 Реформа децентрализации Зеленского возвращает Украину к авторитаризму, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.
"Появился текст изменений в Конституцию в части децентрализации. Федерализации нет. Зато есть возвращение в СССР - "сеть смотрящих" от Президента на всех уровнях в регионах - префекты, которые могут приостановить действие любого акта местного самоуправления. А президент может отменить как акт, так и остановить полномочия избранного главы громады, состава совета громады, совета и т.д. По их жалобе", - рассказала Сюмар.
Нардеп отметила, что право парламента определять статус и устройство отдельных регионов несет значительную угрозу унитарности Украины.
"И хоть федерализации нет, есть вот это: право Верховной Рады определять устройство и правовой статус отдельных административно-территориальных единиц, а это возможность наделять их признаками автономий", - подчеркнула Сюмар.
По ее словам, после внедрения надзирателя президента с такими полномочиями, громады, фактически, можно ликвидировать.
"Они будут полностью зависимыми от президентской вертикали. Это окончательно возвращает Украину в президентскую модель правления. Еще и довольно авторитарную", - заявила Сюмар.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
согласно действующей редакции Конституции Украины, в 92 статье говорится, что исключительно законами Украины определяются статус столицы Украины и специальный статус других городов.
Зеленский, предлагается, чтобы исключительно законы Украины определяли административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц и правовой статус города Киева как столицы Украины.
"Привет узаконенным ОРДЛО простым большинством Верховной Рады (226 голосов вместо 300) в статусе, который определят потом. А дальше можно и фактическую федерализацию под такую формулировку, если договорятся. Многоходовочка. Я говорил, все основные действия по сливанию Украины под требования Путина будут не в Париже. Надо следить за руками потом. Вот, пожалуйста, фокус номер раз" ©
То как команда пороха пытается 9агнать страну в федеративную, все больше доказывает что он подкуйловник.
РФ приветствует шаги ЗеУблюдка:
Пряма мова Пєскова: "Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і" формулою Штайнмайера".
а что и как в твоем восполненном мозгу это мало кого интересует!
Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством.
Тогда до Киева дойдёт
Процедура назначения диктатора заключалась в следующем: сенат выносил так называемый «чрезвычайный сенатусконсульт (постановление)», выражавшийся в формуле: «Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба». После этого консулы называли имя диктатора и тотчас распускали своих ликторов, которые все переходили к диктатору (диктатору полагалось 24 ликтора, тогда как консулам - по 12); таким образом они оказывались перед диктатором рядовыми гражданами, и он имел над ними право жизни и смерти, как и над всеми гражданами, кроме народных трибунов. По назначении, диктатор выбирал себе помощника - «начальника конницы» (лат. magister equitum).
Диктатор обладал всей полнотой государственной власти. При назначении диктатора к его титулу всегда прибавлялась причина его избрания (например, диктатор, избиравшийся на случай военной опасности, - Dictator rei gerundae causa, т. e. диктатор для ведения войны). Диктатор не мог быть привлечен к ответственности после окончания срока своих полномочий, за любые совершенные им действия.
На приговор диктатора до IV века до н. э. нельзя было подать апелляцию народному собранию (комиции).
Обычно диктатору повиновались все должностные лица, включая консулов.
Не осенью или позже, а уже этой весной, через 90 дней после принятия закона.
Закон ведь примут быстро, в турборежиме?
"Перші вибори в громадах проводитимуться протягом 90 днів після набуття чинності закону про адміністративно-територіальний устрій.
Про це йдеться у президентському законопроєкті в частині "Перехідні положення" Конституції, розділ XV.
"Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)": одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі та в порядку, визначеному законом.
Перші місцеві вибори голів громад, до рад громад, окружних, обласних рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій", - йдеться у законопроєкті.