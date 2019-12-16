 Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, комментируя внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект изменений в Конституцию по децентрализации, передает Цензор.НЕТ.

"Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик. Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде". А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ). А можно из Днепра сделать 8 громад. Или 16. Или 32. Опять же в турборежиме 226-ю голосами. А можно без изменений в Конституцию обьединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса". Или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется. ... Ад", - заявил Филатов.

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Ранее был опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы.