насчет Зеленского. Плохо не тогда, когда человек невысокого роста. Плохо, когда человек низок.
Прошу не записывать меня в порохоботы, т.к. о Мародере я еще худшего мнения.
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Филатив остряк Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 7923 и ненамеренно помочился на мельницу порохоботов...... А ни че что любая норма конституции ссылается к туевой кучей законов которые всё это и регулируют....например если в результате поглощения население населенного пункта изменилось на 25% то проводят выборы, это логично, а в конституцию этого нельзя вносить для гибкости законодательства, так что Зеленский прав!!! В чем зрада?? Да и префекты имеют право забанить то что не в интересах локальных жителей!
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Скажи какая норма не имеет земных законов а я поржу над тобой
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Я безкоштовні консультації не даю, а Зебілам встановлюю надбавку за тупість.
Читати вмієш? Не усі мізки засрав дебільними серіалами? ну то гугли!
Почни із Конституції на яку ти послався і якою твій Зебіл щодня підтерається:

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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Спасибо что подтвердил всё сказанное мной Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 4888

надо в конституции прописать право порохоботов переходить улицу на красный свет, исправить несправедливость, бо Ылита, чо
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Філатов заспокойся, ніякі села до Дніпра приєднувати не будуть. Зелі потрібно Малоросію до ***** приєднати, села то не його рівень!
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А чем ета *децентрализация* отличается от федерализации предложенной окупантами?
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