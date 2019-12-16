 Договоренностей с Россией по транзиту газа пока нет, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии", - говорится в сообщении.
О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники.
Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе которой договорились продолжать отрабатывать варианты продолжения транзита.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.
Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.