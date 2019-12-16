EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  5011  86
Все про:Поляков (188) Слуга народа (565)

 "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков подал заявление о выходе из партии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.
Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", - говорится в сообщении.

К сообщению Поляков прикрпеил фото заявления на имя главы партии Александр Корниенко. Оно датировано 16 декабря.

Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2"

Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота: нардеп от СН Поляков подал заявление о выходе из партии 01
Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота: нардеп от СН Поляков подал заявление о выходе из партии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165582
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы в СН - вот это поворот! "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 3381
 показать весь комментарий
 
Диалог пацаков о Порошенко под новостью о зеленой плесени "Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії - Цензор.НЕТ 7003
 показать весь комментарий
 
Созданное из помоев не надо помоями поливать,и так все понятно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Соросята рулят в Украине ))))))
 показать весь комментарий
 
Соросу уже 90 лет,он уже своим горшком рулит,а не Украиной,перепиши методичку
 показать весь комментарий
 
 
девочки, не ругайтесь,

вы ж по одну сторону
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Согласно Википедии (агенту кремля) Порошенко вступал в следуующие партии СДПУ(о) Медведчука,Партия Регионов,БПП,ЕС,быстро переобувается
 показать весь комментарий
 
 
Перед СДПУ(о) была еще Солидарность самого Порошенка. Потом она объединилась с кем-то и образовала Партию Регионов
 показать весь комментарий
 
Диалог пацаков о Порошенко под новостью о зеленой плесени
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не успел выйти из партии и уже свою партию помоями облил сразу видно приличный человек
 показать весь комментарий
 
 
Созданное из помоев не надо помоями поливать,и так все понятно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я не про тебя говорил
 показать весь комментарий
 
 
И я не про тебя, а про твою любимую партию.
 показать весь комментарий
 
 
Раз пошла такая "пьянка"..... . Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
 показать весь комментарий
 
 
Еще -- уже месяц, как в своем интервью глава "Автоевросилы" Ярошевич прямо обвинил Дубинского в авторстве мутных схем с "евробляхами". Прямым текстом сказал, что деньги со схем заносились именно ему.. Там еще много чего интересного сказано в этом интервью. Ну и? Где дела по фактажу? Где хоть одно заявление от "компетентных" органов?
 показать весь комментарий
 
 
И где дела против прокурорского "решалы" Медяника? Или его переписки недостаточно для проверки? Опять неприкасаемые? Почему "секси-д*бил" Яремченко до сих пор не только депутат но и глава комитета ВР с доступом к гостайне? Что, лучше его нету или поменять его в Раде не на кого? А ведь Моника сам грозился с ним "порешать" и бровки супил. Что, оказалось слабо? Где проверки делишек Юзика на 600 тыс.? Типа НИЗЗЯ - близкий друг бубочки? Где дела по заявлениям про доплаты "слугам" в конвертах? Опять делаем вид, что ничего не было, а народ типа тупое быдло?
 показать весь комментарий
 
 
И при этом они все с бубочкой во главе тихо молчат в тряпочку по поводу угроз банды гопников-депутатов от СН главе полиции Кривого Рога в стиле 90х (опять-же Медяник и Юзик), по поводу "постельной аттестации" на посты зам. министра и многих других не менее интересных вопросах.

Это же не добровольцам и волонтерам мстить и по тупому дела шить. Тут настоящая воля нужна правду сказать про себя и свое окружение Правда зелебобики?
 показать весь комментарий
 
 
Экземпляру ОПЗЖ гораздо ближе и секта Шария.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы в СН - вот это поворот! "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 3381
 показать весь комментарий
 
 
Так и произносящий это не от мира сего )))
 показать весь комментарий
 
Мне тоже понравилось! Хотя бы намекнул кто именно, а то прям интрига "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 5463
 показать весь комментарий
 
 
Это чтобы объявить их виновными в провале ЗЕкоМАНДЫ.
 показать весь комментарий
 
 
Так ось, хто заважає бубочкам! Зачаїлись розбійники в райських кущах святої партії! "Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії - Цензор.НЕТ 8258
 показать весь комментарий
 
Воны нэ заважають, воны продолжают начатое Пэтрухой и даже не прячутся.
 показать весь комментарий
 
 
Їх внєдріл мародер підступними методами! Негідник такий!
 показать весь комментарий
 
ну куда ж без порохоботов, без них же никак истинному борцу со "старым" режимом)))
 показать весь комментарий
 
 
Скажу больше - Зеленский - порохобот "Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії - Цензор.НЕТ 9488
 показать весь комментарий
 
 
ну так мы и до "***** - порохобот" докатимся.
 показать весь комментарий
 
Так будь последователен, напиши заяву об отказе от мандата - совсем легко вздохнешь!
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепугу? А он можоритарщик. Он шел не от партии. И это Моника теперь несет персональную ответственность за включение Полякова в списки и фракцию СН. Как и других депутатов "слуг" папы Бени.
 показать весь комментарий
 
 
Вернее другое сравнение - Вырвался из трясины ОПГ имени папы Бени.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то борьбой очередного борцуна запахло на фоне дурно пахнущего скандала. Видать борцун тоже не совсем чист.
 показать весь комментарий
 
 
"...где есть кнопкодавы, порохоботы..." Да что ж это творится. Круче, чем евреи в СС и любители сала в ИГИЛ.
 показать весь комментарий
 
 
Від прочитаного ісламіст в шоці перехрестився.
 показать весь комментарий
 
 
Как точно сказал про припизидента)))
 показать весь комментарий
 
 
"Порохоботы" в Слугах Народа и руководство "Слуг" их ПОКРЫВАЕТ?!!!
"Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 532

А этот так называемый "бывший слуга" может дать определение:
Что такое "порохобот"?!!
Ибо есть сильное подозрение, что он под этим термином понимает что-то совсем ДРУГОЕ, чем весь остальной мир.
 показать весь комментарий
 
 
Раз не любит порохоботов.значит не совсем конченый...
 показать весь комментарий
 
 
если он порохоботов увидел среди зелёных соплей, то совсем
 показать весь комментарий
 
 
Ой,да там уже все скрестились и гибридами стали. Шот ,все заглохло.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты, дебил, таких дебилов туда навыбирал.

Доволен ?
 показать весь комментарий
 
 
День и час пи#дить клоунов будет обьявлен дополнительно.
 показать весь комментарий
 
 
"кнопкодавы, порохоботы, любители решалова" (с) "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 4741
 показать весь комментарий
 
Не много не точно из ЗЕ нужника глядя из того сколько уже зашкваров и запах другой не болота "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 775
 показать весь комментарий
 
 
Болото, это - "кнопкодавы, порохоботы, любители решалова...."
 показать весь комментарий
 
 
вийти з СН через те, що там - порохоботи???
галоперідолу сабжу!
краще - два
 показать весь комментарий
 
 
Да, вчера еще был хорошим мальчиком.
Подосрал он вас. "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии - Цензор.НЕТ 2595
 показать весь комментарий
 
я вашу собачу мову не розумію
вчи людську, прігоженське
 показать весь комментарий
 
хаха, порохоботы, как рузьге мир, - везде пролезут.
 показать весь комментарий
 
 
от какой партии он теперь депутат? Единая Россия?
 показать весь комментарий
 
Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы...

Оце так пердімонокль!
 показать весь комментарий
 
 
В честность этого тела не верю,от слова совсем. Но радует,что умные уже сторонятся этой кучи зеленого гуано.
 показать весь комментарий
 
 
Ахахахах)) Давай к Киве в таёженный блок. Там точно порохоботов нет.
 показать весь комментарий
 
 
Так будь последовательным, сложи с себя депутатские полномочия - в депутаты ты же прошёл как член этой партии...)
 показать весь комментарий
 
Как говорил Марк Твен: «Все политические партии в конце-концов умирают, подавившись собственной ложью».
 показать весь комментарий
 
 
Погано пахне нормально мовою звучить - смердить. Якби зебіли не парфумилися - від них смердить.
 показать весь комментарий
 
порохоботы в слуге нарида?! да не может такого быть! а! это, наверное, Лизонька Богуцкая...
 показать весь комментарий
 
А мандат нардепа прикрепил? А то из болота (партии дурнопахнуШШей) вышел, а слугой остался? "Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії - Цензор.НЕТ 2823
 показать весь комментарий
 
 
і скільки мервих американських президентів причетні до цієї операції "Болото" ? )))
 показать весь комментарий
 
Вот он - новый Пламенный Барец!
Подхватывает знамя борьбы, выпавшее из ослабевших рук Леща-Шабунина!
Порохоботы в зилёной партии - трипищите!!!
 показать весь комментарий
 
от жеж курва, я не проти виходу, має право, але так, щоб зовсім, додому в колгосп. так хрен від кормушки відлучиш
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх