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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:земля (1621) нападение (1799) Арахамия (181) Слуга народа (565) Ананченко (1)

 Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия

Правоохранительные органы предупредили, что на этой неделе на "слуг народа" могут осуществляться нападения.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в течение всего времени, пока рассматривается вопрос о продаже земли, в Украине происходят различные митинги, которые имеют немного "активированную фазу, немного деактивированную фазу".

"У нас есть информация, что на этой неделе будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", -  сказал Арахамия.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроб, похоронный венок, КамАЗ земли, - Корниенко заявил о запугивании нардепов от "Слуги народа"

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.

Как позже сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165579
 
 
 Топ комментарии
 
И, конечно же, это будут праворадикалы и АТО-шники...
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И, конечно же, это будут праворадикалы и АТО-шники...
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Залишилось знайти карамельний слід або обгортки від шоколапок...
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А якщо у ЗЕбілів дупа злипається, за такі фізіологічні незручності можна писати заяву Трубі в ДБР, звинувачуючи в тому Порошенка?..
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І саме цікаве, від великої любові до зеленої гопоти, на чолі з найвеличнішим преЗидентЕрвативом людства
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Там же написано: "Правоохранители нас предупредили...", получается что сами правоохранители и собираются нападать. Сабаковские орлы очевидно..
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Ваще то война. Где-то убивают каждый день. Переживете.
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Повысить зарплату им однозначно. Как там у ментов поется, работа .................. .
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Значит делаете не доброе.Ваши аферы вам через задницы и выйдут.Вы же туго соображаете , что такое 73% ********--х.
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Выбрали шестерок, которые обслуживали регионалов в банях и саунах, веселили, пели, терли спину и делали разные массажи. В следующий раз быдло 73 выберет домашних живолтных этих слуг?
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И КОНЕЧНО АВАКОВ ВАС ПОСТАВИЛ РАКОМ ОТ СТРАХ ВЫ НА ВСЕ УСТУПКИ ПОЙДЕТЕ МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ВАС ИМЕЮТ НА ВАШЕЙ ЖЕ ТЕМЕ Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5996
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Арахамия победил в конкурсе "Паранойя недели"!

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есть спасительная пирамидка, пусть попросят, и им спокойней, безопасней, и товарищу какой никакой доход.
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Кому вы надо, опущенные. Нардепы из бывшей ПР и то себя достойно вели, по сравнению с вами, идиотами голимыми
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а чё токо на этой неделе? дальше будет только чаще.
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Зараз зебіли почнуть ще сильніше молитися за Рюкзакова...
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А ви шо курва собі думали , здавати Украіну та спокійно ходити по вулицях ??
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бронежилет, каску, - шоб было видно как вас любят в народе)
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Оказывается "горе от ума", до сих пор актуально. Арахамия подтверждение тому.)
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"Слуги народа" жалуются на народ,которому не нравятся мутняки этих самых слуг.
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хм.. и не только на этой неделе, а до полного вашего уничтожения вы будете ходить и боятся своей тени !!! .. лучше прячьтесь сразу все в гробах слуги... Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9126
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Я ще кілька місяців тому попереджав, що вас будуть бити, можливо навіть ногами. А ви мені - нє можєт бьіть - мьі слугі народа, народ нас любіт. Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7560
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нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия... чому тільки на протязі одного тижня? Всюди та завжди. Бо ведуть себе не як українці, а вороги України.
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Слугам лучше забаррикадироваться в зале заседаний. Кормить их блинами под дверь.
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Они могут провернуть маланскую индейскую военную хитрость: быстро перейти в любую из других фракций, которым ничего не грозит.
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правильно. а гадить пусть ходят как и всегда - за трибуну.
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Гадить будут под себя.. на это они мастера )))
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пора опять турборежим включать, а то все уже как у папередников.
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Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия

- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Да уж!
<...>
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? (с)
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А 300 рублей не спасут отца русской демократии(с)
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Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? Нет лучше тренинг на Мальдивах, там легче затеряться в толпе.
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опасная работа у депутатов. Срочно надо повысить зарплату и выделить некоторую сумму отдельно на моральную реабилитацию
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И приставить к кажному Слуге по охороне
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Слуги Народа решили самоизолироваться от народа... для его же блага ))
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Похоронили патриота, которого убили за украинский язык.
Что-то вы, гниды, не сильно переживали за это, не обсуждали, не делали заявлений, не обещали безотлагательно расследовать
А когда какой-ты там Слуга типа народа слегка поцарапался, вы уже предупреждаете.
Кого следующего из Слуг слегка поцарапают вы уже назначили?
Кто заказал Гандзюк, расследовали?
Подконтрольные Авакову дружины еще недавно бегали за Порошенко по всей Украине с этим вопросом. А при Зюзе вдруг резко перестали интересоваться...
Пошел ты ..., Абрахамия
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Те що відбувається абсолютно природно. Нам за допомогою методів агресивного маркетингу Коломойський втюхав Зєєєлю та "Слуг урода", так само, як колись Гордон втюхував простакам пірамідки Юшенсі.
Якщо шахрай продав простакам силу-силенну цих пірамідок він не перестає від цього бути шахраєм, тому воплі про 73% пыдтримки м'яко кажучи недоречні.
А яка реакція людини, що на ранок зрозуміла: шахраї втюхати йому непотріб за скажені гроші?
Отож!
Тому шановні слуги урода Коломойського, ні чому не дивуйте! Все що відбувається має статися, це є наслідок ваших дій. Вас ні хто не змушував брати участь у обмані народу України, ви самі прийняли це рішення, отже наслідки впадуть на ваші підлі голови!
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Мені цікаво, а цо це за дрібну цюцюрку вона показує пальцями?
Та якби наші знущалися над ватницями, то потужним козацьким струком, а не отією піпіркою партнера курвалевської.
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Мабуть, заздрить тим жінкам. Хоче щоб над нею теж познущались українські військові.
Нє, її можна зрозуміти. Пам'ятаю, як її чоловік зраджував зі старою бандаршею Штепою на базарах.
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Та-а-ак... Схоже, скоро для 73% прозвучить шокова інформація "не все так однозначно! чтоб вьі знали, распятьій мальчик таки бьіл! пришло время сбросить желто-блакитньіе очки и посмотреть в лицо правде! как немцьі в 1945!"
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Арахноморф, продовжуй вже - "для запобігання цим нападам вирішено запровадити надзвичайний стан і комендантську годину, після чого провести масові облави і арешти ветеранів, волонтерів та інших нацистів з метою розкриття масштабної терористичної мережі. Для забезпечення правопорядку партія СН запрошує до України обмежений контингент досвідчених спеціалістів з однієї іноземної військової компанії".
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не нагнетай. зе-недоумки кроме кремлевских крыс мало кому интересны. пусть кошмарят друг друга.
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Перепрошую, але ви написали дещо короткозорий пост. Справа в тому, що "слуги" кремлядям нецікаві - зате дуже цікава Україна. І "ввести миротворцев" можна з будь-якого приводу. В 2014 це був "захист російськощелепних від бандер". Думку вловлюєте?
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митинги, которые имеют немного "активированную фазу, немного деактивированную фазу". - У меня есть вопрос: Арахамия косноязычный или это автор статейки такой?
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А где высеры ЗЕботов? Выжидают новости с связанные с Порохом
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Щоб вас всіх повбивали. Я би почала з Курвалєвської.
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Та це його киця подряпала, чи коханка.
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Та да) В "балаклавах" они такие, хитрые........
Напали и убежали))) Бывает)
Вы, это, берегите себя) А то как мы-без вашей руководящей и направляющей роли(((
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Не прячтесь от людей за ментовскими спинами
Это же любовь людей к вам
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Вона как! Правоохранители знают о нападениях и заранее предупреждают Слуг народа. Вывод: Депутат на этой неделе должен сидеть дома и пить какаву с чаем в кругу семьи.
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мрази, вас не только бить, вас еще и вешать будут
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Это все, что надо знать, чего ждут от от Слуг в Расее
…Если удастся связать все эти фрагменты воедино, получится шикарный паззл, характеризующий «героев майдана и АТО» в глазах большей части общества - и в моральном, и в политическом, и во всех остальных отношениях.

При должной подаче и раскрутке именно этого фрагмента, может получиться отличная деконструкция и дегероизация сразу двух героических мифов - о майдане и о добровольцах, вставших на защиту родины в тяжелую годину.

Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».

«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, МЫ искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
13.12.2019
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
Автор детективных романов и повестей, предприниматель, девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России». Член президиума Российского еврейского конгресса.
politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html
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Навіщо увесь цей кіпіш: якщо народ вас б"є - значить любить!
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У 2014 році був арт-директором нічного клубу, у 2015 році працював менеджером зі зв'язків з громадськістю у нічному клубі.
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менеджером зі зв'язків з громадськістю у нічному клубі?

Шо, и такое бывает?
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отож и оно, видно по привычке хотел связаться с общественностью, и ой как некрасиво получилось.
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Це, тіпа у мєнтів ставлять відповідати з громадськістю тих, кого не можна звільнити, а він ні на що інше не годен.
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Ребятки касавы))) 100500% поддерживаю))))))
Чтобы не было так страшно, объявите "перерыв" и слетайте на недельку в страны с благоприятным, для Вас, климатом)))
А ту сабаков и его орлы-сами разрулят ситуацию)
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Объявите каникулы с завтрашнего дня, типа "работа" в округах и валите, меньше шкоды от вас в Раде будет
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"У нас есть информация, -совково гебнявый штамп...ибо если государственный служащий ,не указывает на источник этой информации,тогда он и есть тот,кто заинтересован в собственных интересах,или в интересах рашиста, для дистабилизицации заранее общестенного мнения в Украине...из которого в перспективе и будут делать то.что нужно оккупанту и тем.кто хочет оккупировать(скупить украинскую землю)
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Они вам сделают любую информацию. Даже из вашей походки
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Вони це будуть робити захопившись ультранаціоналістичними поглядами, культивуючи велич арійської раси
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Велич ЗЕльоной расы. Их предводитель уже для них самый великий политик в мире или как там его.
Куды там арийской расе
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..щеб пак!.. у мусорів-нелюдей(с) вже всі дані на руках, кого куди..
є давня "мєнтовська" приказка: здуру можна і хйла зламать.. Авакич, жгІ, поспитай у свого ручного Ківи, якшо шо..
Боже, так тупо, на камеру, мусора вже давно не палилися
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- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут...
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Я оце млів, коли Гордон розповідав у Шустера, як йому дали альфівців з собакою для охорони під час шоу з "вбивством" отого кацапчега. Шоб ще й Гордона не "вбили"
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Вы не могли бы указать точное время начала? Чтоб сразу и по всей стране.
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