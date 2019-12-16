 Реформа децентрализации Зеленского возвращает Украину к авторитаризму, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

"Появился текст изменений в Конституцию в части децентрализации. Федерализации нет. Зато есть возвращение в СССР - "сеть смотрящих" от Президента на всех уровнях в регионах - префекты, которые могут приостановить действие любого акта местного самоуправления. А президент может отменить как акт, так и остановить полномочия избранного главы громады, состава совета громады, совета и т.д. По их жалобе", - рассказала Сюмар.

Нардеп отметила, что право парламента определять статус и устройство отдельных регионов несет значительную угрозу унитарности Украины.

"И хоть федерализации нет, есть вот это: право Верховной Рады определять устройство и правовой статус отдельных административно-территориальных единиц, а это возможность наделять их признаками автономий", - подчеркнула Сюмар.

По ее словам, после внедрения надзирателя президента с такими полномочиями, громады, фактически, можно ликвидировать.

"Они будут полностью зависимыми от президентской вертикали. Это окончательно возвращает Украину в президентскую модель правления. Еще и довольно авторитарную", - заявила Сюмар.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

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