 Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, в течение всего времени, пока рассматривается вопрос о продаже земли, в Украине происходят различные митинги, которые имеют немного "активированную фазу, немного деактивированную фазу".
"У нас есть информация, что на этой неделе будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", - сказал Арахамия.
"Правоохранительные органы нас предупредили, что нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", - добавил нардеп.
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Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.
Как позже сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины.
идентЕрвативом людства маланскуюиндейскую военную хитрость: быстро перейти в любую из других фракций, которым ничего не грозит.
- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Да уж!
<...>
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? (с)
Что-то вы, гниды, не сильно переживали за это, не обсуждали, не делали заявлений, не обещали безотлагательно расследовать
А когда какой-ты там Слуга типа народа слегка поцарапался, вы уже предупреждаете.
Кого следующего из Слуг слегка поцарапают вы уже назначили?
Кто заказал Гандзюк, расследовали?
Подконтрольные Авакову дружины еще недавно бегали за Порошенко по всей Украине с этим вопросом. А при Зюзе вдруг резко перестали интересоваться...
Пошел ты ..., Абрахамия
Якщо шахрай продав простакам силу-силенну цих пірамідок він не перестає від цього бути шахраєм, тому воплі про 73% пыдтримки м'яко кажучи недоречні.
А яка реакція людини, що на ранок зрозуміла: шахраї втюхати йому непотріб за скажені гроші?
Отож!
Тому шановні слуги урода Коломойського, ні чому не дивуйте! Все що відбувається має статися, це є наслідок ваших дій. Вас ні хто не змушував брати участь у обмані народу України, ви самі прийняли це рішення, отже наслідки впадуть на ваші підлі голови!
Та якби наші знущалися над ватницями, то потужним козацьким струком, а не отією піпіркою партнера курвалевської.
Нє, її можна зрозуміти. Пам'ятаю, як її чоловік зраджував зі старою бандаршею Штепою на базарах.
Напали и убежали))) Бывает)
Вы, это, берегите себя) А то как мы-без вашей руководящей и направляющей роли(((
Это же любовь людей к вам
…Если удастся связать все эти фрагменты воедино, получится шикарный паззл, характеризующий «героев майдана и АТО» в глазах большей части общества - и в моральном, и в политическом, и во всех остальных отношениях.
При должной подаче и раскрутке именно этого фрагмента, может получиться отличная деконструкция и дегероизация сразу двух героических мифов - о майдане и о добровольцах, вставших на защиту родины в тяжелую годину.
Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».
«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, МЫ искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
13.12.2019
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
Автор детективных романов и повестей, предприниматель, девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России». Член президиума Российского еврейского конгресса.
politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html
Шо, и такое бывает?
Чтобы не было так страшно, объявите "перерыв" и слетайте на недельку в страны с благоприятным, для Вас, климатом)))
А ту сабаков и его орлы-сами разрулят ситуацию)
Куды там арийской расе
є давня "мєнтовська" приказка: здуру можна і хйла зламать.. Авакич, жгІ, поспитай у свого ручного Ківи, якшо шо..
Боже, так тупо, на камеру, мусора вже давно не палилися
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут...