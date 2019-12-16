 "Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.
"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.
Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", - говорится в сообщении.
К сообщению Поляков прикрпеил фото заявления на имя главы партии Александр Корниенко. Оно датировано 16 декабря.
Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом.
вы ж по одну сторону
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
Это же не добровольцам и волонтерам мстить и по тупому дела шить. Тут настоящая воля нужна правду сказать про себя и свое окружение Правда зелебобики?
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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А этот так называемый "бывший слуга" может дать определение:
Что такое "порохобот"?!!
Ибо есть сильное подозрение, что он под этим термином понимает что-то совсем ДРУГОЕ, чем весь остальной мир.
Доволен ?
галоперідолу сабжу!
краще - два
Подосрал он вас.
вчи людську, прігоженське
Оце так пердімонокль!
Подхватывает знамя борьбы, выпавшее из ослабевших рук Леща-Шабунина!
Порохоботы в зилёной партии - трипищите!!!