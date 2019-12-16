 Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, комментируя внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект изменений в Конституцию по децентрализации, передает Цензор.НЕТ.
"Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик. Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде". А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ). А можно из Днепра сделать 8 громад. Или 16. Или 32. Опять же в турборежиме 226-ю голосами. А можно без изменений в Конституцию обьединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса". Или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется. ... Ад", - заявил Филатов.
Ранее был опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы.
Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
Районы ликвидируются, вместо них округа. Вместо государственных администраций вводится должность префекта. Президент может приостановить полномочия любого органа местного самоуправления с одновременным назначением временного государственного уполномоченного.
Админтер устройство, включая список и границы областей утверждается Верховной Радой законом. Напомню, сейчас это прописано в Конституции. Это шаг к полному перекраиванию административной Карты Украины, с укрупнением районов-округов и областей.
Глава областной и окружной Рады ротируется ежегодно.
Предлагается дать возможность ВР законом определять правовой статус отдельных админ-территориальных единиц. Ну например, специальный правовой статус Донецкой и Луганской области безо всяких изменений Конституции, просто законом через 226 голосов
Красиво делает нас разом.
- Если ты, порохобот, бесишься, значит правильно все делает Владимир Александрович.
на жаль . ще довго мабуть матимемо бо бариги-ПРойдисвіти , свинарчуки і абинеюльки нікуди не поділись. змінять в чергове маски, назви і знову до корита.
//// Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины - Петра Порошено и Владимира Зеленского - отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем [его обещаний] было завершение войны», - сказал Песков, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов «не дело Москвы».Он добавил, что в Кремле надеются, что план Зеленского будет реализован и что Украина выполнит минские договоренности. ////
Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
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Ты своим волдырём между ушей даже не в состоянии понять, что ключи от "мира", которого так хочет "пан зеленский" , находятся в руках у путина.
И их можно только КУПИТЬ.
И твой "пан зеленский" так хочет этого "русского мира", так хочет, что готов отдать за него
всю страну, со всей её государственностью, независимостью, землёй, людьми, промышленностью и т.д.
"Оно ОЧЕНЬ ХОЧЕТ МИР".
И собирается заплатить за него.
Дорого.
По максимуму.
И "грамотные люди" возлагают на него надежды.
ОНО-то свалит, ему есть куда.
Что будут делать "грамотные люди"?
Израиль всех не примет.
И виллы в Италиях есть, видимо, не у всех "грамотных людей".
ИЛИ У ВСЕХ ?
Єто ж сказка. Именно его ***** и не хватало в 2014.
Земні здається що вони будуть схожі на 95 процентів!
Всього 1% і яка різниця! Чи ти різниці не бачиш?
На сколько здесь процентов отличается:
"Казнить, нельзя помиловать" и "Казнить нельзя, помиловать"
?
В первом случае импичмент можно было обьявить в течении года... в случае с законом от зеленого стада импичмент можно будет обьявлять от начала и до китайской пасхи...
Порядок импичмента, причем достаточно подробно выписан в Конституции и никаким законом его изменить невозможно. Тот закон был написан под лохов, которым бы красиво рассказали про новый и хороший закон, а в случае реальной угрозы импичмента просто через КС отменяли его как неконституционный и вуаля. Никакого импичмента уже нет, так как нет закона.
Бубочка наведет порядок в стране железной рукой
Жаль, что до сих пор не в тюрьме, вместе со своей Лысой Машкой, ой, Мишкой!
На наших глазах малоросы разваливают Украину
Он же резидент фсб
Насчет Зеленского. Плохо не тогда, когда человек невысокого роста. Плохо, когда человек низок.
Прошу не записывать меня в порохоботы, т.к. о Мародере я еще худшего мнения.
Читати вмієш? Не усі мізки засрав дебільними серіалами? ну то гугли!
Почни із Конституції на яку ти послався і якою твій Зебіл щодня підтерається:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
надо в конституции прописать право порохоботов переходить улицу на красный свет, исправить несправедливость, бо Ылита, чо