 Договоренностей с Россией по транзиту газа пока нет, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе которой договорились продолжать отрабатывать варианты продолжения транзита.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

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