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 Договоренностей с Россией по транзиту газа пока нет, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе которой договорились продолжать отрабатывать варианты продолжения транзита.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165584
 
 
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Европа нагнет на годовые контракты с пролонгацией- ежу понятно.
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ой, я вас умоляю. кидалы до последнего держат в напряжении, создавая впечатление серьёзной борьбы и поддерживая иллюзию собственной нужности. уже все решено, продано и куплено.
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Договоренностей с кацапами по транзиту газа пока нет, но премии Коболев с Ветренко уже себе выписали !!! Договоренностей с Россией по транзиту газа пока нет, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8881
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є, просто "73-янелолхам" їх не озвучили
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зима ТЕПЛАЯ будет и руский газ на........ никому не упал !!!! ч\з два дня топлю дровами по ОДНОМУ ведру !!!! темпер.в доме +19 на третий день !!!
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