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 Политика Украины
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 Реформа децентрализации Зеленского возвращает Украину к авторитаризму, - Сюмар

Внесенный президентом Зеленским в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти возвращает Украину к авторитарной президентской модели правления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

"Появился текст изменений в Конституцию в части децентрализации. Федерализации нет. Зато есть возвращение в СССР - "сеть смотрящих" от Президента на всех уровнях в регионах - префекты, которые могут приостановить действие любого акта местного самоуправления. А президент может отменить как акт, так и остановить полномочия избранного главы громады, состава совета громады, совета и т.д. По их жалобе", - рассказала Сюмар.

Нардеп отметила, что право парламента определять статус и устройство отдельных регионов несет значительную угрозу унитарности Украины.

"И хоть федерализации нет, есть вот это: право Верховной Рады определять устройство и правовой статус отдельных административно-территориальных единиц, а это возможность наделять их признаками автономий", - подчеркнула Сюмар.

По ее словам, после внедрения надзирателя президента с такими полномочиями, громады, фактически, можно ликвидировать.

"Они будут полностью зависимыми от президентской вертикали. Это окончательно возвращает Украину в президентскую модель правления. Еще и довольно авторитарную", - заявила Сюмар.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165577
 
   
 Топ комментарии
 
Остання мода у Львові.
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Реформа децентрализации Зеленского возвращает Украину к авторитаризму, - Сюмар - Цензор.НЕТ 101
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Бобики, - срочно проверить цю Сюмар на походку і прицепить до "вбивць" Шеремета.
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я так понимаю что зепутанги когда утром видят шуфрича, бойко и медведчука с ходу их с ноги отоваривают вместо "здрасьте"?
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Бацька Лукаш кинул кгбиста через борт и берет кредит у Китая.Союзное гасудаство с кремлеским гопником дал трещину.Правильно Бацька.США готовят крупный пакет санкции для Северного и Турецкого потоков.ГрязьПрому кирдык.Денег нет но вы держитесь.
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"Война - это мир. Свобода - это рабство. Невежество - это сила. Оруэлл воплощается в изменениях в Конституцию. Эту "децентрализацию" с закреплением прямой единоличной президентской вертикали еще будут анализировать. Но есть один реальный очевидный сигнал тревоги. На прямолинейное изменение статуса ОРДЛО у Зеленского не решились. Решили спрятать" ©

согласно действующей редакции Конституции Украины, в 92 статье говорится, что исключительно законами Украины определяются статус столицы Украины и специальный статус других городов.

Зеленский, предлагается, чтобы исключительно законы Украины определяли административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц и правовой статус города Киева как столицы Украины.

"Привет узаконенным ОРДЛО простым большинством Верховной Рады (226 голосов вместо 300) в статусе, который определят потом. А дальше можно и фактическую федерализацию под такую ​​формулировку, если договорятся. Многоходовочка. Я говорил, все основные действия по сливанию Украины под требования Путина будут не в Париже. Надо следить за руками потом. Вот, пожалуйста, фокус номер раз" ©
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Децентрализацию начал петя, между прочим, а вова делает хоть какойто контррль 'округов', чтоб в ыедерализацию не превратилось.
То как команда пороха пытается 9агнать страну в федеративную, все больше доказывает что он подкуйловник.
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Децентрализацию начал петя, а вова пытается под этим соусом всунуть путинскую федерализацию и тут уже на петю перевести стрелки не получится ...

РФ приветствует шаги ЗеУблюдка:
Пряма мова Пєскова: "Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і" формулою Штайнмайера".
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Федерация по сути СЕЙЧАС уже. Только название другое.
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иди ты на... и читай КОНСТИТУЦИЮ,
а что и как в твоем восполненном мозгу это мало кого интересует!

Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством.
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Накопительные пенсии россиян заморожены до 2022 года.Хорошая новость.
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Децентралізація-це і фінансова автономія,коли громади можуть розпоряджатися фінансами самостійно згідно законів України.Це і влада ,якою ділиться центр з громадами,делегуючи свої повноваження їм і фінансуючи.
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а я оце зараз не можу розпоряджатися фінансами самостійно? Який закон я порушую зараз розпоряджаючись своїми фінансами?
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За особый неподотчётный статус надо воевать как донбасские шахтёры
Тогда до Киева дойдёт
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Не заважайте партії влади проводити рехворми, потім легше буде одним рішенням їх всі відмінити, як в історії з Євнуховичем.
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А слабо ввести ИНСТИТУТ ДИКТАТОРСТВА /как в древней Римской республике/? Если кто-то возразит, что это "не демократический" институт власти, то очень глубоко ошибается. Зачем сейчас ДИКТАТОР Украине? Все очень просто - решается судьба страны, быть Украине независимым государством или не быть вообще. В такой решайший и судьбаносный период не до дискуссий, нужно решать быстро и четко, очень твердо и бескомпромисно. Не до жиру- быть бы живыми!
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Диктатор в Древнем Риме - чрезвычайное должностное лицо (магистрат) в период Республики (V - 2-я половина I века до н. э.), назначавшееся консулами по решению сената максимум на 6 месяцев при крайней опасности (внутренних неурядицах, военной опасности и т. д.), когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица.

Процедура назначения диктатора заключалась в следующем: сенат выносил так называемый «чрезвычайный сенатусконсульт (постановление)», выражавшийся в формуле: «Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба». После этого консулы называли имя диктатора и тотчас распускали своих ликторов, которые все переходили к диктатору (диктатору полагалось 24 ликтора, тогда как консулам - по 12); таким образом они оказывались перед диктатором рядовыми гражданами, и он имел над ними право жизни и смерти, как и над всеми гражданами, кроме народных трибунов. По назначении, диктатор выбирал себе помощника - «начальника конницы» (лат. magister equitum).
Диктатор обладал всей полнотой государственной власти. При назначении диктатора к его титулу всегда прибавлялась причина его избрания (например, диктатор, избиравшийся на случай военной опасности, - Dictator rei gerundae causa, т. e. диктатор для ведения войны). Диктатор не мог быть привлечен к ответственности после окончания срока своих полномочий, за любые совершенные им действия.
На приговор диктатора до IV века до н. э. нельзя было подать апелляцию народному собранию (комиции).
Обычно диктатору повиновались все должностные лица, включая консулов.
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Ни, диктатор - это очень серьезно, он законно может казнить любого /без суда и следствия/, если посчитает это необходимым и нельзя опротестовать его решение или привлечь к ответственности за это, даже после сложения диктаторских полномочий!
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Так, але для кого він готує цей авторитаризм? Янелох знає, що надовго його не вистачить, на посаді він не залишиться на другий термін. Так для кого він готує таку вєртікаль власті, як у ху#ла?
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Они уже и дату выборов в закон заложили.
Не осенью или позже, а уже этой весной, через 90 дней после принятия закона.
Закон ведь примут быстро, в турборежиме?

"Перші вибори в громадах проводитимуться протягом 90 днів після набуття чинності закону про адміністративно-територіальний устрій.

Про це йдеться у президентському законопроєкті в частині "Перехідні положення" Конституції, розділ XV.

"Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)": одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі та в порядку, визначеному законом.

Перші місцеві вибори голів громад, до рад громад, окружних, обласних рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій", - йдеться у законопроєкті.
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Давно все до того йде...Силовиків, суди, всіляких антикорупціонерів він вже під себе підм'яв... Іде вже протореним шляхом ВіктарФедрича
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деяких обраних мерів треба на років 20 саджати, а на них нема управи. То може це і не так погано?
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